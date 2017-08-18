«У кого в шортах крыша или не в шортах, никого это не спасет...»

— Сегодня мы рассматривать будем очень важный для нас вопрос. Важный с разных точек зрения. Это проблемы противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции. Она очень важна в целом для страны. Мы это знаем. Она исключительно важна для Самарской области. Почему? Потому что здесь у нас проблем, как нигде в других регионах, очень много. <…> Из территориального дохода, по разным оценкам экспертов, но и не только, и министерства экономики, и министерства финансов области, мы теряем от трех до четырех миллиардов рублей ежегодно. А если брать примеры других регионов, которые работают успешно относительно, то эту цифру можно еще ужать в полтора-два раза. То есть насколько много они в итоге имеют для бюджета и насколько общество у них, значит это, благополучней.

Это еще очень затрагивает жителей губернии. По статистике, это статистика окружная, статистика в целом по стране, количество вызовов скорой помощи, и особенно после праздников, ну, таких, скажем, государственных праздников, Новый год и так далее, в Самарской области в десятки раз, послушайте, в десятки раз выше, чем в соседних регионах по ПФО.

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И сегодня мы еще ряд конкретных предложений обсудим, предложим варианты. Значит, у нас есть все возможности, которых, может быть, нет у других даже регионов, у абсолютного большинства других регионов, чтоб мы смогли здесь навести полный порядок. И я назвал цифры, которые теряет областной бюджет. С учетом того, что акциз делится там пропорционально с федеральным бюджетом и плюс на акциз накладывается НДС, который стопроцентно идет в федеральный бюджет. Если он ушел от акциза, он еще и потерял НДС, то есть если государство потеряло НДС, то называем эти четыре миллиарда, федеральный бюджет ежегодно теряет от работы Самарской области такой доход. Примерно восемь миллиардов рублей. Восемь миллиардов рублей! И это и для страны огромная сумма. И если мы это не поймем, не поймут те люди, которые сейчас сидят в этом зале. И если не услышат то, что сейчас говорим, люди, которые сидят в других залах, я хочу сказать, система сегодня будет такова, что каждый месяц у министра финансов Российской Федерации будут цифры по каждому региону, и каждый месяц будет доклад президенту. И какой регион сколько миллиардов не додал государству, это будет все абсолютно прозрачные вещи. И понятно, кто в этом виноват. Абсолютно будет все ясно.

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Но я буду коротко, просто еще раз всем, до всех довести. Мы получаем в бюджет наш, если брать на душу населения, это более справедливая оценка, на душу населения, в тридцать раз меньше, чем Татарстан. В тридцать раз. В тридцать раз меньше, чем Татарстан! В сорок раз меньше, чем Мордовия. Вы представляете, какие суммы?! Мы получаем пятьсот миллионов, Татарстан получает десять миллиардов. И хочу сказать, десять миллиардов — это не справедливая доля Татарстана, это как раз перетоки наших денег к ним в бюджет. Это, по большому счету, нас можно назвать лопухами. За наш счет значительно лучше живут другие. Мы не получали четырех-шесть миллиардов в течение четырех лет. И наши деньги получали другие регионы. И только вот в этом году окончательно мы свою долю взяли, значит, получили, выровняли...

Что еще можно сказать? Ну, может быть, это, но тем не менее. Наш коэффициент за шесть месяцев не увеличился, а наоборот. Коэффициент был 1,8. Сейчас коэффициент — 1,6. То есть мы раньше получали с коэффициентом 1,8 деньги. Сейчас мы получаем с коэффициентом 1,6. Можно задать вопрос… Послушайте внимательно! И Явкин тоже! Значит, почему? Вроде бы мы работаем, значит, усилили… А коэффициент наш упал. Причина в том, что другие регионы, большинство, работают более эффективно, правоохранительная система работает более принципиально, более принципиально. И мы на фоне этой, они начинают расти, скорость нашего роста ниже. В итоге наш коэффициент падает.

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И первые же признаки нарушений, мы уже имеем право принимать соответствующие, значит, решения. И штрафовать. А второе решение, второй случай — полностью аннулируются все лицензии и заводятся уголовные дела. И я тоже всем, у кого в шортах крыша или не в шортах, может, у них в погонах крыша, никого это не спасет. Никого!..

Благодарим за помощь «Эхо Москвы в Самаре»