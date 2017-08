Организации объединенных наци

Участники факельного марша в Шарлоттсвилле, закончившегося массовыми беспорядками, скандировали: «Россия — наш друг!». А заблокированный в США интернет-сайт the Daily Stormer едва не обрел «крышу» в российской доменной зоне. После этого американские СМИ всерьез заинтересовались связями американских неонацистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клановцев с Россией и российскими идеологами консерватизма, вхожими в коридоры власти.

Воспы и евразийцы

Ричард Спенсер. Фото: Reuters

Ричард Спенсер — один из организаторов маршей в Шарлоттсвилле, идеолог «супрематизма» (теории превосходства белой расы), основатель Института национальной политики еще в мае провел факельное шествие в защиту памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который городской совет постановил убрать — в свете общенациональной кампании по демонтажу памятников лидеров Конфедерации Юга в Гражданской войне 1861—65 гг.

справка

Генерал Роберт Эдвард Ли, герой Гражданской войны, сражавшийся за Юг Генерал Ли был достойным человеком, даровавшим свободу своим рабам, и блестящим полководцем. Недаром в начале войны президент Линкольн предложил ему возглавить сухопутные войска Севера. Но Ли, родившийся в Вирджинии, присягнул своему штату и повел за собой армии мятежного Юга.

Сегодня в США идет кампания по демонтажу памятников, реликвий и знамен конфедератов из публичных мест: парков, улиц, прилавков магазинов.

Ричард Спенсер заявляет, что Россия — «единственная держава в мире, где у власти белые». В мае и теперь в августе люди Спенсера, выйдя на улицы, скандировали: «Россия — наш друг!» и «Евреи нас не заменят!».

Спенсер, отмечает издание Newsweek, тесно связан с Александром Дугиным, которого журнал называет «русским ультранационалистом» и бывшим советником Сергея Нарышкина,

в прошлом — спикера Госдумы, одного из лидеров «Единой России», в 2016 году занявшим пост директора Службы внешней разведки РФ.

Дугин в своих работах называет православную Россию «оплотом» в борьбе против «декадентских сил либерального Запада». Таким образом, у американских ультрас и российских евразийцев (скрытых и открытых) оказался общий враг. Типичные «воспы» (W.A.S.P. — аббревиатура «белый англо-саксонский протестант), похоже, живут по принципу «враг моего врага — мой друг». Три года назад идеолог американских «альтернативных правых» Спенсер пригласил Дугина — российского философа, профессора МГУ (и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений факультета социологии) на международную конференцию ультраправых в Венгрию, однако присутствие в международном санкционном «черном списке» не позволило профессору прибыть на форум, который позже разогнала венгерская полиция.

После этого, отмечают СМИ, статьи Дугина, которого западные журналисты прозвали «идеологом Кремля», были напечатаны в интернет-журнале Radix и на сайте Спенсера AltRight.com. В свою очередь,

Спенсер печатался у «евразийца» Дугина в журнале «Катехон». А переводила статьи Дугина на английский бывшая русская жена Спенсера Нина Куприянова, выступающая в западных изданиях под именем Nina Byzantina. В своих статьях она поет осанну президенту России и ругает западную прессу.

Александр Дугин. Фото: РИА Новости

Куприянова выступала и в качестве эксперта в эфире RT (Russia today). Мелькает на этом телеканале и сам Спенсер — например, комментирует события в Сирии, поддерживает Башара Асада.

Еще один фанат Путина — участник марша в Шарлоттсвилле, основатель «Традиционной рабочей партии» Мэтью Хэймбах. В интервью изданию Business Insider он заявил: «Я действительно считаю, что Россия сейчас является лидером свободного мира. Путин поддерживает националистов по всей планете и создает антиглобалистский альянс, поощряя традиционные ценности и самоопределение».

Два года назад основатель маргинальной партии провел марш своих сторонников, на котором флаги южной конфедерации соседствовали с российским триколором и знаменем «Новороссии». На собрании, посвященном учреждению «Традиционной Рабочей партии», по скайпу к собравшимся обратился все тот же Александр Дугин.

Бывший «великий магистр» Ку-Клукс-Клана Дэвид Дюк, объявивший протест ультраправых в Шарлоттсвилле «поворотным пунктом» американской истории, называет Россию «ключом к выживанию белой расы». Дюк одно время жил в Москве. Как сообщают американские СМИ, он снимал квартиру вместе с лидером американских неонацистов Престоном Уиггинтоном, который организовал в A&M College при университете Техаса веб-семинары, правильно — А. Дугина. Сразу после событий в Шарлоттсвилле руководство колледжа запретило проведение марша неонацистов под руководством Спенсера на территории студенческого кампуса.

Дэвид Дюк 12 августа тоже был на митинге в Шарлотсвилле. Фото: Reuters

Любопытно, что в России бывший магистр ККК продвигал свою книгу The Ultimate Supremacism: My Awakening on the Jewish Question (Высший супрематизм: мое пробуждение в еврейском вопросе). По данным Антидиффамационной лиги (международная организация с крупнейшим филиалом в США), противостоящей антисемитизму,

книга Дюка в 2001 году продавалась в главном фойе Государственной Думы по цене, эквивалентной двум долларам США (по курсу 16-летней давности).

Злоключения американского интернет-штурмовика

Первая поправка к конституции США гарантирует американскому обществу свободу слова, исповедания и собраний. Именно запрет для Конгресса преследовать журналистские издания объясняет свободу, с которой действуют на территории США многие СМИ, откровенно враждебные этой стране. Чрезвычайно редки случаи, когда издания все-таки блокируются, но при этом не закрываются.

Сразу после событий в Шарлоттсвилле, уже в воскресенье, сайт «белых супрематистов» The Daily Stormer был отключен интернет-хостером GoDaddy, а затем его отказались распространять и в Google. Причина — основатель сайта Эдрю Эглин опубликовал статью, в которой издевался над погибшей в Шарлоттсвилле 32-летней женщиной, выступившей против марша ультраправых.

Шарлотсвилль, памятник генералу Ли. Сейчас активисты требуют переименовать городской парка в честь Хизер Хейер, погибшей 12 августа от рук неонациста. Фото: Reuters

В среду Энглин написал, что его сайт был закрыт «жирными евреями», которые утверждали, будто он подстрекает к терроризму, «высмеивая толстую шлюху, по которой проехался автомобиль». Речь идет о Хизер Хейер, смерть которой так потрясла Америку, что марши против действий неонацистов прошли по всей стране (заодно досталось и памятникам конфедератов). Напомню, женщина погибла и еще 19 человек получили ранения, когда в толпу въехал на машине сторонник превосходства белой расы Джеймс Филдс-мл., специально прибывший в Вирджинию из Огайо на марши ультравых.

Энглин (в прошлом он вел блог «Тотальный фашизм») написал, чтобы Трамп «призвал своего настоящего друга», президента России Владимира Путина разрешить размещение сайта The Daily Stormer на российских серверах. Любопытно, что заблокированный во вторник в США экстремистский сайт действительно в среду утром появился под российским доменом dailystormer.ru. Впрочем, сайт лишился российской прописки менее чем через день после перехода в зону ru., сообщил провайдер RU-CENTER. Представитель регистратора рассказал, что к ним обратился Роскомнадзор и «потребовал рассмотреть возможность» блокировки The Daily Stormer. Официально Роскомнадзор заявляет, что сайт был заблокирован, так как возбуждает «расовую, национальную и иные виды социальной розни». Справедливости ради, надо заметить, что сайт dailystormer.ru не был доступен и до блокировки в России. Это связывают с тем, что от поддержки ресурса отказался сервис Cloudflare, который защищал его от хакерских атак.

В США злоключения сайта не закончились. Первоначально статью Энглина с оскорблением погибшей женщины распространили 65 тысяч пользователей Facebook. Теперь модераторы интернет-ресурса удаляют ссылки, если они не сопровождаются словами осуждения автора.

А что Трамп? Президент, комментируя события в Шарлоттсвилле, сначала возложил вину на «все стороны». На следующий день, столкнувшись с мощной волной критики, назвал расизм «злом», а затем… снова сказал, что «виноваты обе стороны». Президент США перепостил твит популярного среди ультраправых блогера Джека Пособиека, автора книги «Граждане за Трампа». Тот возмущался, что в Чикаго за минувшие выходные было убито девять человек и это — в отличие от событий в Шарлоттсвилле — «никого не волнует». Что хотел сказать президент, печатая этот пост?

Обложка журнала The New Yorker с президентом Трампом. 28 августа 2017 года

После Шарлоттсвилля в знак протеста совет по промышленности при президенте покинули еще три человека: глава фирмы-производителя одежды Under Armour Кевин Планк, руководитель фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер и глава Intel Брайан Кржанич. Напомню, что ранее в этом году совет покинули руководители Tesla Илон Маск, Disney Боб Айгер и Uber Трэвис Каланик. Трамп обещал «легко найти всем замену».

Вновь Россия фигурирует в очередном американском скандале.

Ультраправые маргиналы, до того известные только в узких кругах, попали на обложки газет и в шпигели теленовостей. И, как оказалось, все они в восхищении от России.

Как пишет в своем блоге бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (где также работал Эд Сноуден) Джон Шиндлер, «несмотря на то, что в нашей стране всегда были сторонники превосходства белой расы, Россия дала им новую направленность и энергию, а также предоставила готовое мировоззрение. В этот мир входит белый национализм, который презирает Соединенные Штаты как декадентское и многорасовое общество».

«Россия — наш друг» — отличный лозунг. Но кто его в США сейчас скандирует?

Вашингтон