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Время возводить стену

Монумент жертвам политических репрессий — уже на углу проспекта Академика Сахарова и Садового кольца

Этот материал вышел в № 88 от 14 августа 2017
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Общество

Виктория Одиссоновафотокорреспондент

В центре Москвы продолжают устанавливать «Стену скорби» — памятник жертвам массовых репрессий. Двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими арками монтируют по ночам — чтобы не мешать автомобилистам. Монумент планируют собрать целиком до конца августа.

Основа композиции «Стены скорби» — устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни на фоне беспощадной системы. На стене на 22 языках написано слово «Помни».

По словам скульптора Георгия Франгуляна, монумент призван напомнить о прошлых репрессиях и предотвратить будущие. «Стену скорби» откроют 30 октября.

Как создается памятник — в фотографиях нашего корреспондента Виктории Одиссоновой.

11 августа. Проспект Сахарова. Начало монтажа памятника

 

Теги:
репрессии, памятники
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