Милитаризм – последнее прибежище

Никто уже, кажется, не исключает войны.

Прошедшая неделя была отмечена громкими высказываниями на эту тему мировых лидеров разного уровня. Тон задает северокореец Ким Чен Ын, который после очередного пакета санкций ООН, последовавшего после серии удачных испытаний ракетных вооружений, пригрозил, что теперь он в состоянии нанести удар по тихоокеанскому острову Гуам. Там расположена американская военная база.

Тут важно понимать, что КНДР — уникальное государство. Оно было создано в результате войны и все годы своего существования усиленно готовилось к войне, но с 1953 года ни в одном значимом военном конфликте ни прямо, ни косвенно не участвовало. Фирменный стиль Северной Кореи — это как раз громкие заявления, которые помогают держать в тонусе и мировую общественность, и собственное население.

Однако в этот раз президент США Дональд Трамп решил, что в игру заявлений можно играть вдвоем, и сообщил, что «военные меры сейчас полностью подготовлены, все готово к бою, если Северная Корея поведет себя неблагоразумно». В Пхеньяне с его эсхатологической природой это заявление вызвало ликование (не зря мы делаем ракеты), в Сеуле — едва ли. Ведь неизвестно, долетит ли до Гуама ракета Ким Чен Ына, но вот возможности северокорейской артиллерии устроить в столице южного ненавистного соседа Сталинград куда как реальны.

Характерно, что председатель КНР Си Цзиньпинь, у которого весь этот апокалипсис под боком, призвал к сдержанности в высказываниях именно Трампа. Однако Трамп вошел в раж и не исключил военного вмешательства уже совсем в другом регионе планеты — в Венесуэле. «Я могу точно сказать, что военный вариант — это то, к чему мы можем прибегнуть», — подчеркнул Трамп.

Для режима Мадуро, который находится в глубочайшем экономическом и политическом кризисе, появление на горизонте столь солидного внешнего врага — роскошный подарок. Война с США — идея, вокруг которой может консолидировать практически любой народ, она оправдывает любые репрессии против пятой колонны. Отличный пример — все та же Северная Корея.

Вопрос о том, насколько реально разворачивание горячих конфликтов на Корейском полуострове или в Карибском бассейне, конечно, стоит адресовать военным аналитикам. Спросить хочется о другом: есть ли шансы на то, что хоть где-нибудь в краткосрочной или среднесрочной перспективе установится прочный мир?

Ведь мы говорим о возможных конфликтах, но прямо сейчас боевые действия разной степени интенсивности идут на территории Сирии, Ирака, Ливии, Йемена, Афганистана и Украины. В них, поодиночке и коалициями, принимают участие военные десятков стран. Ни одна из войн, начатых за последние десять лет (за исключением разве что скоротечного грузинского конфликта), не закончена. А это значит, что военная сила не является инструментом решения проблем, она только маскирует провалы политиков, которые совершенно разучились менеджменту мира.