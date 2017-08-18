Где, кого, за что

«Вы какой отверткой будете прикручивать шурупы?»

Активист проекта «Последний адрес», устанавливающего таблички на домах жертв сталинских репрессий, заработал штраф

Суд: Ломоносовский районный суд

Подсудимый: координатор «Последнего адреса» Дмитрий Козлов

Статья: ст. 7.13 КоАП «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»

Решение: штраф 15 тыс. руб.

В Архангельске координатора местного отделения движения «Последний адрес» Дмитрия Козлова, планировавшего установить на двухэтажном деревянном доме мемориальную табличку в память о жившем в нем репрессированном жителе, оштрафовали за «нарушение» требований законодательства «об охране объектов культурного наследия».

В декабре 1937 года из этого дома органы забрали 37-летнего слесаря-электрика транспортного сектора Союзпортторга Безсонова Игнатия Ивановича на глазах у его 11-летней дочери. А меньше чем через месяц, 9 января 1938 года, его расстреляли по постановлению тройки УНКВД по Архангельской области за «контрреволюционную агитацию».

Дом Е.Ф. Вальневой сегодня хоть и признан памятником культуры, но несмотря на это, находится в аварийном состоянии, гниет, протекает. Ремонтом его никто не занимался, в 2018 году его планируют просто расселить и снести.

Все жители дома поддержали установку памятного знака. Координатор «Последнего адреса» Козлов заранее направил уведомление об установке таблички в адрес инспекции «по охране объектов культурного наследия», но там посчитали, что в обращении недостает сведений, в частности отсутствует информация о том, каким инструментом будет выполнена установка таблички. В результате на Козлова составили административный протокол о нарушении законодательства, а 16 августа Ломоносовский районный суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

— Инспекция по охране объектов культурного наследия, которая не переживала за дом, пока он потихоньку гнил и разваливался на части, решила, что именно табличка размером 11х19 см может нанести зданию непоправимый ущерб, — рассуждает адвокат Иван Павлов. — Суд хотя и выбрал минимальную санкцию (15 тысяч — это нижний предел штрафа по этой статье, максимальный — 200 тысяч), но все же подтвердил факт правонарушения. Будем обжаловать.

Проект «Последний адрес» — гражданская инициатива по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий. На стене дома, из которого человека увели в последний раз, устанавливается маленькая, размером с ладонь, табличка. Каждый мемориальный знак посвящается только одному человеку, принцип проекта — «Одно имя, одна жизнь, один знак».

Вера Челищева

Где, кого, за что

«Дело 26 марта»

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным осужденного фигуранта «дела 26 марта» Станислава Зимовца.

«Мы полагаем, что Зимовец и другие фигуранты дела лишены свободы избирательно по сравнению с представителями власти, а содержание под стражей не соответствует реальной опасности содеянного. Кроме того, в ходе следствия нарушалось право Зимовца на защиту: первоначально назначенный государством адвокат склонял его к признанию вины», — говорится в сообщении организации.

В июле Тверской районный суд Москвы приговорил Зимовца к 2,5 года колонии по обвинению «в применении насилия к представителю власти» (ст. 318 УК).

Приговоры по «делу 26 марта» уже вынесены Юрию Кулию, Александру Шпакову Станиславу Зимовцу и Андрею Косых. Фигурантами дела также являются Дмитрий Крепкин, Алексей Политиков и Дмитрий Борисов.

Дело Навального

Мосгорсуд рассмотрел жалобу главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на решение Люблинского районного суда, ранее удовлетворившего иск бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства. Тогда суд признал несоответствующими действительности данные о взятке Усманова премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Игорю Шувалову, о чем говорилось в фильме ФБК «Он вам не Димон». Суд первой инстанции обязал Навального и ФБК удалить фильм и опровергнуть утверждения о взятках бизнесмена и цензуре в «Коммерсанте», которым он владеет. Мосгорсуд, проанализировав фильм, частично изменил это решение и обязал ФБК удалить только оспариваемые Усмановым фрагменты фильма.

«Болотное дело»

В Замоскворецком суде продолжается процесс по делу Дмитрия Бученкова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских на Болотной площади 6 мая 2012 года. Сам Бученков утверждает, что его вообще не было в тот день в Москве.

На последнем заседании выступил сотрудник Института криминалистики Дмитрий Воропай, именно он провел сравнительную фотоэкспертизу видеозаписей с Болотной площади и заявил, что на видео — Бученков.

«Близкая форма лица, низкие брови, горизонтальное основание носа, угловатый разрез ноздрей, ломаный контур верхней губы, плоский подбородок», — ответил Воропай на вопрос защиты, по каким признакам он определил, что мужчина на видео и Бученков — один и тот же человек. Эксперт сравнивал видео с фото Бученкова на паспорт 10-летней давности.

Ранее Илья Новиков, адвокат Бученкова, опубликовал фотографии из видеоматериалов с изображением человека, которого следствие приняло за его подзащитного. Лицо человека хорошо видно, и на Бученкова он действительно мало похож. Адвокаты Бученкова считают, что единственным шансом доказать невиновность их подзащитного остаются поиски неизвестного мужчины, который запечатлен на видеокадрах. За информацию об этом человеке Новиков обещает вознаграждение в размере 250 тыс. рублей.

Дело Мальцева

Оппозиционеру Вячеславу Мальцеву заочно предъявили обвинение по ч.1 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). В постановлении следствия говорится, что заявления Мальцева, которые он сделал 6 мая на согласованной акции, приуроченной к пятой годовщине событий на Болотной площади, имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти. Тогда политик заявил, что у государства есть «право на насилие», но оно «использует его незаконно», поэтому активистам нужно «действовать так же».

4 июня Мальцев покинул Россию, сообщив, что его планируют арестовать. Вскоре Мальцев заявил, что готов вернуться в Россию в обмен на освобождение соратника, Алексея Политикова, задержанного после акции 26 марта в Москве.

Дело Меджлиса

В Верховном суде Крыма гособвинение попросило приговорить заместителя председателя запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии. Чийгоза обвиняют по ч. 1 ст. 212 УК в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания Верховной рады, где в результате столкновений пророссийских и проукраинских сторонников и давки погибли два пожилых человека.

В январе 2015 года Чийгоза и семерых участников митинга со стороны крымских татар арестовали. Двое сразу признали свою вину и получили условные сроки. Дело в отношении остальных пяти участников митинга продолжается. Чийгоза судят отдельно — два с половиной года он находится в Симферопольском СИЗО. Уже прошло 154 судебных заседания. Вину Ахтем Чийгоз не признает. Приговор будет оглашен 11 сентября.

Вера Челищева,

Александра Копачева,

ОВД-Инфо