Очень таможенный союз

Александра Лукашенко снова волнует Россия. Точнее — отсутствие прогресса в союзных отношениях и «откаты назад». Как раз накануне 15 августа, когда в Беларусь начали прибывать российские войска для военной подготовки к учениям «Запад-2017» (сами учения пройдут в сентябре), в интервью телеканалу «Россия 24» он сказал:

«Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем дурачиться на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают вести себя непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран могут попасть только через международные пункты пропуска — то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться».

История с теми пограничниками действительно вышла запутанная. С 12 февраля в Беларуси действует безвизовый режим для граждан 80 государств, въезжающих в страну на срок не более пяти дней через Национальный аэропорт «Минск». Указ был подписан 9 января. 27 января в России был опубликован приказ директора ФСБ Александра Бортникова об установлении с 6 февраля на границе с Беларусью пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Многие тогда посчитали это ответом на белорусский «безвиз», открывающий дорогу иностранцам и в Россию — пяти дней более чем достаточно, чтобы смотаться туда-обратно и покинуть Беларусь через тот же самый аэропорт. Но приказ Бортникова был подписан 29 декабря прошлого года — вот в чем интрига.

Александр Лукашенко тогда, конечно, тоже высказался на пресс-конференции: «Что это за пограничная зона? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже! Это чисто политический выпад. Нельзя этого делать». В официальных комментариях ФСБ, в свою очередь, говорилось о необходимости повышенного контроля для пресечения незаконной миграции, контрабанды и наркотрафика, а для граждан Беларуси ничего не меняется. Пограничный контроль — это одна история, а проверка документов — совершенно другая.

К слову, проверка документов на границе России и Беларуси ведется уже давно — только не пограничниками, а сотрудниками ФСБ. Так что для белорусов, как и для россиян, действительно пока ничего не изменилось. А по поводу граждан третьих стран, которых россияне отправляют теперь в международные пункты пропуска, нет вообще причин для возмущения. Это в Шенгенской зоне нужно пересечь границу единожды и затем свободно передвигаться: виза общая. А поскольку у России и Беларуси единой визы нет, а требования к безвизовому въезду теперь уже совершенно разные, — пересекать границу иностранцам, едущим через Беларусь в Россию, действительно следует в международных пунктах пропуска.

Но те, кому уж очень нужно, все равно ухитряются проезжать кабаньими тропами, точно так же, как бегут через союзные ворота за границу находящиеся в розыске россияне и белорусы. Так что любая активность россиян на границе — это видимость, фикция, игра. Только создание настоящей государственной границы с обеих сторон с пограничными и таможенными службами может закрыть эту дыру с игрушечной проверкой паспортов и прочими потешными действиями. Тем более что Александра Григорьевича, судя по его же словам, не так волнуют пограничники, как таможенники, и особенно товары, которые они блокируют.

Вообще-то с хронологией тут неувязочка получается. Потому что именно Беларусь в одностороннем порядке в конце 2014 года восстановила таможенные посты на границе с Россией — после того как Россельхознадзор обвинил белорусские власти в реэкспорте санкционных товаров. Посты эти потом тихо растаяли в воздухе, а на каждом российском столе появились белорусские креветки, ананасы и пармезан — союзники же всегда договорятся, правда?

Так что, скорее всего, Александр Лукашенко имел в виду вовсе не таможенников, а Россельхознадзор, с которым у него уже несколько лет идет вялотекущая война. К примеру, только за последнюю неделю Россельхознадзор не пропустил 14 тонн мяса, 20 тонн картофеля и 4 центнера голубики из Беларуси. Впрочем, точно так же «разворачивают» и фуры из Казахстана с неправильно оформленными фитосанитарными документами, но только Александр Григорьевич Лукашенко воспринимает это как личное оскорбление и неуважение к собственной власти. Хотя учения «Запад-2017» и открытая для чужих войск граница подвергают его суверенную власть куда большему испытанию.