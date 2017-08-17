Теракт в Барселоне: 13 погибших, десятки раненых. Двое подозреваемых задержаны. Главное

Наезд фургона на толпу туристов

В центре Барселоны в районе туристической улицы Рамбла в толпу людей въехал микроавтобус. Машина двигалась со стороны площади Каталонии и успела проехать несколько десятков метров. Как сообщают очевидцы, водитель специально двигался на большой скорости, пытаясь зацепить как можно больше прохожих.

Водителю удалось скрыться с места происшествия до прихода полиции.

Власти Барселоны назвали случившееся «террористической атакой».

Почти сразу после инцидента на Рамбла СМИ сообщили о захвате заложников в турецком ресторане Luna d'Istanbul. По первым данным, неизвестные были вооружены и их было не менее двух. Правоохранители блокировали выходы из заведения и вступили в переговоры с подозреваемыми. Позже полиция опровергла сообщения о захвате заложников в ресторане.

Спустя два часа после инцидента с фургоном издание El Economista сообщило о наезде автомобиля на полицейских в Барселоне. До сих пор неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом на улице Рамбла.

Что известно о нападавших

В машине полиция обнаружила паспорт гражданина Испании. Подробности не сообщались.

По данным El Pais, водитель фургона — мужчина ростом примерно 1,7 метра, в белой рубашке в голубую полоску. Это неофициальные данные.

Este es el ser que ha hecho... esto #Barcelona pic.twitter.com/BgGaNPSn6y — Roger (@RogerMusicOfi) August 17, 2017

Местные СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста и утверждают, что нападавшим мог быть мужчина по имени Дрисс Укабир. Именно на его был арендован фургон, брошенный на Рамбла.

Полиция задержала подозреваемых

Вскоре после инцидента появились данные о задержании двоих подозреваемых, есть даже видео одного задержания. Затем газета La Vanguardia сообщила, что еще одного из подозреваемых убили в ходе перестрелки.

Un presunto terrorista del atentado en #Barcelona habrÃ­a sido ya detenido.

Ha sido identificado como Driss Oukabir. https://t.co/1hdZCPemu9 pic.twitter.com/HkcqXZD7VV — Newsweek en EspaÃ±ol (@NewsweekEspanol) August 17, 2017

Позже власти Каталонии официально подтвердили задержание двоих человек. Их имена не назывались. СМИ предполагают, что один из задержанных — как раз Дрисс Укабир, но это неточная информация.

Еще один фургон

В пригороде Барселоны (Вик) полиция обнаружила еще один микроавтобус, «связанный» с инцидентом на Рамбла. Никаких подробностей правоохранители пока не приводят.

Мотивы преступников

Ответственность за теракт в центре Барселоны спустя несколько часов после инцидента взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Жертвы

Испанская полиция уже подтвердила гибель 13 человек после наезда фургона на людей на улице Рамбла. По словам главы Каталонии Карлеса Пучдемонта, в больницах находятся около 80 человек.

Есть ли среди пострадавших граждане России — пока неизвестно.

Реакция

После теракта пользователи твиттера запустили флешмоб, они выкладывают фотографии котов — одного из символов Барселоны — с хэштегами #Barcelona и #Ramblas, чтобы помешать террористам отслеживать перемещения полиции. Аналогичный флэшмоб запускали после нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже.