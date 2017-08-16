Кац включил «муниципальный фильтр»

О том, что независимых кандидатов в муниципальные депутаты стали исключать из команды Дмитрия Гудкова, стало известно от кандидатов нескольких районов Москвы. По их словам, развивается конфликт с главным менеджером проекта — Максимом Кацем. Якобы уже после регистрации кандидатов команда проекта стала фильтровать их «по убеждениям», за «излишний районный активизм» и просто за разногласия с Кацем. Последний утверждает, что речь идет о единичных случаях — не поддерживают только открытых националистов.

Все началось с поста кандидата по району Арбат Александра Шляпина, который назвал публикацию на своем сайте «Против Каца». Шляпин рассказал, что Кац не хочет видеть муниципальными депутатами тех, кто является районными активистами, и что слова на сайте команды Гудкова о том, что «достаточно быть честным и порядочным человеком, чтобы нам подойти», не соответствуют действительности. Публикация была сделана в начале июля.

9 августа Ярослав Никитенко, экоактивист и кандидат от команды Гудкова по району Хорошево-Мневники, написал в фейсбуке пост о том, что снимает свою кандидатуру с выборов после «выдворения из команды»:

— У меня не было никаких серьезных конфликтов с Кацем (по крайней мере, возможные споры в чатах и отстаивание своей позиции я не считаю конфликтом), поэтому я думаю, что это произошло потому, что я известный экоактивист (насколько они известны), а Кац не любит «районных активистов».

Никитенко мог не снимать свою кандидатуру как уже зарегистрированный кандидат, но так как на округ выделяется пять мандатов, он заявил, что важно идти командой:

— Если оппозиционных кандидатов будет больше, то их голоса размоются между всеми, а нужно, чтобы было пять сильных кандидатов, которые смогут обойти тех, за кого пригонит голосовать партия власти. Поэтому все хорошие кандидаты должны снять свои кандидатуры в пользу этих пяти — на благо общего дела.

Кандидат по району Преображенское, Никита Фомкин, о котором «Новая» недавно писала в материале о независимых кандидатах, также сообщил о своем выходе из команды Гудкова, но не добровольном, а «по фильтру соцсетей»:

— Меня убрали, но как кандидат я все равно иду на выборы. Просто сейчас уже нет их финансовой и другой организационной поддержки, было очень удобно с ними сотрудничать.

Фомкин рассказывает, что его убрали из команды за репосты в фейсбуке двух записей «националистического сайта» «Спутник и погром»:

— Ребята, которые просматривали соцсети кандидатов, указали мне конкретно на эти записи. Я говорил им, что национализм — это тоже либерализм, и они даже со мной соглашались, но конечное решение по этому делу принял Кац, сказав: «Нам с националистами не по пути». К тому же у них давний конфликт с Просвирниным (Егор Просвирнин — создатель сайта «Спутник и погром». — Ред.). Мне совершенно не обидно от этого решения, я все равно иду на выборы, а если у них такая политика, то о`кей.

Максим Кац на вопрос корреспондента «Новой» о том, есть ли в команде фильтр кандидатов по соцсетям, заявил, что «конечно, есть, но это единичные случаи»:

— У нас около тысячи кандидатов, и да, естественно, с какими-то из них мы прекращаем работать. Кому-то я не подошел, начинается иногда: «Вот мне Кац не нравится, не хочу с ним работать». Ну не хочешь — и не хочешь. А националисты? Да, националистов и сторонников действующей власти мы не поддерживаем. С выборов их никто не снимает, просто таким людям мы не оказываем свою поддержку.