Город одного избирателя

Первые выборы губернатора Севастополя с большой долей вероятности выиграет Владимир Путин. Для этого президент приезжает в город-герой в пятницу

Такого с Севастополем не происходило уже 23 года. В 1994-м в первый и последний раз город-герой выбрал себе официального мэра — им тогда стал уроженец Владивостока Виктор Семенов, шедший на выборы под лозунгом «Россия придет в Севастополь». Он продержался в должности 4 года, после чего выборы главы города-героя были официально отменены Киевом. В феврале 2014-го на митинге единства в Севастополе «народным мэром» города был избран Алексей Чалый, но его должность все-таки была полуофициальной.

И вот 10 сентября, в единый день голосования, Севастополь будет выбирать себе губернатора. Причем на должность претендуют сразу пять кандидатов.

Фаворит — действующий врио Дмитрий Овсянников. И дело не в конкретных делах или сильной программе, и даже не в том, что, согласно опросу ВЦИОМ, рейтинг доверия к действующему главе города составляет 65%. Ключевой фактор будущего успеха Овсянникова — поддержка президента страны Владимира Путина.

Основной конкурент Овсянникова — коммунист Роман Кияшко, поддержанный, помимо КПРФ, еще семью партиями, включая «Справедливую Россию».

Трое других претендентов на кресло — либерал-демократ Илья Журавлев, кандидат от «Патриотов России» Иван Ермаков и выдвинутый партией КПСС ставрополец Иван Кряжев — технические фигуры.

Кандидат от президента

Долго звоню в дверь офиса «Единой России».

— Слушаю вас, — миловидная девушка приоткрывает дверь и встает в проходе.

— Про выборы губернатора хочу поговорить, — показываю удостоверение. — Можно пройти?

Собеседница, подумав, впускает меня в офис и ведет в один из кабинетов, который напоминает школьный класс.

— Это журналист, хочет писать про выборы.

Люди в офисе недоуменно переглядываются.

— Мне б кого-нибудь из штаба Овсянникова, — уточняю я.

Услышав про штаб, одна из сотрудниц «ЕР» оживляется.

— Понимаете, он еще формируется. Вот буквально сегодня должно стать ясно: кто и где будет работать. Нет, штаб есть, конечно. Но знаете… оставьте нам свои координаты.

Даю визитку. Через некоторое мне перезванивают из пресс-службы Дмитрия Овсянникова: «Вопрос штабов — абсолютно внутренний. Никого, к сожалению, дать вам не можем». С трудом уговариваю выслать мне хотя бы программу, с которой врио пойдет на выборы. Но в итоге не получаю и ее.

Наличие избирательного штаба и программы, впрочем, совсем не обязательное условие для победы на выборах в Севастополе. Козырь Дмитрия Овсянникова — это «привязка» к Путину, чей рейтинг в городе стремится к 100%.

Президент поддержит Овсянникова лично: для этого он прибудет в Севастополь в пятницу. Вместе глава региона и глава государства посетят фестиваль оперной музыки в Херсонесе и байк-шоу на горе Гасфорта.

— Первый концерт в Херсонесе будет закрытым, специально для элиты. Мы ожидаем увидеть президента, — рассказал «Новой газете» собеседник, работающий над организацией фестиваля.

На оперном фестивале вопреки санкциям выступят всемирно известные оперные исполнители: ведущий солист нью-йоркской Metropolitain Opera Владимир Маторин и итальянец Валерио Згарджи. Приедут и артисты Большого театра Вероника Джиоева и Агунда Кулаева.

Потом президент и кандидат в губернаторы поедут к широким народным массам — на байк-шоу «Ночных волков». В прошлом году байкеры собрали на горе Гасфорта 250 000 человек.

Ознакомиться с предвыборной программой Дмитрия Овсянникова мне все-таки удалось — ее бросили в почтовый ящик. На первом месте у действующего врио — развитие высокотехнологичного машиностроения, сельского хозяйства и производство морепродуктов. Затем — туризм, комфортная городская среда и сотрудничество с Черноморским флотом.

Местный

С основным конкурентом Овсянникова коммунистом Кияшко встречаемся в горкоме КПРФ.

— Мою кандидатуру поддержали сразу семь партий, — рассказывает он, держа в руках список. — Это КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия ветеранов России», «Трудовая партия России», «Партия Великое Отечество», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Рот Фронт».

Главный пункт программы коммуниста — сотрудничество с Черноморским флотом.

— Кто бы что ни говорил, но мы и в Россию вернулись благодаря флоту, — говорит Кияшко. — Да и вообще, Севастополь — это город-база. Поэтому я хочу максимально сотрудничать с моряками.

На вопрос, готовы ли моряки поддержать его, Кияшко отвечает не слишком уверенно: «Надеюсь, что у людей есть понимание». О проявившемся в последнее время сближении командующего флотом адмирала Витко с действующим врио Овсянниковым говорит: «Меня не покидает ощущение, что это наигранно».

Помимо сотрудничества с флотом Кияшко обещает привести в соответствие севастопольские цены и зарплаты (сегодня жить в городе-герое действительно дорого) и решить вопрос с доступностью медицины. «Иметь на 600 000 человек всего два роддома — не дело».

Заканчивает разговор Кияшко по-коммунистически: «Главное, что за мной не стоят олигархи. Если у действующего врио бюджет на выборы больше 50 миллионов рублей, то у меня и 3 миллионов не будет. Я за народ».

Сошедшие с дистанции

Севастопольские выборы сильны, впрочем, не только действующими кандидатами, но и теми, кто до финальной гонки не добрался.

Вот, например, «Партия Великое Отечество», которую возглавляет писатель Николай Стариков. На российском материке ее редко воспринимают всерьез, но в Севастополе «стариковские» взгляды («мировой заговор против России») довольно популярны. Партия, до того как поддержать кандидатуру Романа Кияшко, выдвигала на выборы своего претендента — экс-депутата Верховной рады Украины Вадима Колесниченко. Кандидатом в губернаторы Севастополя его не зарегистрировали — не прошел муниципальный фильтр.

За кого люди?

Выяснить политические предпочтения севастопольцев в центре города невозможно: кругом одни туристы. Отправляюсь в «спальник» на пятом километре Балаклавского шоссе.

— Овсянников мне нравится, за него буду голосовать, — говорит таксист Кирилл. — Дороги он сделал основательно. По городу передвигаться одно удовольствие.

Есть у врио губернатора и большая группа противников — это садоводы, дачники и просто жители частных домов. «Новая газета» не раз писала об инициированной севастопольским правительством кампании по изъятию у горожан «незаконно выданной при Украине» земли. Речь в настоящий момент идет о 3805 участках, и их число постоянно растет.

— Лично я буду голосовать за Романа Кияшко, потому что только он вызвался нам помочь, — говорит председатель дачного кооператива «Дружба-9» Лариса Крысина. — Другое дело, что среди нас есть и немало тех, кто на выборы не пойдет вообще.

За кандидата от ЛДПР Илью Журавлева оказалась готова проголосовать одна пенсионерка: «Потому что за ним Жириновский! Мужик!»

На таком фоне Овсянников, за которым Путин, выглядит, конечно, предпочтительнее.