Дырка от рублика

Петр Саруханов / «Новая»

Статистика знает лишнее. Особенно про доходы граждан. Раньше я как-то не обращал внимания, а сейчас заметил любопытную строку в сводках органов госстатистики. Как подсчитано, жители Чувашии сообща заработали за январь-июнь 2017 года 125 миллиардов 426 миллионов рублей. Хочется быстрее уточнить численность населения республики и по-честному разделить эту впечатляющую сумму на всех. А если будет остаток, который не делится, пустить его на общий стол длиною от Чебоксар до Козловки.

Но, во-первых, делить согласятся не все. Некоторые заорут, что тут вам не какой-нибудь колхоз имени Чапаева. А во-вторых, статистики уже разделили (им можно) и готовы нас огорчить — среднемесячный доход составил всего-то 16 тысяч 914 рублей 80 копеек на душу населения. Сразу даже не скажешь, что тут более эфемерно: душа или такой доход. Раз так, общие миллиарды в отчетах следует напечатать покрупнее, а для частных тысяч, искажающих картину, подобрать особо мелкий шрифт.

Понятно, средний доход — это среднее от диаметра бублика и диаметра дырки. И как же относятся к такой статистике жители республики? Один из них (вряд ли держатель бублика) резко высказался на интернет-форуме: «Нигде в мире не считают среднюю зарплату, кроме наших ворюг-управленцев!» И порекомендовал оппонентам: «Засуньте эти расчеты себе…» Рекомендация спорная. Все-таки цифры лучше держать в голове.

«Все было бы хорошо, если бы руководители республики были грамотными, энергичными и думающими и непременно личностями», — пишет другой пользователь Сети (он же, видимо, пользователь 16 тысяч 914 рублей 80 копеек в месяц). К главе Чувашии Михаилу Игнатьеву у многих здешних жителей есть претензии, но при этом следует отметить, что он — не присланный Москвой, а местный и, как говорится, человек от земли. Точнее, от 58,2 тысячи квадратных метров земли, находящихся в его пользовании. Издание «Правда ПФО» информирует читателей о том, что Игнатьев уже три года занимает убедительное второе место в списке губернаторов-землевладельцев. Округлим квадратные метры: если какой-то житель Чебоксар владеет привычными шестью сотками, то у Михаила Васильевича этих соток в сто раз больше. Впору вызывать статистиков для подсчета средних цифр.

С управленцами в Чувашии и впрямь неважно. Так, уже несколько лет тут не могут подыскать главу для 30-тысячного города Шумерли. Пробовали на эту должность женщину — полковника полиции в отставке. Сейчас, похоже, ищут генерала, но уже готовы согласиться и на адъютанта. Ведь скоро похолодает, а Шумерля, где долги за газ превышают 150 миллионов и хозяйство в разрухе, замерзает каждую зиму (тут уместно вспомнить среднюю температуру января — она не утешительнее средней зарплаты).

Муниципалитеты в долгах, в долгах и люди. На днях в Комсомольском районе судебные приставы пытались задержать молодую женщину, осужденную за неуплату долгов к обязательным работам и уклонявшуюся от этого наказания. Пытаясь спрятаться от приставов, она бросилась ничком в заросли крапивы. Как ее оттуда извлекали? Несмотря на жгучий читательский интерес, позвольте избежать подробностей.