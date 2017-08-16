Квадратные мозги про квадратные штаны

Ну не дает спать нашим психологам мультипликация! Что ни год, появляются новые фундаментальные исследования, категорически рекомендующие одни фильмы и столь же категорически отвергающие другие. Причем каждый раз разные.

В нынешнем изыскании, проведенном на факультете психологии МГУ, среди «отверженных», «травмирующих детей мультфильмов» — ​один из популярнейших сериалов «Губка Боб — ​Квадратные Штаны». Фильм с необычайными морскими существами, созданный известными в мире талантливыми мультипликаторами Стивеном Хилленбергом и Марком Осборном, автором недавнего «Маленького принца». Это первый малобюджетный мультсериал канала Nickelodeon, которому удалось добиться настолько высокой популярности, что в этом году его продлили на 12-й сезон. И даже сделали на его основе полнометражный фильм.

Провинились «Маша и Медведь» — ​самый любимый российский сериал в мире. Более 11 млрд просмотров в интернете. Помимо России «наша Маша» гуляет по телеканалам всего мира: от Великобритании и стран Европы до Латинской Америки, Среднего Востока, Южной Кореи.

По данным исследовательской компании Synovate Comcon, в 2014 году «Маша и Медведь» стал самым популярным анимационным проектом среди детей 4–9 лет в России. «Ну ладно, — ​скажете вы, — ​дети не разбираются в том, что хорошо, а что плохо. Но «Маша…» буквально усыпана разнообразными призами. А классик Юрий Норштейн — ​известный противник компьютерной анимации — ​назвал фильм одним из немногих удачных проектов, произведенных в технологии 3D, отметив его редкую органичность и обаяние персонажей.

Но психологи не согласны. Вот Лидия Матвеева, профессор кафедры методологии психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, к примеру, считает, что образ Маши противоречит традиционным ценностям: «К сожалению, героиня мультфильма ведет себя иначе, проявляя непочтительность по отношению к Медведю (который одновременно воплощает и образ сакрального для нашей страны животного, и образ отца) и постоянно безнаказанно нарушает социальные нормы, получая за это позитивное подкрепление».

«Тома и Джерри» сотрудники психологического факультета не рекомендуют для просмотра детям до десяти лет из-за риска того, что ребенок начнет плохо относиться к животным, к тому же: «Главные герои часто дерутся и пытаются навредить друг другу. У ребенка может сформироваться неправильное отношение к тому, какими могут быть последствия необдуманных действий».

Разочарованы сакральные психологи и «небрежным отношением к смерти», насаждаемым фильмом: «И кот, и мышонок наносят друг другу смертельные увечья каждую минуту, но через мгновение отряхиваются и бегут дальше». Нет бы, добили друг друга, и дело с концом.

Помню, как на одном из обсуждений фильмов высокоумные мужи разъяснили мультипликаторам, что маленький ребенок не способен воспринимать больше трех цветов. И формы у персонажей желательно должны быть простыми. Слава богу, художники пропустили услышанное мимо ушей, а то можно представить себе мультфильм в виде светофора: три цвета, простая форма и мигает.

Несколько лет назад исследователи обнаружили «сознательную агрессию» в «Золушке» и скрытую — ​в мультфильме «Белоснежка и семь гномов». А ведь там еще и яблоко отравленное Злодейка невинной Белоснежке предлагает. И если следовать логике психологов, утверждающих, что ребенок копирует модели поведения киногероев, то за свое здоровье и жизнь следует тревожиться родителям маленького зрителя. Цитата: «Мультфильм не должен побуждать ребенка к действиям, которые будут опасны для окружающих или его самого».

С ужасом научные умы обнаружили, что юные любители «Ну, погоди!» чаще всего симпатизировали вредоносному волку, и значит, мультфильм не полезен неокрепшему организму. «Лунтика» надо запретить, потому что он депрессивного фиолетового цвета. «Смешарики» и «Богатыри» рекомендованы исключительно к показу для взрослых (это в предыдущих «исследованиях», в нынешнем — ​«Смешарики» уже в списке, «рекомендованном к просмотру»).

Порой кажется, что психологи бездетны. Родители волей-неволей смотрят мультфильмы в большом количестве. И дети сами объясняют им, почему не хотят смотреть на персонажей, даже самых положительных, с клеймом «к просмотру рекомендовано «Министерством здравоохранения», а других любят без всяких указаний. Как Лунтика или Машу, к примеру.

По разным причинам у нас пытались запретить «Симпсонов» и «Ну, погоди!». Радетели за всеобщую нравственность возмущались поведением… Карлсона или «пропитанного эгоизмом» Пятачка, который стреляет пробкой в шарик и попадает в Винни-Пуха. Не учите детей дурному воспитанию и жестокости!

В знаменитой картине Хитрука «Фильм, фильм, фильм» режиссер со сценаристом идут по коридору учреждения. За каждой дверью им выдают указания с печатями: «Сократить!», «Добавить!». Потом появлялась бледная Муза. Вся в печатях. Безжизненная. Но совершенно безвредная.