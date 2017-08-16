«Избит в полиции — умер от переохлаждения»

В Красноярске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудником полиции, избившим задержанного. Мужчина позже скончался. Видеозапись с камер наблюдения 15 августа выложило в интернет Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

Трагедия произошла 4 июня 2017 года в отделении №2 Октябрьского района Красноярска. На видео несколько мужчин в гражданской одежде, видимо, задержанные, ждут оформления. В помещении стоит большой аппарат для снятия отпечатков пальцев. Один мужчина, вероятно, от скуки, начинает неразборчиво нажимать на кнопки. Из соседнего помещения выбегает полицейский и, схватив задержанного за шею, начинает бить его головой об аппарат. Потом валит его на пол и начинает избивать ногами. Когда мужчина на полу совсем обессилен, полицейский плюет на него и заботливо поправляет сдвинутый с места аппарат для дактилоскопии.

Следственный комитет сообщает: 40-летний мужчина был задержан по подозрению в краже, он был пьян и выглядел неопрятно. «Известно, что сам задержанный после избиений не жаловался. Проводилась проверка, по заключению, он злоупотреблял спиртными напитками и у него переохлаждение. Умер он не от избиения, это два события не связанных», — уточняют в СК. У погибшего, по информации международной правозащитной группы «Агора», родственников не осталось, а значит, в уголовном деле против полицейских не будет даже потерпевшего.

Этот случай не единичный, но красноярскую историю обсуждают — видео выложили в интернет сами следователи.

Многие другие преступления в отделениях полиции остаются незамеченными, а полицейским это сходит с рук. «Новая газета» писала об одной такой истории, которая случилась на окраине Кирова три года назад.

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В январе 2014 года полицейские доставили в отделение для дачи показаний Дмитрия Слободина — неблагополучного, запойного, безработного. Его тоже подозревали в краже. В качестве воспитательных мер следователь Владислав Печенкин оставил Слободина на ночь в отделении. Слободин был с похмелья. Печенкин хладнокровно предположил: если отпустить Дмитрия на ночь домой, он снова напьется, с утра нельзя будет продолжить допрос.

Ночью на втором этаже ОВД никого, кроме Слободина, не было. Наутро его обнаружили мертвым, под лицом была лужа крови. Судмедэксперты о причине смерти написали: механическая обтурационная асфиксия (прекращение доступа воздуха в легкие) от закрытия отверстий рта и носа плотным эластичным предметом; закрытая черепно-мозговая травма. Адвокаты семьи Слободина не исключали, что Слободин упал и захлебнулся собственной кровью или кто-то надел ему на голову целлофановый пакет.

Видеозаписей с камер из коридора, где умер Слободин, не обнаружилось.

Следователя Владислава Печенкина обвинили, как и красноярского полицейского, в превышении должностных полномочий. На суде он назвал смерть задержанного «трагической случайностью», а его начальник — всего-навсего «дисциплинарным проступком». Печенкину был назначен штраф 50 тысяч рублей. Во время следствия и до апелляции в июле 2016 года Печенкин продолжал работать в органах. Его амнистировали в честь 70-летия Победы. В телефонном разговоре со мной он назвал свое дело «односторонней травлей сотрудников полиции».

Расследовать причину смерти Слободина тогда никто не стал. Не стали расследовать, откуда на ногах у погибшего гематомы (хотя в то утро, когда его задержали, он ходил дома в шортах, и жена синяков не видела).

Диму хоронили с толстым слоем грима на лице. Когда зажгли свечи, краска потекла — на лице были видны синяки, переносица была черной.

Со дня смерти Дмитрия Слободина прошло три года. Его семья по-прежнему живет в разваливающемся деревянном доме на окраине Кирова. Жена Димы Слободина Света осталась одна с шестью детьми. Среднего Максима (9лет) все еще трясет при виде людей в полицейской форме.

Неблагополучные жители окраин — «контингент», как презрительно сказал один из полицейских на суде в Кирове, — на которых можно списать все висяки, обвинить в нераскрытых бытовых преступлениях – очень удобный «материал» для сотрудников правоохранительных органов. Кто за них вступится?

Родственники Слободина и их адвокаты до сих пор пишут главе МВД Колокольцеву, в прокуратуру, губернатору. На все жалобы родственникам Слободина отвечают: его смерть не находится в причинно-следственной связи с действиями сотрудников полиции. Как и смерть 40-летнего мужчины, избитого в отделении полиции Красноярска, который умер «от переохлаждения».

По статистике Следственного комитета, в год поступает около 80 тысяч жалоб о действиях сотрудников правоохранительных органов. В год возбуждают до 4,5 тысяч уголовных дел о должностных преступлений (это всего 6% от количества заявлений). В течении многих лет неизменно количество сотрудников, признанных виновными в превышении должностных полномочий — это около тысячи человек.