Какого пешего еще надо?

Петр Саруханов / «Новая»

Начнем с приятного — с визита к врачу. Безо всякой регистратуры и предварительной записи. Если вы живете в Ижевске, врач ждет вас в 10 утра в зоопарке у фигуры волка. Немного странно, но это не психиатр. Это врач лечебной физкультуры. А в городе проводится акция «Прогулка с врачом». Собравшись в зоопарке, ходячие горожане примут участие в оздоровительной ходьбе по аллеям парка имени Кирова и заодно узнают о роли движения в профилактике тех болезней, которых у них пока еще нет.

Прямо скажем, похвальная инициатива Минздрава Удмуртии. Хотелось бы, чтобы ее подхватили другие ведомства. Например, так и просится акция «Прогулка с прокурором». Люди, склонные к правонарушениям, могут собраться (пока еще не с вещами) где-нибудь у стены с колючей проволокой (пока еще с ее внешней стороны) и прогуляться, заложив руки за спину, с человеком в синем мундире.

По ходу прогулки гражданин начальник может рассказать поучительные истории, допустим, из области взяточничества. Как в регионе дают, как берут, как попадаются (такие нелепые случаи изредка тоже бывают). Понятно, стражу законности захочется подчеркнуть успехи в борьбе с этим отечественным явлением, и он, допустим, приведет пример, как был задержан и отправлен под стражу не какой-нибудь курьер, а настоящий директор. И впрямь, зарвавшийся директор некоего ООО предложил должностному лицу с полосатым жезлом взятку в размере 500 рублей. На стационарном посту ГИБДД, где происходило событие, эту сумму пришлось бы делить на нескольких обветренных должностных лиц. Кто же станет мучиться с арифметикой из-за 500 рублей?

Кто-то из прогуливающихся может удивиться: что это в республике за масштаб выявленных взяток? На это прокурор вправе возразить, что в среднем цифры будут внушительными. Достаточно вспомнить, что недавний глава Удмуртии взял у предпринимателей при строительстве Камского моста около 140 миллионов рублей. Кстати, сообщается, что Александр Соловьев дал признательные показания и его перевели из изолятора «Лефортово» под домашний арест (не совсем ясно, под какой домашний, поскольку под арест попали семь квартир его семьи в Ижевске и в Москве). Соловьев даже мог бы принять участие в той же прогулке с прокурором, но его просьбу о прогулках на улице суд не удовлетворил.

Еще одна прогулка просто неизбежна. Какая-то часть жителей Удмуртии 10 сентября прогуляется с временно исполняющим обязанности главы республики Александром Бречаловым до избирательных участков и выберет его главой уже безо всяких врио. Вариантов тут нет. Выборы в Удмуртии приняли прогулочный характер из-за отсутствия какой-либо состязательности. Рождаемость здешних лидеров никак не превысит их сажаемости: помимо Александра Соловьева в разное время отправили за решетку нескольких районных глав. Хорошего ли руководителя прислали в Удмуртию из Москвы, это на предстоящих выборах не имеет значения. Его конкурентов из разных партий уже метко назвали спутниками. Забавно, что один из них представляет КПСС. Не всякий знает, что есть в России Коммунистическая партия социальной справедливости. Мало нам «Справедливой России», так вот еще. Столько борцов, что справедливости на всех не хватает.