Теракт в Барселоне: 13 погибших, десятки раненых. Двое подозреваемых задержаны. Главное
Что известно на данный момент (Обновляется)
Фото: «Новая газета»
«Новая газета»редакция
Наезд фургона на толпу туристов
В центре Барселоны в районе туристической улицы Рамбла в толпу людей въехал микроавтобус. Машина двигалась со стороны площади Каталонии и успела проехать несколько десятков метров. Как сообщают очевидцы, водитель специально двигался на большой скорости, пытаясь зацепить как можно больше прохожих.
Водителю удалось скрыться с места происшествия до прихода полиции.
Власти Барселоны назвали случившееся «террористической атакой».
Почти сразу после инцидента на Рамбла СМИ сообщили о захвате заложников в турецком ресторане Luna d'Istanbul. По первым данным, неизвестные были вооружены и их было не менее двух. Правоохранители блокировали выходы из заведения и вступили в переговоры с подозреваемыми. Позже полиция опровергла сообщения о захвате заложников в ресторане.
Спустя два часа после инцидента с фургоном издание El Economista сообщило о наезде автомобиля на полицейских в Барселоне. До сих пор неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом на улице Рамбла.
Что известно о нападавших
В машине полиция обнаружила паспорт гражданина Испании. Подробности не сообщались.
По данным El Pais, водитель фургона — мужчина ростом примерно 1,7 метра, в белой рубашке в голубую полоску. Это неофициальные данные.
Este es el ser que ha hecho... esto #Barcelona pic.twitter.com/BgGaNPSn6y— Roger (@RogerMusicOfi) August 17, 2017
Местные СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста и утверждают, что нападавшим мог быть мужчина по имени Дрисс Укабир. Именно на его был арендован фургон, брошенный на Рамбла.
Полиция задержала подозреваемых
Вскоре после инцидента появились данные о задержании двоих подозреваемых, есть даже видео одного задержания. Затем газета La Vanguardia сообщила, что еще одного из подозреваемых убили в ходе перестрелки.
Un presunto terrorista del atentado en #Barcelona habrÃa sido ya detenido.— Newsweek en EspaÃ±ol (@NewsweekEspanol) August 17, 2017
Ha sido identificado como Driss Oukabir. https://t.co/1hdZCPemu9 pic.twitter.com/HkcqXZD7VV
Позже власти Каталонии официально подтвердили задержание двоих человек. Их имена не назывались. СМИ предполагают, что один из задержанных — как раз Дрисс Укабир, но это неточная информация.
Еще один фургон
В пригороде Барселоны (Вик) полиция обнаружила еще один микроавтобус, «связанный» с инцидентом на Рамбла. Никаких подробностей правоохранители пока не приводят.
Мотивы преступников
Ответственность за теракт в центре Барселоны спустя несколько часов после инцидента взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Жертвы
Испанская полиция уже подтвердила гибель 13 человек после наезда фургона на людей на улице Рамбла. По словам главы Каталонии Карлеса Пучдемонта, в больницах находятся около 80 человек.
Есть ли среди пострадавших граждане России — пока неизвестно.
Реакция
После теракта пользователи твиттера запустили флешмоб, они выкладывают фотографии котов — одного из символов Барселоны — с хэштегами #Barcelona и #Ramblas, чтобы помешать террористам отслеживать перемещения полиции. Аналогичный флэшмоб запускали после нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже.
Yo Fam!A sad Day!Brainless Assassins kill innocent People!My thoughts are with the Victims,the injured & their Families & Friends #Barcelona pic.twitter.com/YmA8vqx4IM— DjC (@DjCakazhombi) August 17, 2017