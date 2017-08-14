Время возводить стену

В центре Москвы продолжают устанавливать «Стену скорби» — памятник жертвам массовых репрессий. Двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими арками монтируют по ночам — чтобы не мешать автомобилистам. Монумент планируют собрать целиком до конца августа.

Основа композиции «Стены скорби» — устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни на фоне беспощадной системы. На стене на 22 языках написано слово «Помни».

По словам скульптора Георгия Франгуляна, монумент призван напомнить о прошлых репрессиях и предотвратить будущие. «Стену скорби» откроют 30 октября.

Как создается памятник — в фотографиях нашего корреспондента Виктории Одиссоновой.