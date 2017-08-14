«Новая» продолжает серию публикаций, посвященных муниципальным выборам в Москве, которые пройдут в сентябре. В нынешнем году кампания проходит оживленно — все большее количество людей осознает важность участия в политике, в том числе на низовом уровне, и баллотируется в депутаты. Самую большую команду на московские выборы ведет Дмитрий Гудков, заявивший о своей готовности на будущий год баллотироваться в мэры Москвы. О его кандидатах мы писали в предыдущем материале по теме. В этот раз герои нашей публикации — кандидаты от «Яблока», КПРФ и «Партии Роста». Зачем студенты и рестораторы идут в депутаты?

Александра Расторгуева,

22 года, студентка. Идет от «Яблока». Таганский район, ЦАО

Александра Расторгуева на Таганке. Ее предки купцы Расторгуевы тоже жили в этом районе и были известны своей благотворительной деятельностью. Им принадлежал знаменитый дом с Атлантами, который сейчас полуразрушен. Фото Анна Артемьева/ «Новая газета»

Когда я увидела, какого масштаба история с выдвижением кандидатов в мундепы среди моих ровесников, я просто не могла не поучаствовать. Настолько получилась огромной эта демократическая волна! Я занимаюсь разной общественной и политической деятельностью. Состою в движении «14%», мы занимаемся уличными акциями, Конституцию читаем в центре Москвы каждое 12-е число.

Мой личный интерес состоит в том, чтобы в районе было удобнее заниматься экоактивизмом. Я сейчас сама занимаюсь сортировкой мусора и стараюсь не выкидывать опасные отходы. Я понимаю, что если бы для этого была создана подходящая инфраструктура в районе, гораздо больше бы людей этим занимались! Опыт показывает, что, когда у людей появляются рядом с домом мусорки для пластика, они перестают выкидывать те же батарейки куда попало.

Мне кажется, молодых людей привлекает, что ты не один идешь в депутаты, а еще много людей, похожих на тебя, идут туда же. Это интерес к массовой активности. Но на самом деле еще больше всех интересует перспектива достойной инфраструктуры! То есть я, например, для себя понимаю, что если бы не было экоистории, я бы не пошла. Потому что разбираться во всех этих хитросплетениях закона, мне кажется, у меня бы просто не хватило бы сил.

Вячеслав Ланкин,

48 лет, ресторатор. Идет самовыдвиженцем. Бабушкинский район, СВАО

Вячеслав Ланкин в Бабушкинском парке. Район считается одним из самых зеленых в городе. Фото Анна Артемьева/ «Новая газета»

Почему иду? Потому что достало все, если честно. Политический момент — это то, что я еще с армии не люблю общую зомбированность. Самому тошно, когда врут.

У меня есть два бара в Москве — Delikatessen и «Юность». И барменом я часто катаюсь на Украину к ребятам, у нас сообщество, братство одно. Я вижу, как там нам рады, как все говорят на русском языке. А потом приезжаю домой и мне рассказывают, как там снегирей едят. Смешно. Я часто хожу на митинги, которые и Навальный организует, и другие партии.

У меня личный еще мотив. Мы долго искали этот район, эту квартиру. Купил я «сталинку» в зеленом тихом районе. На квартиру, когда покупал, сделал техническое заключение, узнал, что дом в хорошем состоянии. И тут мне рассказывают, что меня пытаются спасти и сделать мне лучше без меня. Мой дом не попал под реновацию, но правила игры очень быстро меняются.

Если мы пройдем в депутаты, мы хотим собрать всех активистов, и экологов, и всех-всех, и с ними советоваться по разным проблемам района! Я купил собачку полтора года назад. Сейчас активно гуляю каждое утро. Я вижу, как они выкашивают газоны, как в нашем парке каждую неделю то построят что-то, то снова снесут.

Люди у нас инертные. Даже убирать за своими собаками им западло почему-то. Если я стану депутатом, я хочу донести, что мы должны людям рассказывать: они не должны ждать халявы. Если кто-то что-то делает, что вам не нравится, — возмущайтесь.

Антон Шипнягов,

35 лет, руководитель в сфере строительного проектирования. Идет от «Партии Роста». Хорошево-Мневники, СЗАО

Антон Шипнягов в районе точечной застройки, которую он называет «бетонным гетто». Расстояние между домами 15-25 метров. Фото Анна Артемьева/ «Новая газета»

Я окончил Академию государственной службы, и пока там учился, я хотел попасть во власть. Законные пути без всяких блатов и протекций практически закрыты. Хотя существуют процедуры, но все равно туда попадают люди, у которых есть связи. При этом у большинства нет такого образования, которое получил я. Второе: я вижу, что существует совершенно законная процедура, которая абсолютно прозрачна. Ты можешь просто взять и начать работать.

У нас в районе идет точечная застройка. На первом собрании совета депутатов я бы поднял вопрос о выданных разрешениях на строительство в районе. Проблема в том, что разрешения на строительство осуществляет Москва, а район не имеет вообще никакого влияния. Нужно чтобы район выдавал свою оценку. Почему продолжают выдаваться разрешения на строительство жилья, а разрешений, чтобы построить детский сад, не видно.

Я вижу, что не все в районе меня устраивает. Мне предложила «Партия Роста» помочь со сбором документации, формализацией всех процессов. Большая часть кандидатов от «Партии Роста» не вступила в партию. От нас выдвинулся 131 кандидат, но членов партии не больше сорока человек. А я вступил, потому что чувствую, что партия формулирует правильную повестку, которой нет ни у кого. Партия — не оппозиционная и не провластная. Центристы-консерваторы — это то, что нужно России.

Георгий Малец,

27 лет, фотограф-фрилансер, блогер. Идет от «Яблока». Орехово-Борисово Северное, ЮАО

Георгий Малец у павильона метро «Орехово». Несколько дней назад он был избит хулиганами в своем районе. Фото Анна Артемьева/ «Новая газета»

Почему иду в муниципальные депутаты? А почему нет? Мне интересно, как все это работает и какие есть рамки, в пределах которых можно что-то делать. На уровне где поставить урну, где поставить скамейку, я думаю, у мундепов есть полномочия.

С какой-то стороны очень круто то, что большая волна людей идет в депутаты, потому что одному все это делать сложнее. А так и команда в районе есть, и поддержка.

У меня очень много знакомых сейчас идет, но не только от команды Гудкова и «Яблока», хотя политические взгляды у нас похожи. Кто-то, например, решил пойти от КПРФ, потому что это выгоднее, с его точки зрения, было.

Это ведь самая низкая должность. Не сложная. Можно попытаться в эту работу вникнуть. И обязанностей немного, и возможностей немного. Это просто гражданский активизм с некоторыми юридическими возможностями.

На меня было совершено нападение на днях, но это вообще никак не связано с выдвижением. Просто вечером шли с товарищем, сделали замечание водителю, который ехал за нами по тротуару и газовал. Сначала машина уехала, а потом трое мужчин, которые были в ней, выскочили откуда-то спереди и стали меня избивать. Это просто случай в районе.

Анна Тарасенкова,

27 лет, архитектор. Идет от КПРФ. Замоскворечье, ЦАО

Анна Тарасенкова на самокате в Замоскворечье. Фото из личного архива кандидата

Я живу в своем районе уже 15 лет и столкнулась со многими трудностями, когда у нас начался капитальный ремонт в доме. Потом я поняла, что этого масштаба мне мало. Появилось желание решать проблемы всего района, организовывать этот процесс.

Да, я состою в КПРФ, но на выборы иду как активный житель района. То, что я состою в партии, — это мои политические взгляды, к гражданскому активизму это никакого отношения не имеет.

Я думаю, что первое, что мы сделаем, это создадим рабочую группу, которая будет выявлять локальные проблемы в районе. Можно будет, например, назначить старших по дому. Они будут всех курировать. И будем такими силами доносить свои проблемы до власти.

Я думаю, что те полномочия, которыми наделен муниципалитет, не настолько малы и не настолько велики, и в этих полномочиях может разобраться каждый активный житель района. Если другие должности закрыты и требуют большей ответственности, то эта позиция более доступна, и общественная деятельность, в принципе, сейчас активно популяризируется.