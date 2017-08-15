Страшный сон президента США

Двигатели, установленные на северокорейских стратегических ракетах, очень похожи на те, что когда-то производились на украинском заводе «Южмаш», утверждают эксперты и американская пресса. Украина оправдывается, привычно кивая на соседа.

В начале 90-х от высокопоставленных источников на российском военном флоте доводилось слышать о попытках латиноамериканских посредников за сущие гроши приобрести прошедшие фиктивное списание миниподлодки «Пиранья» — для перевозки наркотиков, и вооруженные малые корабли — для их охраны.

Нечто подобное происходит сейчас в связи со скандалом вокруг северокорейских стратегических ракет, нацеленных, по утверждению Пхеньяна, на базу США на Гуаме. Центр тяжести общественной дискуссии сдвинулся на данные о происхождении двигателей для этих ракет, которые приводятся в находящихся в свободном доступе докладах Международного института стратегических исследований (IISS) и немецкого ученого Норберта Брюгге. Максимальное распространение эти доклады получили после выхода описывающей их статьи в «Нью-Йорк Таймс».

На сегодня украинские участники событий дали американской прессе ответ. Турчинов, глава СНБО Украины, сообщил, что

информация придумана российскими шпионами и пропагандистами, дабы опорочить движущуюся к демократии страну. Мнение это, прямо скажем, не от великого ума.

Поскольку расследования, приведшие на украинский «Южмаш», вели крупнейшие американские и европейские аналитические и разведывательные организации. Получается, что все они работали на Россию.

Украинское телевидение продемонстрировало рассказ ветерана отрасли, который сообщил, что такие двигатели на «Южмаше» никогда не производились. Каково содержание беседы до монтажа видеосюжета неизвестно. Но трудно предположить, что пенсионер не узнал РД-250 (этот двигатель опознали западные эксперты на пропагандистском видео Пхеньяна), которые еще в мае 1964-го, когда он был юношей, прошли на его родном заводе более 140 огневых испытаний. Официальный ответ компании на расследование заключается в том, что после распада СССР такие двигатели на Украине не производились. Строго говоря, руководство «Южмаша» могло сказать чистую правду, не упомянув при этом, что двигатели могли храниться на предприятии (как это всегда и было) в больших количествах.

Американские эксперты считают, что в России, на заводе «Энергомаш», и на Украине хранятся сотни РД-250. Главная характеристика двигателя в нашей истории: он двухкамерный, то есть имеет два сопла с одним общим турбонасосом, хорошо видным на снимках. Ниже я поясню, почему это важно.

Разумеется, никто не считает правительства наших стран причастными к утечке двигателей. Главная версия американцев и англичан — тайная покупка со складов и контрабанда РД-250 в Северную Корею преступными организациями. Изрядная часть голливудских боевиков использует этот сюжет в разных вариантах. И действительно

в 2012 году два северокорейских агента были арестованы на «Южмаше» якобы при попытке купить чертежи и образцы двигателей.

По мнению Международного института стратегических исследований (IISS), передача двигателей (или технологии их производства) Пхеньяну произошла в течение последних двух лет. Американские и немецкие эксперты исключают возможность самостоятельного создания аналогичных двигателей в КНДР в такие короткие сроки.

Андрей Ионин, признанный эксперт в области ракетостроения, подтвердил «Новой газете» всю серьезность ситуации. По его словам, «Южмаш» не умеет проектировать крупные двигатели, но всегда занимался их производством. При этом изготовление однокамерного двигателя из двухкамерного (если особо не заботиться об эффективности) — задача не такая уж сложная и вполне по силам такому предприятию. Например, современные двигатели для ракет «Ангара» происходят от четырехкамерного двигателя и тоже получены путем разделения. Возможность контрабанды двигателей из России Ионин не рассматривает даже как запасную гипотезу, так как хаотическое состояние, в котором случаются подобные утечки, мы прошли 20 лет назад — современное состояние отрасли такое исключает.

В отличие от западных коллег, Ионин считает возможным самостоятельное производство аналога РД-250 в КНДР при наличии чертежей и нескольких образцов. Но для этого необходимы живые специалисты на месте, чтобы организовать производство. Самостоятельно скопировать такое изделие в такие сроки корейцы вряд ли смогли. Однако отследить судьбу нескольких сотен обладающих соответствующими компетенциями специалистов вполне возможно. Главное, чтобы этим кто-то все-таки занимался.

В качестве уникальных маркеров, которые позволяют идентифицировать двигатель, Андрей Геннадьевич называет сочетание внешних обводов, габаритных размеров и конфигурации турбонасосной группы, которая определяется выбранными техническими решениями конкретного КБ и нигде в мире не повторяется. Точность идентификации он полагает близкой к абсолютной. Заметим, что именно этими параметрами и оперировали западные эксперты, определяя марку двигателя по видеосюжету с испытаний, показанному КНДР.

Таким образом, в расследовании есть позиции, которые твердо считаются доказанными (в том числе и российскими специалистами). Двигатель северокорейских стратегических ракет, угрожающих США, — РД-250 советской разработки, переделанный из двухкамерного (и за всю историю советской космонавтики он существовал только в таком виде, в России не производился вовсе) в однокамерный. Западные эксперты посетили «Южмаш» в 2016-м, где им продемонстрировали уже местную разработку: однокамерный двигатель на базе РД-250

Либо Пхеньян в обход всех запретов закупил их целую партию, достаточную для испытаний и комплектации боевых ракет, либо ввез чертежи, описание технологии, несколько действующих образцов и хотя бы одного инженера, согласившегося организовать производство на месте. Наиболее вероятной страной утечки РД-250 названа Украина. Авторы расследования связывают это с критическим финансовым положением «Южмаша» и общим ослаблением контрольных функций государства после свержения президента Януковича в 2014 году и последовавшего за этим периода политического и управленческого хаоса.

Межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками на стартовых площадках в КНДР — ночной кошмар любого американского президента,

независимо от цвета кожи и политических убеждений. По мнению Андрея Ионина, самое страшное обстоятельство — не утечка двигателя 60-х годов. КБ «Южное» самостоятельно спроектировало и произвело систему разведения боевых блоков боеголовки знаменитой «Сатаны», самой мощной стратегической ракеты на вооружении России. Мало создать ракету, которая долетит до США. Надо еще создать боеголовку, которая гарантированно сработает над целью, пройдя невероятные физические нагрузки после входа в атмосферу с космической скоростью. Некоторые задачи, которые для этого надо решить, сложнее создания ракетного двигателя. И на «Южмаше» есть готовое современное решение, позволяющее преодолевать даже нынешнюю систему противоракетной обороны США.

Я советую всем прочесть очень добросовестное исследование The Carnegie Endowment for International Peace «Сохранение оборонной промышленности Украины» от 30.07.2014 года.

В разгар грандиозного сражения под Саур-Могилой в Донбассе эксперты Карнеги призвали Россию и США предотвратить попадание ракетных и ядерных технологий из попавших в тяжелое положение ракетных предприятий Украины, описывая ситуацию на близком к краху «Южмаше» следующим образом: 250 тысяч рабочих производят и экспортируют оружие на 300 предприятиях. Единой системы контроля не существует. Никто не знает в подробностях текущие процессы. Инженеры увольняются или не получают зарплату месяцами. Заказы почти потеряны. Экспорт падает стремительно. Директора привыкли к полной самостоятельности, которая является оборотной стороной общей слабости государства и десятилетней практикой выживания, когда ради сохранения коллективов и технологий оборонные заводы Украины пускались во все тяжкие, экспортируя значительную часть продукции на сером и черном рынках. Для этого предприняты попытки продавать технологии даже Бразилии, но безуспешно. Вывод: если в ближайшее время не дать инженерам работу, а предприятию — нового профиля экспорта, возможность утечки двигателей стратегических ракет и технологий их производства вырастет до критического уровня.

Российская мини-подлодка «Пиранья» очень интересовала наркокартели Южной Америки. Фото: navy.su

…В начале 90-х предотвратить продажу миниподлодок «Пиранья» удалось буквально на последнем этапе. Это говорит о том, что

в охваченной коррупцией бедной стране со слабым контролем центрального правительства купить можно все что угодно. Это относится ко всем странам. Прошла через такое и Россия.

Понятно, почему НАТО и США заинтересованы в укреплении власти закона в любой державе, обладающей ракетными и ядерными технологиями. Расследование происхождения северокорейских двигателей еще только начинается. Основные данные будут получены уже с помощью разведки и обязательно станут предметом неофициальных переговоров. То, что Россию привлекут к ним в числе первых, не вызывает сомнений.