Полиция оцепила место нападения. Преступник убит. Фото: РИА Новости

«На подъезде к Нефтеюганску огромные пробки, все уехали из Сургута, — говорит Мария, вместе с семьей срочно выехавшая из города, где утром в субботу произошла резня. — Не хочется стать очевидцем еще чего-то», — поясняет она свое решение.

Очевидцами бойни в центре Сургута стали многие: 23-летний молодой человек в капюшоне размахивал ножом средь бела дня в самом центре города. Пятна крови можно было потом видеть на проспекте Ленина, улицах Бажова и Декабристов.

Итог: семеро раненых, четверо были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, один — средней тяжести, двоих обслужили амбулаторно.

Нападавшего полицейские застрелили на месте. На кадрах видеосъемки, выложенных в сургутских пабликах в соцсетях, на асфальте лежит тело субтильного брюнета.

Кадр Youtube

Местные журналисты со ссылкой на свои источники опубликовали имя предполагаемого нападавшего — Бобичел Абдурахманов, в соцсетях называют другое имя — Артур Гаджиев, но ни подтверждений, ни опровержений этому от правоохранительных органов не поступило. От них вообще ничего, кроме скудного пресс-релиза СК, не поступило, телефоны «силовых» пресс-служб в Сургуте молчат.

В городе множатся слухи. Люди говорят о якобы бывшем на убийце поясе смертника либо муляже (на место происшествия выезжал сапер), о том, что в это же самое время на соседней улице другой преступник орудовал топором, а в одном из магазинов якобы запалили дымовую шашку… Часть этих слухов опровергается быстро, но на их место приходят новые. Молчание силовиков их только подогревает.

Почти сразу после резни Следственный комитет сообщил о единственном подозреваемом, однако в городе был объявлен план «Перехват». Документы выборочно проверяли на выезде из Сургута. Больше того, проверка паспортов у прибывающих мужчин шла в залах прилетов аэропортов еще нескольких северных городов. Крупные торговые центры Сургута закрыли, посетителей эвакуировали — якобы из-за пожарной тревоги.

Горожане сообщают о нескольких задержаниях в центре города, в подтверждение выкладывают видео, на котором омоновцы в брониках на глазах прохожих крутят руки неизвестному мужчине. Вскоре силовикам приходится пояснять, что «задержание на Маяковского не имеет отношение к резне на Бажова». А в сетях уже говорят об облавах на мигрантов и выходцев с Кавказа.

Брифинг, который должен был состояться в сургутском УМВД, отменили, как говорят местные журналисты, за пять минут до начала. Причина: информацию о случившемся будет выдавать исключительно УВМД Ханты-Мансийского автономного округа. Когда будет — неясно.

На этом фоне, видимо, чтобы окончательно «успокоить» население, городское управление ГО и ЧС запустило видеообращение, в котором просит горожан «в целях сохранения жизни и здоровья» не покидать своих домов.

Люди ответили на это массовым исходом из города.

Уголовное дело пока возбуждено по статье «Покушение на убийство». Терактом произошедшее официальные лица старательно не называют, хотя связанное с ИГИЛ (запрещенной в России организацией) ИА Amaq уже объявило, что акцию в Сургуте организовало «Исламское государство».

Фото: РИА Новости

Впрочем, накануне, когда ровно такие же события произошли в финском городке Турку, местная полиция также избегала слова «терроризм». Напомню, в пятницу в центре Турку 18-летний выходец из Марокко ранил ножом девятерых и убил двоих. Полиция тоже применила оружие, однако нападавшего взяли живым: финны стреляли по ногам. Сейчас он в университетской больнице. Дело первоначально возбудили по статье «Убийство». Однако наутро полиция добавила к ней статью «Терроризм», о чем незамедлительно сообщила в твиттере.

К тому времени уже были задержаны четверо предполагаемых пособников подозреваемого, а пятого Финляндия объявила в международный розыск еще одного подозреваемого в связях с террористом, совершившим атаку, — это сообщается в твиттере полиции. Помимо оперативно проведенной пресс-конференции всю свежую информацию о происшествии и ходе расследования полиция постила в соцсети с интервалом в час. Центр города не перекрывался, хотя в первые часы жителям и посоветовали избегать посещать его без особой нужды. Сейчас меры безопасности усилены в аэропорту Хельсинки. Однако в целом уровень террористической угрозы по стране было решено не повышать.