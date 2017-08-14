Большая политика на Коксаки

О том, что поездки в Турцию могут повлечь за собой проблемы со здоровьем, стало известно спустя неделю после новостей о рекордном количестве российских туристов, прилетевших в этом году в Анталию. Российские СМИ подхватили информацию Роспотребнадзора о более чем пятистах случаях заражения вирусом Коксаки среди отдыхающих на турецких курортах. Роспотребнадзор, а также Ростуризм не дают советов по поводу того, ехать в Турцию или нет, но говорят о «наличии угрозы безопасности здоровья» — особенно для детей до 14 лет. Нового запрета на отдых в Турции по любимой россиянами системе «все включено» пока нет, но Ростуризм уже рассказал о способах вернуть деньги за путевку. А государственные СМИ поспешили дать заголовки о массовом отказе россиян отдыхать в Анталии из-за рисков для здоровья.

«Новая» изучила, что говорят российские туристы, уже отдохнувшие в этом сезоне в Турции.

«Слишком много новостей про Турцию», — пишут пользователи «ВКонтакте». Меньше чем за две недели пришло сразу три новости из Турции, связанные с Россией, и это не считая вируса Коксаки.

2 августа стало известно, что курорты Турции посетило рекордное количество россиян — больше чем в докризисный 2014-й. 7 августа глава Минсельхоза России Александр Ткачев сказал, что Москва не будет в ближайшем будущем закупать турецкие помидоры. И это несмотря на то, что политические причины для продуктового эмбарго вроде бы давно исчерпаны, а в конце июля вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что во время Измирской выставки 18 августа стороны обсудят возвращение турецких томатов в Россию. Реакция последовала сразу же: спустя два дня министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара примет ответные меры: «Негативные шаги российской стороны будут иметь политические последствия».

10 августа в Турции задержали россиянина Рената Бакиева, которого подозревают в связях с «Исламским государством» (организация, запрещенная в России) и намерении сбить американский самолет при помощи дрона. Посольство России в Анкаре заявило, что выясняет все обстоятельства задержания. Заявление Роспотребнадзора по поводу Коксаки вышло на следующий день, 11 августа.

— Меня тут засыпали вопросами про Коксаки в Турции, — пишет пользователь одного из туристических форумов по имени Светлана. — Люди, не будьте наивными… Даже если бы и были случаи даже в нашем отеле, думаете, мы бы об этом узнали?

О том, что больше всех к предупреждениям прислушаются женщины с детьми, ясно по обсуждениям в группах, посвященных туризму в Турции: «Девочки, первый раз, куда порекомендуете с малышами поехать на отдых, думали в Турцию, но там бушует коксаки, не хочется, зная это, уже туда. Где ещё хорошо и бюджетно?»

«Развели заказную шумиху, причем бьют по самому уязвимому. По материнскому инстинкту, — пишет пользователь по имени Евгений. — Матери боятся, отговаривают мужей. Цепная реакция матерей просто колоссальная. Боязнь за детей делает свое дело. Причем факты не приводятся, ни одного официального заявления. Все общими фразами. И это понятно, потом всегда можно будет официально заявить, что вся эта шумиха, направленная на срыв отдыха людей в самом популярном у россиян месте, просто слухи. Все очень грамотно продумано. Только задумайтесь, почему молчат про Анапу, где каждый год детей рвет от кишечных палочек, и других мест наших побережий?»

«Новая газета» уже писала про то, что российские курорты потеряли ту часть туристов, которая отдыхала в Ялте и Сочи прошлым летом ввиду отсутствия Турции. Эксперты рассказали «Новой», что в этом году отели и хостелы в Крыму подняли цены почти на 40%, что, естественно, еще больше убедило россиян, сомневающихся, куда поехать отдыхать, в том, что выгоднее ехать в Турцию.

О том, что российские турагентства считают слухи об эпидемии вируса необоснованными, уже сообщила пресс-секретарь Союза туристических агентств Наталья Игнатьева. На запрос Роспотребнадзора Минздрав Турции ответил опровержением, назвав новости в российских СМИ спекуляциями. Тем не менее в Минздраве уже выпустили памятку об инфекции для еще планирующих лететь в Турцию россиян.

Вирус Коксаки в основном угрожает детям — он может вызвать инфекционный процесс, энтеровирусный стоматит с экзантемой. Симптомы болезни связаны с нарушением работы кишечника, интоксикацией и характерной сыпью.

Отметим, что прямо сейчас этот вирус особенно активно передается с помощью официальных пресс-релизов и сетевых дискуссий. Окажет ли он влияние на статистику турпотоков, говорить сложно. Но зададим себе вопрос: если бы Россия не запрещала ввоз турецких помидоров, или грузинского вина, или европейского сыра, а просто сообщала, что они могут быть опасны для здоровья, — перестали бы мы их по этой причине есть?

Едва ли. Поэтому если наши власти хотят действительно «наказать» Турцию и при этом помочь Крыму и Сочи, то от них стоит ждать не только заявлений, но и более решительных действий.