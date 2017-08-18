Чего боятся граждане в этом августе?

Российская экономика наконец вступила в восстановительную фазу. Рост ВВП во II квартале даже достиг показателей конца 2013 года (2,5% в годовом выражении). Важный нюанс в том, что это временный рост, никак не связан с усилиями правительства или структурными изменениями. Благоприятная статистика получилась благодаря сравнительно высоким ценам на нефть и адаптации ряда отраслей к глубокому падению прошлых лет. В частности, согласно исследованию ученых из Академии народного хозяйства, россияне адаптировались к кризису и меньше, чем два года назад, заботятся о накоплениях. Положение граждан при этом не улучшается — ​проблем сейчас столько же, что и до кризиса, а денег стало существенно меньше. Тревожные слухи при этом приходят с банковского рынка, курс рубля по отношению к основным мировым валютам остается волатильным, а цены растут. «Новая» составила список главных экономических страхов этого лета.

Петр Саруханов / «Новая»

Депозиты под напряжением

Крах банка «Югра» в конце июля стал явным симптомом кризисного состояния банковского сектора. На рынке появляются новые тревожные ожидания. Управляющая компания «Альфа-капитал», дочерняя структура Альфа-банка, недавно разослала своим клиентам письмо с рекомендацией «дистанцироваться» от вложений в ценные бумаги четырех банков из топ‑15: «Открытия», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Аналитики ссылаются на «публичную и непубличную информацию о проблемах внутри целой группы банков» — ​такие слухи больше месяца циркулируют в отрасли и держат ее в постоянном напряжении. По данным компании, ситуация вокруг этих банков может быть «окончательно разрешена» (в пользу санации или отзыва лицензии) уже осенью.

Центробанк и ФАС отрицательно отнеслись к решению «Альфа-капитала» распространить среди своих клиентов подобную аналитику — ​компанию ждет проверка на предмет недобросовестной конкуренции. В Альфа-банке заявили, что рассылка отражает частное мнение менеджера компании Сергея Гаврилова, подписавшего письмо, и не имеет ничего общего с официальной позицией банка. Действия Гаврилова проверят на соответствие корпоративным стандартам. Впрочем, упомянутым банкам от этих проверок вряд ли станет легче — ​тезисы письма широко разошлись в СМИ. Сильнее всего может пострадать репутация «Открытия». Учреждение за последнее время столкнулось со снижением кредитного рейтинга, оттоком более 450 млрд рублей с депозитов и перебоями в обслуживании карт клиентов.

При этом рынок не верит в то, что у игроков такого масштаба могут возникнуть серьезные проблемы. Считается, что этого любой ценой не допустит ЦБ, поскольку банкротство организации из топ‑15 мгновенно поставит крест на многолетней работе регулятора по повышению доверия к российской банковской системе.

Негативный новостной фон тем не менее не проходит бесследно: корпоративные клиенты переводят свои депозиты в госбанки, держатели ценных бумаг закрывают свои позиции. В начале августа началась распродажа еврооблигаций российских частных банков, а после утечки письма «Альфа-капитала» она только ускорится. Банки, оказавшиеся в трудном положении, вынуждены обращаться за дорогостоящими кредитами к ЦБ, чтобы покрыть потребность в ликвидности,— ​14 августа они заняли рекордные в этом году 675 млрд рублей. Похоже, в процессе оздоровления банковского сектора наметилась небольшая пауза.

Слабеющий рубль

В 2014 году стало ясно, что рубль — ​валюта не только сырьевая, но и геополитическая. Причем если привязку рубля к нефтяным котировкам за последние годы удалось немного ослабить, то политическая компонента курса, напротив, сейчас имеет максимальный вес. Новый санкционный пакет США заметно осложняет доступ российских компаний и банков к международному капиталу и ставит под угрозу срыва ряд энергетических проектов. И, что самое важное, в нем заложена возможность в любой момент расширить ограничения, в том числе против воли президента США. Ни американские санкции, ни ответное российское эмбарго уже не воспринимаются сторонами как временные меры, и для российских потребителей это не означает ничего хорошего.

Сейчас в США конгрессмены обсуждают возможный запрет на покупку российского госдолга — ​иностранные инвесторы держат ОФЗ (облигации федерального займа) почти на 2 трлн рублей. Это серьезный шаг, который потенциально может подорвать доверие инвесторов сразу ко всему рынку суверенного долга, поэтому, скорее всего, его отложат на крайний случай. Тем более что формальные ограничения обязательны не всегда — ​страх испортить отношения с властями США и высокая неопределенность сами по себе оказывают на инвесторов мощное психологическое давление.

Это политический фон, на котором происходит замедление притока в Россию спекулятивного иностранного капитала. Carry trade (игра на разнице национальных процентных ставок) позволил рублю существенно укрепиться в первом полугодии, но сейчас эта стратегия уже не так привлекательна — ​многие инвесторы фиксируют прибыль и выходят из рублевых активов.

С начала лета доллар и евро отыграли свои позиции, перевалив за отметку в 60 и 70 рублей соответственно. За счет восстановления импорта сальдо платежного баланса со II квартала приняло отрицательные значения и тоже давит на рубль. Пессимистичными остаются прогнозы в отношении цен на нефть и перспектив новых договоренностей ОПЕК+. Курс рубля по-прежнему не достиг «фундаментально обоснованных» значений, которые называет Минэкономразвития и другие аналитики, — ​в районе 65 рублей за доллар. Август не предвещает резких девальваций, но тренд на ослабление рубля задан и имеет высокие шансы продлиться, по крайней мере, до конца года.

Взрывная инфляция

В начале августа директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов посоветовал россиянам меньше думать о росте цен. Сейчас, когда регулятор так близок к своему «таргету» (в июле инфляция в годовом выражении опустилась ниже ориентира ЦБ в 4%), очень важно предотвратить рост инфляционных настроений населения. Предпосылок для него вроде бы нет: в июле Росстат зафиксировал рост цен лишь на 0,1%, а в августе из-за удешевления плодо­овощной продукции началась и длится уже три недели сезонная дефляция — ​по итогам месяца цены могут упасть на 0,3–0,5%.

С официальными данными резко расходятся выводы исследовательского холдинга «Ромир». Аналитики «Ромира» измеряют альтернативный потребительской корзине Росстата показатель «личной инфляции» — ​он отражает рост цен на товары, с которыми люди каждый день сталкиваются в супермаркете (156 позиций), в то время как статистическая служба учитывает в своих формулах цены на 700 видов товаров, не все из которых можно отнести к повседневным. Поэтому «народная инфляция», то есть личные впечатления людей о динамике цен в магазинах, так часто не совпадает с цифрами из отчетов Росстата. Например, в июльском опросе, проведенном по заказу ЦБ, россияне оценили годовую инфляцию в 11,9% — ​втрое выше официальных значений. Но и это большой прогресс: в сентябре 2015 года «народная инфляция» превышала 50%.

По данным «Ромира», темпы роста личной инфляции в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли в 5 раз — ​в компании называют этот скачок «взрывным». Самые востребованные товары и услуги подорожали на 1,5% — ​прежде всего в связи с повышением тарифов ЖКХ и ростом цен на бензин. ЦБ признает, что сохраняются риски повышенного роста продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая по итогам холодного лета. Вероятное ослабление рубля осенью тоже будет толкать розничные цены вверх, поэтому в регуляторе с осторожностью отнеслись к достижению промежуточного «таргета».

Чтобы смягчить удар по кошельку, россияне продолжают экономить на товарах первой необходимости и применяют стратегию «интенсивного шопинга»: обходят максимальное количество магазинов в поисках лучших ценовых предложений, сказано в исследовании «Ромира». Не менее интенсивно действует Россельхознадзор, который за два года уничтожил более 17 тысяч тонн запрещенной антисанкциями пищевой продукции. До сих пор у населения неплохо получалось об этом не думать.