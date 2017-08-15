В Крым вернулись диверсанты. Что нам известно о Геннадии Лимешко

обновлено 13:30 В интернете появилось видео с допроса «агента СБУ» Геннадия Лимешко

Август — традиционное в Крыму время начала охоты спецслужб за «украинскими диверсантами». В прошлом году первые задержания произошли в ночь с 6 на 7 августа, когда на границе Крыма и Украины близ города Армянск были задержаны семь человек. В этом году первое задержание произошло почти на неделю позже — 12 августа, и на другом конце полуострова — восточном, близ города Судак.

Задержанным оказался гражданин Украины Геннадий Лимешко, уроженец поселка Сахновщина Харьковской области. По данным ФСБ, он прибыл в Крым через материковую Россию, въехав туда с территории Белоруссии.

«У иностранца обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины)», — сообщили в ФСБ.

Весь этот арсенал, по информации спецслужб, нужен был Лимешко для целого комплекса диверсий.

Задержали украинца за спиливанием опоры линии электропередач, питающей электроэнергией Судак и его окрестности. Но обесточиванием восточного Крыма Лимешко не должен был ограничиться.

В ФСБ заявили, что он также планировал поджечь горный лес на участке от Судака до Алушты, а также «создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть дорогу Судак — Новый Свет» и поджечь «один из объектов коммунального хозяйства в поселке Рыбачье».

В СБУ корреспонденту «Новой» заявили, что ничего не знают о гражданине Лимешко и считают его задержание «очередным актом устрашения крымчан, основанном на фейковом обвинении».

Задержание украинца, действительно, уже сейчас вызывает вопросы. Пока — технического плана.

На опубликованном ФСБ видео задержания столб ЛЭП, который якобы пилил ножовкой «диверсант», выглядит скорее не подпиленным, а подрубленным — слишком широкая площадь повреждения. Но топора в арсенале украинца нет.

Во-вторых,

непонятно, как Лимешко мог отчитываться перед кураторами в СБУ, имея в распоряжении только цифровой фотоаппарат.

Трудно представить, что он отправлял бы отчеты через интернет-кафе. Раньше «диверсантов» задерживали со смартфонами, отправлять с которых отчеты через Whats app или Viber выглядело куда логичнее. Тут либо СБУ послала в Крым неподготовленного человека, который не умеет пилой пользоваться и вынужден передавать информацию по небезопасным каналам, либо ФСБ придется объяснить эти странности как-то по-другому.

Может ведь оказаться и так, что Лимешко — никакой не диверсант. Ему и сейчас предъявлены обвинения только в «незаконном изготовлении взрывчатки» (ч. 1 с. 223.1 УК РФ, до 6 лет лишения свободы). Обвинений по «диверсионной» 281 статье, по информации «Новой газеты», пока не предъявлялось.

Между тем, прецеденты, когда диверсант оказывался не диверсантом, есть: две недели назад, 3 августа 2017 года, севастопольский городской суд вынес вердикт по делу «диверсанта» Владимира Присича, задержанного 13 августа прошлого года. Присича, который дал признательные показания в подготовке диверсий по заданию СБУ (допрос с признаниями был показан в эфире «России-1»), в итоге осудили за… хранение наркотиков.

Даже имея признательные показания, следствие не смогло обвинить украинского шофера-дальнобойщика в подготовке диверсий.

Впрочем, Присичу повезло больше всех. Остальные задержанные в прошлом году «диверсанты» — пять человек — пока проходят по предъявленной изначально 281-й статье. Большинство из них свою вину не признает, но в каждой группе задержанных есть хотя бы один человек, сотрудничающий со следствием и «сдающий» остальных.

Геннадий Лимешко, к слову, тоже может оказаться не «диверсантом-одиночкой». В ФСБ уже заявили, что пытаются установить его возможных «подельников», а значит — вполне вероятно, что 2017 год соберет не меньше «украинских диверсантов», чем 2016-й.