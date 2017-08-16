«Мы не хотим решал. Мы хотим нормальных инвесторов»

Между Севастополем и Чечней назревает конфликт. Если критика в адрес главы ЧР Кадырова заканчивается извинениями, то чем заканчиваются споры с финансовыми интересами его людей? Скоро мы узнаем это на примере Севастополя: местные чиновники предложили приехавшим в город бизнес-лоббистам из окружения главы Чечни пройти в общую очередь и состязаться с другими инвесторами в конкурентной борьбе, а не решать вопросы развития города-героя «по-братски».

Канва. Высокие гости

1 августа в Севастополь прибыла делегация ассоциации бизнес-патриотов «Аванти». Ассоциация примечательна тем, что ее основателем является бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов.

В состав делегации входили три человека: президент ассоциации Рахман Янсуков, вице-президент по развитию Александр Мундт и советник президента «Аванти» Елизавета Пескова, являющаяся известным блогером, дочерью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Елизавета Пескова на судоремонтном заводе «Южный Севастополь». Фото: instagram.com/stpellegrino

Визит состоялся по приглашению руководства судоремонтного завода «Южный Севастополь». Цель — разрешить конфликт предприятия с правительством города: чиновники требуют расторжения договора аренды имущественного комплекса, на базе которого работает завод. Обоснование требованиям — «Южный Севастополь» не заплатил за аренду 32 млн рублей.

— Уже было пройдено два арбитражных суда, которые постановили расторгнуть договор аренды. И руководство завода, видимо, не рассчитывая решить вопрос правовым путем, пригласило в город своих высокопоставленных знакомых, — рассказал «Новой газете» собеседник в правительстве Севастополя. — Насколько мы понимаем, у руководителей «Южного Севастополя» довольно близкие отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, раз они, имея долг в 32 млн рублей, оказались способны пригласить в город людей, «которые и пальцем не шевельнут меньше чем за полмиллиона долларов».

Завод «Южный Севастополь» — предприятие с неоднозначной репутацией. Руководство завода заявляет, что предприятие занимается ремонтом судов всех классов. В то же время последняя информация о работе по профилю: заказ на ремонт десяти гражданских судов, полученный в 2015 году и не выполненный из-за блэкаута. В распоряжении «Новой газеты» есть письмо работников завода от июля 2017 года, в котором говорится, что СРЗ зарабатывает с помощью сдачи в аренду своих площадей, в том числе — под таможенный пост. Собеседники «Новой» в правительстве Севастополя утверждают, что в настоящий момент никакого судоремонта на «Южном Севастополе» не ведется, а завод используется как база для перевалки зерна.

Высокопоставленные гости из «Аванти», впрочем, к решению проблем «Южного Севастополя» приступили с ходу: сначала посетили сам завод, затем провели переговоры с представителями правительства, и уже к вечеру 1 августа 19-летняя Елизавета Пескова рассказывала журналистам о стоящих перед отечественным судостроением вызовах и о том, как с этими вызовами справиться.

В конце визита между «Южным Севастополем» и «Аванти» был заключен договор о сотрудничестве. При этом представители обеих сторон пояснили журналистам, что этот факт еще не значит вступления завода в ассоциацию.

3 августа приезд бизнес-патриотов из «Аванти» дал первые конкретные плоды: на официальном сайте правительства Севастополя появилось заявление, что чиновники, несмотря на решения судов, готовы пойти на мировую с «Южным Севастополем», если предприятие внесет свои предложения по выходу из ситуации.

Предложения были внесены. Но дальше что-то пошло не так…

«Есть по-настоящему сильный инвестор»

14 августа, через две недели после нашумевшего визита, звоню директору «Южного Севастополя» Евгению Грицанову. Трубку сначала берет его заместитель. Услышав про «Аванти», отрезает: «Не комментируем».

Дозваниваюсь до Грицанова. Его тон не кажется бодрым.

— Ситуация пока прежняя. Мы направили в правительство города предложение по мировому соглашению, но ответа пока нет, — говорит он. — 11 сентября будет кассация в арбитражном суде Калуги. Если проиграем ее, договор будет расторгнут окончательно, придется увольнять более 150 человек.

Возникает вопрос: неужели люди Кадырова не справились? У президента «Аванти» Рахмана Янсукова на этот счет свое мнение.

— Нашей первоочередной задачей было наладить диалог между работниками завода и правительством города. И эту задачу мы выполнили, — рассказал он «Новой газете». — Если раньше заводчан никто не слышал, то теперь чиновники ведут с ними переговоры. Мы, разумеется, продолжаем следить за ситуацией и готовы оказать заводу дополнительную поддержку.

В чем именно может выражаться поддержка, Янсуков уточнять не стал. В правительстве Севастополя на перспективы «Южного» смотрят скептически.

— Нам поступило письмо от крупного судостроительного предприятия, которое заявило о желании работать в Севастополе на базе имущественного комплекса в Камышовой бухте. То есть там, где сейчас работает завод-должник, — рассказал «Новой газете» глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев. — Мы хотим видеть в городе по-настоящему сильных инвесторов. При этом важный аспект: если данный инвестор придет в город, то почти наверняка люди, работающие на «Южном Севастополе», перейдут в штат нового предприятия и не потеряют своих рабочих мест.

Собеседник «Новой» в Департаменте по земельным и имущественным отношениям Севастополя сообщил, что правительство действительно намерено в кассации добиваться расторжения договора с «Южным Севастополем», несмотря на заступничество за завод дочери пресс-секретаря президента РФ и бизнес-патриотов из Чечни.

— Мы хотим видеть в городе нормальных инвесторов, а не решал. Мировое соглашение с «Южным Севастополем» невозможно заключить без погашения задолженности перед городским бюджетом. Но этого до сих пор не сделано.

Кроме того, по словам собеседника «Новой», «Южному Севастополю» придется объяснить правительству города, почему за период аренды имущественного комплекса (с 2003 года) количество объектов на нем сократилось с 1367 до 1050 единиц.

Дойдет ли до мегапроектов?

В ходе визита представителей «Аванти» в Севастополь, бизнес-патриоты ознакомились не только с судоремонтным заводом, но и с приоритетными проектами развития города. Таковых восемь: от авторского виноделия до комплексного градостроительного развития целых районов. Общий объем требуемых инвестиций — свыше 41 миллиарда рублей.

Находясь в Севастополе, представители «Аванти» высоко оценили привлекательность приоритетных городских проектов и пообещали, что поищут на них инвесторов. Однако сейчас их тон несколько изменился.

— Мы действительно ведем переговоры по севастопольским проектам с предприятиями—членами ассоциации, — рассказал «Новой газете» президент «Аванти» Рахман Янсуков. — В сентябре планируем ряд встреч с бизнесменами Чеченской Республики и Челябинской области, расскажем о севастопольских проектах и там. Другое дело, что Севастополь — санкционный регион. Поэтому у людей наблюдаются колебания, многие не уверены, готовы ли они туда зайти. Там из всех банков я знаю только один — «Россия». И он под санкциями. Но все-таки думаю, что способы работать в Крыму существуют.

В корпорации развития Севастополя, непосредственно отвечающей за реализацию приоритетных проектов, «Новой газете» заявили, что пока никаких инвестиционных предложений от предприятий, связанных с «Аванти», не получали.