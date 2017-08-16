«Сечин сам позвонил и уговорил приехать в «Роснефть»

16 августа в Замоскворецком суде стартовал один из самых громких процессов последних лет — по делу о вымогательстве взятки министром Минэкономразвития у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике служебного автомобиля обнаружили сумку с 2 миллионами долларов. По версии СКР, эти деньги у главы «Роснефти» Улюкаев вымогал за выданную Минэкономразвития положительную оценку сделки по покупке госпакета акций «Башнефти». В уголовном деле 31 том. Бывший чиновник вину отрицает и называет уголовное дело «гнусной провокацией», выгодной «коррумпированной части менеджмента и спецслужб». Суд отклонил ходатайства защиты о прекращении производства по делу и возврате его в прокуратуру, и продлил домашний арест экс-министру до конца января.

9.15 утра. Алексей Улюкаев уже в зале, за столом возле железной клетки. В темно-синей футболке в полоску, сосредоточенно читает электронную книгу. В какой-то момент журналисты спрашивают, что именно он читает.

— Чехова. Великий русский писатель. Я, к сожалению, мало читал в последнее время, — ответил он. Пошли вопросы о суде, о Сечине, о возможном росте ВВП и экономике в целом. Экс-министр был краток. Настроен оптимистично, положение экономики «отличное, но не безнадежное», рост ВВП возможен, что касается главы «Роснефти», лишь заметил: «Ну, он свидетель».

К моменту выхода молодой судьи Ларисы Семеновой зал был набит до отказа. Выяснив личные данные Улюкаева («Где работаете?» — «В настоящее время нигде»), судья передала слово прокурору Борису Непорожному, который огласил обвинительное заключение. (Непорожный был обвинителем по делу о взятке тульского губернатора Дудки. Другой прокурор — Павел Филипчук был обвинителем по «болотному» и по делу Надежды Савченко.)

Бумага оказалась очень короткой: на 2 листа и 4 минуты чтения. Итак. Занимая высокую государственную должность, Улюкаев 27 января 2016 года направил в правительство предложение о продаже находящихся в федеральной собственности более 50% акций «Башнефти». 29 июля из правительства в Минэкономразвития поступило поручение о подготовке предложений о приватизации «Башнефти». Позже Улюкаев направил доклад с одобрением сделки по покупке акций «Башнефти» «Роснефтью». Далее следовало:

— 19 октября 2016 года, находясь в служебной командировке на саммите глав государств стран БРИКС, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в сумме 2 миллиона долларов США в качестве благодарности за дачу им положительного заключения на осуществление сделки по приобретению пакета акций «Башнефти», угрожая в случае отказа препятствовать законной деятельности «Роснефти» путем дачи отрицательных заключений иным сделкам компании, — читал прокурор.

Улюкаев напряженно и внимательно слушал. Прокурор продолжал:

— Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, будучи поставленным последним в условия, при которых тот вынужден передать взятку в целях предотвращения вредных последствий для интересов компании, согласился на незаконное требование Улюкаева.

В целях пресечения преступной деятельности Улюкаева в период с 27 по 28 октября 2016 года Сечин обратился с соответствующим заявлением в ФСБ, сотрудники которой привлекли его для участия в оперативно-разыскных мероприятиях. 14 ноября 2016 года в 12 часов 41 минуту между Сечиным и Улюкаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний подтвердил намерения получить взятку, согласился в указанный день приехать в офис «Роснефти». В период с 17 часов до 17 часов 25 минут, находясь на территории офиса «Роснефти», Улюкаев лично получил от Сечина, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, взятку в особо крупном размере в сумме 2 миллиона долларов США, то есть 130 миллионов 433 тысячи 400 рублей. Улюкаев поместил указанные средства в багажник своего служебного автомобиля, где они были обнаружены и изъяты сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

— Подсудимый Улюкаев, вам понятно предъявленное обвинение? — учтиво-вежливо спросила судья Семенова.

— Ваша честь, обвинение мне понятно.

— Вы с ним согласны?

— Нет, не согласен, — спокойно, без каких-либо эмоций отвечал Улюкаев. — Виновным себя не признаю полностью. В отношении меня сотрудниками федеральной службы безопасности была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса главы «Роснефти» Игоря Сечина и начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова. В отношении меня в отсутствие каких-либо объективных доказательств было сфабриковано обвинение, которое основывается исключительно на показаниях Сечина о том, что я якобы вымогал у него взятку за положительное заключение Министерства о возможности участия компании «Роснефть» в приватизации «Башнефти». О надуманности этих утверждений говорит то, что это заключение по указанию правительства было дано задолго до произошедших с Сечиным событий. Последний заявил, что я также угрожал ему в случае отказа совершить действия, направленные на воспрепятствование деятельности компании «Роснефть». Думаю, что простого здравомыслия более чем достаточно, чтобы видеть ложность и абсурдность данных заявлений. Абсурдность не только ввиду того, что служебные полномочия не позволяют мне вмешиваться в деятельность коммерческих структур вообще, тем более в деятельность «Роснефти», которая не подведомственна ни Росимуществу, ни Минэкономразвития в особенности, но и ввиду очевидной неэквивалентности моего политического веса и веса господина Сечина в российском политическом истеблишменте.

Главным аргументом моей якобы виновности являлся факт получения мной от Сечина сумки, в которой находились 2 миллиона долларов США. В этой связи считаю необходимым заявить, что передача мне этой сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые в течение нескольких недель, основываясь на ложных показаниях Сечина, ждали моих незаконных требований по передаче взятки. Естественно не дождались этого, и, понимая, что их не последует, Сечин сам позвонил мне и под предлогом обсуждения важных текущих вопросов в деятельности компании уговорил меня приехать в «Роснефть». Обвинение полностью проигнорировало обстоятельства передачи Сечиным мне данной сумки, что в совокупности не оставляет сомнения в совершении относительно меня провокации. Я надеюсь на объективное и честное рассмотрение судом данного уголовного дела.

Впрочем, о том, под каким предлогом Сечин все-таки дал ему эту сумку с деньгами, Улюкаев пока не рассказал. Пока же в суде объявили перерыв до 1 сентября. Тогда, как ожидается, придут первые свидетели обвинения. В списке из 15 фамилий заявлен и господин Сечин, но придет ли он в суд, пока неизвестно. Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что повестку в суд глава компании пока не получал. При этом Леонтьев заметил, что Улюкаев своим выступлением в суде уже признал себя виновным, не отрицая факт получения сумки.