Селевой поток в Крыму снес с трассы десятки машин, сложив их одна на другую. Видео

В ночь на 19 августа на трассу Симферополь (Грушевка) — Судак сошел селевой поток. В районе села Дачное десятки автомобилей были снесены с трассы и брошены один на другой. МЧС сообщило о 15 поврежденных автомобилях, однако очевидцы говорят о других масштабах: около 50 поврежденных автомобилей.

Движение по трассе смогли открыть утром, эвакуировав часть автомобилей.

Данных о погибших нет.

Кроме автомобилей, стихия нанесла ущерб домам. Из зоны подтопления эвакуированы десятки людей разного возраста. На время восстановительных работ семьи расквартируют в туристическом комплексе.