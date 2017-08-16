«Скромно, по-серенькому — жить можно, можно даже и мартини себе позволить иногда»

Ольге 33 года, она замужем, в семье двое детей — сыну десять, дочке — полтора. Живут на 23 800 руб­­­лей в месяц.

Ольга уже полтора года сидит дома в декрете, в семье работает только муж — укладчиком на деревообрабатывающем предприятии. Получает 18 тысяч. Ольге выплачивают социальное пособие по уходу за ребенком — 7300 рублей, но в июле она его получила последний раз.

Она пробовала найти работу, но работодатели отказывают ей из-за маленького ребенка, открыто говорят: постоянно будете брать больничный. Уже отказали в столовой и на швейной фабрике — не взяли упаковщицей постельного белья. Ольга надеется на единственный вариант: работа на дому, поскольку дочке не дают бесплатное место в садике — не хватает мест на всех.

— Потому что там тоже работать некому: тупо никто не пойдет за 15 тысяч с детьми сидеть!

Ольга пытается устроиться оператором колл-центра банка, там зарплата — 10 тысяч.

Она отучилась на повара и даже работала по специальности — в больнице, кафе, столовой. Но почти везде неофициально. Потом ушла в декрет. Сейчас иногда подрабатывает — участвует в социологических исследованиях. За это кладут деньги на телефон или дают скидку в какой-нибудь магазин.

Ольга рассказывает, как семья планирует бюджет:

— Пятерку мы сразу за коммуналку платим. Около 20 тысяч остается. Я ведь повар, никогда полуфабрикаты не покупаю, пельмени делаю сама, котлеты сама, курицу сама разделываю. Все надо покупать оптом — крупы, сахар, масло. Если, не дай бог, денег не будет — у тебя хоть что-то поесть найдется. Не занимать. Когда зарплату муж получает — сразу закупаю долгохранящееся, кур — сразу семь штук беру. Хлеб иногда сама пеку. Овощи, яблоки — тоже долго хранятся. У нас есть дача, поэтому картошку, морковь, зелень не покупаем.

Если питаться макаронами и гречей — можно и в две тысячи в месяц на еду, грубо говоря, уложиться. Но живем один раз. Хочется иногда себе что-то позволить. И так везде себя ущемляем.

Надо планировать правильно бюджет — у меня подружка вся в этих кредитах погрязла, она 20 тысяч получает. Я ей говорю: сядь посчитай. Надо сначала платить обязательное. Коммуналку, садик вычла, осталось 10 тысяч. Потрать ты 7 тысяч на еду, а три — на какие- то приколюшки. Ботинки, юбку купи или даже пиво можно попить. Я тоже постепенно к этому пришла. Если ужимать себя во всем, можно даже на машину скопить. Скромно, по-серенькому — жить можно, можно даже и мартини себе позволить с такой зарплатой иногда.

Важная строка расходов в бюджете Ольги и ее семьи — досуг и «необязательное». Три тысячи в месяц уходит на сигареты, муж не может бросить.

— За шмотками не гонимся — это всего лишь тряпки, а отдохнуть любим, но у нас в Сыктывкаре особо негде. В баре пиво пить — не айс, на шашлыки за город — надоело. Музеи уже все перехожены. Мелкая подрастет — ладно, с ней заново пойдем. Иногда собираем гостей и сами в гости ходим. Смотрю, как другие живут — не шибко отличаются от нас. У меня вообще нет знакомых, кто бы больше 25 тысяч получал.

Одно из главных развлечений, пока Ольга сидит с дочерью дома, — телевизор. Смотрит в основном каналы TLC и кулинарный.

— Люблю программу «Оденься к свадьбе» — как-то меня вдохновляют такие передачи, свадьбы-то у меня не было. Кольца тоже нет — денег нет на кольцо. По TLC еще есть передача «Я вешу 300 килограммов» — интересно посмотреть, как люди живут. Новости не смотрю — такие негативы там, вообще смотреть не хочется. Одна Сирия да Украина. Глянешь — хочется соль, спички закупать, все, война будет по-любому. А вообще политика на меня никак не влияет. Гайзера посадили, пришел новый глава республики Гапликов. У людей и так ничего нет, а он зачем-то детские санатории поотменял, больницы в районах позакрывал, льготы поубирал. Не знаю, надолго ли он к нам…

Однажды с сыном Ольга ездила в Турцию. С тех пор она решила, что в России никогда больше отдыхать не будет.

— Очень хорошая была организация отдыха: привезли, отвезли, встретили, спать положили, накормили — что еще надо с ребенком?

Теперь главная ее мечта — всей семьей съездить на отдых, например, на Гоа. Но на это надо долго копить. К тому же муж хочет машину, хоть Ольге это кажется непрактичным.

С мужем Ольга живет вместе всего три года. Познакомились на сайте знакомств, когда он сидел в тюрьме.

— В детстве его мама начала пить, забили на ребенка, он и сел за то, что украл 2 тысячи. Освободился через три года — мать умерла, отец умер, жилье разбито, жить негде. Что ему делать? Он из Сосногорска, в тот круг возвращаться не хочется. Его знакомые, кому некуда деваться, — снова крадут и снова садятся, в тюрьме хотя бы три раза в день кормят. Если бы меня не встретил, он спился бы, я думаю. Некоторым людям нужен пинок. Он, когда сидел, говорит: давай распишемся. Я девка авантюрная, приехала, посмотрела, говорю: в Воркуту к тебе больше ездить не буду, если переведешься на поселение — распишемся. За хорошее поведение его на поселок под Ухтой перевели. Через 9 месяцев после свадьбы освободился, потом уже и ребенок у нас родился.

Мужа Ольги долго не брали на работу из-за судимости, он перебивался случайными заработками — рубил дрова, по договору трудового подряда с РЖД менял шпалы. Там почему-то не заплатили, но Ольга позвонила в Москву, пожаловалась — деньги в итоге выплатили.

— Пока сам за себя не поборешься — ничего не будет. Нельзя ни на кого рассчитывать. Многие рассчитывают на банки — понаберут кредитов, а потом в других банках — другие кредиты, чтобы те закрыть. А мы лучше все постепенно будем делать, чем деньги у кого-то занимать.