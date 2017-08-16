«Будут привязывать к кроватям»

Все младшие медсестры по уходу подлежат переводу на иные, низкооплачиваемые должности. Это единственный способ выполнить «майские указы» — то есть повысить зарплату работникам соцзащиты, которая, согласно воле первого лица страны, должна резко вырасти в 2018 году — разумеется, за счет региональных бюджетов. Есть и вторая причина: вступивший в силу два года назад ФЗ «Об основах соцобслуживания граждан» не предусматривает наличие в подобных учреждениях профильных специальностей, позволяющих ухаживать за немощными.

Кто теперь будет мыть, кормить и выносить судна из-под лежачих, неизвестно. Министерство предлагает делать это санитаркам-мойщицам, которым будет назначен оклад 4 тысячи 25 рублей. С учетом «северных» надбавок (Коми — это, как-никак, Заполярье) на руки выйдет тысяч 8—9.

О грядущих изменениях в интернатах узнали в июле. В Кочпонском психоневрологическом интернате младших медсестер сейчас более 200. Вместо них введут столько же единиц мойщиц. На эти должности и предлагают переводиться медсестрам, которые, если согласятся, потеряют не только в статусе и зарплате, но и лишатся ряда льгот за вредные и опасные условия труда, например, их отпуск сократится вдвое, они потеряют право на досрочную — после 10 лет работы — пенсию.

— У нас это даже не проводят как сокращение, вместо этого пытаются как-то нас «перевести» на должности санитарок, — говорит медсестра Елена.

Ее рабочий день начинается без четверти семь утра. Сначала принимает смену. В смене 4—6 сестер на 50 подопечных. Отделение закрытое, родственники сюда не ходят. Потом завтрак, до которого надо успеть всем 50 помыть руки, некоторые сами есть не могут, их кормят. Затем посадить на горшки, умыть, через полчаса — «баня»: всех подстричь, побрить. Потом перестелить кровати, обработать помещение, выгулять пациентов. Так складывается рабочий день Елены. На руки в месяц она получает около 16 тысяч.

После объявления о переводе сестер на другие должности учреждение взбунтовалось. Младший медперсонал обратился к руководству с требованием отменить это распоряжение. Голос их вряд ли был бы услышан, но за сестричек вступились родители подопечных. Из 390 обитателей этого стационара 140 — дети, от 4 до 18 лет. К журналистам обратились активисты общественной организации родителей детей-инвалидов. Дело в том, что в обязанности санитарок не входит уход за воспитанниками интернатов.

— Согласно профстандартам на этой должности человек вообще к живым пациентам не прикасается, за исключением экстренной помощи, — говорит Юлия Посевкина, сыктывкарская правозащитница. — Только санобработка помещений и обработка трупов. Это значит, что условия, в которых окажутся люди в интернатах, будут практически приравнены к пыткам, к жестокому обращению. Они будут лежать, их будут привязывать к кроватям или давать тяжелые нейролептики.

«В обязанности младшей медицинской сестры входит уход за проживающими, также мытье туалетов, еще надо производить смену нательного и постельного белья, участвовать в помывке проживающих, помогать в проведении лечебных процедур и сборе анализов, следить за соблюдением гигиены, контролировать их физическое и соматическое состояние», — пишут медсестры чиновникам. Они пытаются объяснить: делать все это за 4 тысячи оклада охотников не найдется, а значит, люди останутся вовсе без помощи. Чиновники молчат. А руководство учреждений объясняет работникам: обязанности эти останутся при них. Просто приплюсуется еще и работа санитарок. Копчонский интернат, услышав такое, тут же направил жалобы в трудинспекцию и прокуратуру.

Интернат в Ухте тоже бунтует, коллективное обращение 50 сотрудников ушло губернатору и республиканскому прокурору. В Ухте в интернате проживает 500 подопечных, 60 из них не в состоянии ходить и принимать пищу без посторонней помощи.

Их кормит, моет, обтирает, переворачивает во избежание пролежней в смену одна сестричка. Персонала не хватает. Переработка сумасшедшая, — рассказывает Ольга, сотрудник ухтинского психоневрологического интерната. — Например, мой график: день, сутки, ночь, отсыпной и в том же духе. На одну ставку я за 8 лет работала очень редко. Переработка присутствует всегда. От 30 часов до 90.

На волне скандала люди заговорили о том, что условия их труда и так за гранью добра и зла: персонала не хватает, поэтому вводятся добровольно-принудительные переработки, за 16 (!) рублей в час.

Сейчас в психоневрологических интернатах Коми около тысячи пациентов. О них чиновники не думают. И думать не хотят. На нашу просьбу о комментарии в республиканском министерстве труда, занятости и соцзащиты потребовали исключительно письменный запрос. Отправили, ждем ответа.