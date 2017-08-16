Не война, а они погибли.

И на фоне судорожного патриотизма имя «Курск» выпало из обихода, словно не было этого национального позора. Памяти каждого человека свойственна защита забвением. Бог даровал его не зря. Но забвение страной, сообществом, населяющим эту страну, своих ошибок и преступлений чревато новыми потерями и жертвами невинных.

На углу проспекта Сахарова и Садового кольца через два месяца будет открыт Мемориал в память жертв сталинского режима. На бронзовых стелах с двух сторон Стены скорби скульптор Георгий Франгулян на разных языках мира отлил в бронзе лишь одно слово — ​ПОМНИ.

Понадобилось много лет, чтобы осознать необходимость для страны признания ответственности за унижение и гибель своих граждан в те годы.

А про команду подводной лодки «Курск», обретшей покой на Смоленском кладбище в Петербурге, готовились забыть, если б не напоминание питерских болельщиков, развернувших на трибунах баннер о трагедии на подводной лодке.

Как-то быстро освободили мы от погибших моряков свою память.

Как-то недостойно быстро…

Будь моя воля и необходимый сан, я причислил бы к лику святых этих разных молодых, готовых к радости и не отобравших ни одной чужой жизни наших детей, принявших страшную мученическую смерть.