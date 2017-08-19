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Селевой поток в Крыму снес с трассы десятки машин, сложив их одна на другую. Видео
От стихии пострадали жильцы близлежащих домов, данных о погибших пока нет
«Новая газета»редакция
В ночь на 19 августа на трассу Симферополь (Грушевка) — Судак сошел селевой поток. В районе села Дачное десятки автомобилей были снесены с трассы и брошены один на другой. МЧС сообщило о 15 поврежденных автомобилях, однако очевидцы говорят о других масштабах: около 50 поврежденных автомобилей.
Движение по трассе смогли открыть утром, эвакуировав часть автомобилей.
Данных о погибших нет.
Кроме автомобилей, стихия нанесла ущерб домам. Из зоны подтопления эвакуированы десятки людей разного возраста. На время восстановительных работ семьи расквартируют в туристическом комплексе.