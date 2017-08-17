Непозволительная сладость

Всю неделю в России и Казахстане обсуждают новость о передаче озера Сладкое в Новосибирской области от одной страны другой. На сайте администрации Купинского района 10 августа появилось сообщение (уже удалено, но доступно в кэше Google) о том, что после демаркации границы Россия отдала озеро дружественному Казахстану. Глава местной администрации Владимир Шубников сказал, что само озеро — это «полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», хотя на сайте его ведомства отмечалось, что водоем все равно популярен у любителей охоты и отдыха на природе.

15 августа новость растиражировали в большом количестве российские СМИ, а уже на следующий день градом посыпались опровержения. В интервью газете «Коммерсант» замглавы Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Парфенов заявил, что это все «досужие разговоры», жителям и отдыхающим просто посоветовали «воздержаться» от поездок к озеру, пока идут мероприятия по демаркации границы. А озеро на 30% остается российским — и вообще оно хорошее.

В Казахстане за ситуацию пришлось отвечать МИДу. «Говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан, — заявил пресс-секретарь ведомства Ануар Жайнаков. — Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами. Никакого обмена на этом участке не было».

Затем выяснилось, что озеро де-юре на 30% — российское, но по факту оно все находится на территории Казахстана, поскольку «усохло»: такую экзотическую формулировку официально озвучила ФСБ. Получилось, что береговая линия прошла как раз по границе, установленной еще в 2005 году. В обсуждение включился даже глава министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской. У себя в Facebook он написал, что «озеро вернется в свои берега с осенним циклом осадков. Осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами».

Тут бы и успокоиться, но история приобрела несколько другой оттенок из-за общественного настроения «как можно раздавать пяди родной земли». В этом смысле показателен комментарий местной жительницы Кристины Матанцевой, который она дала телеканалу «Дождь» уже после всех официальных объяснений:

«Если такими темпами мы будем раздаривать территории, то от России останутся только Москва и Петербург».

Эту ситуацию можно рассматривать как симптоматичную, считает заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН, психолог Сергей Ениколопов. «Несколько напрягает готовность населения верить всяким негативным слухам, — говорит он. — Существует общее ощущение, что нас всегда дурят. Упрощается мировосприятие: что сообщено — надо проверять на вранье, но никто толком не проверяет. Взять карту и посмотреть, усохло ли озеро на самом деле, — это слишком сложно. Проще делить на белое и черное, поэтому те же либеральные СМИ будут давать информацию, что у нас власть такая, распродает земли, а патриотические начнут искать этому рациональное объяснение. Хотя это не про власть, а про наше нежелание напрячь мозги».

По мнению Ениколопова, всю эту историю можно рассматривать как некий аморфный страх перед наступлением Азии на Россию: Китай или Казахстан — тут название страны вторично.

А еще это может быть следствием некой постимперской травмы, говорит профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Александр Поддьяков. «Есть общий фон, на котором сообщение о том, что кусок одной страны отдали другой, может легко возбудить граждан. Но на это еще и накладывается некий «постимперский синдром»: вопросы присоединения и неприсоединения [частей страны] обсуждаются очень сильно и используются разными, в том числе и политическими силами. Поэтому подобные сообщения сейчас воспринимаются особенно эмоционально и по-разному обыгрываются».

Всей этой истории могло бы и не быть, если бы изначально чиновники все объяснили людям нормально, а не через пень-колоду. Но многое еще зависит и от СМИ, добавляет Поддьяков, которые эту тему вынесли в одну из главных позиций, из-за чего даже те, кто не интересовался озером Сладкое, стал считать это важной частью информационной повестки.