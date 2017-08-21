Хоккейная монстрация

Сегодня в Санкт-Петербурге армейским дерби открывается 10-й сезон Континентальной хоккейной лиги — обладатель Кубка Гагарина СКА и победитель регулярного чемпионата ЦСКА разыграют Кубок открытия. Мало у кого есть сомнение, что два клуба, в составе которых 90 процентов игроков олимпийской сборной России, в апреле встретятся и в финале розыгрыша Кубка Гагарина. Но ответ на главный вопрос сезона будет дан в феврале: возьмет Россия олимпийское золото в Пхенчхане или нет?

К своему юбилейному сезону КХЛ подошла с противоречивым багажом. Создание лиги, безусловно, стало положительным шагом, но говорить о том, что российский хоккей благодаря этому поднялся на небывалую высоту, было бы опрометчиво. Претензии на конкуренцию с великой и ужасной Национальной хоккейной лигой остались разве что в мечтах совсем уж упертых оптимистов, второй по силе хоккейной лигой мира хозяева КХЛ назвали себя сами, но так или иначе стоит услышать слова нового главного тренера минского «Динамо» Горди Дуайера: «Если ты интересуешься хоккеем, игнорировать КХЛ невозможно». Скромно, но с достоинством.

Тенденция последних лет обнажила едва ли не главную проблему лиги — неравенство, обеспеченное прежде всего административным и финансовым ресурсом главного монстра КХЛ в лице питерского СКА. Лигой, а во многом и российским хоккеем в целом, по сути руководит триумвират «питерских», и то, что перчатку ему смог бросить лидер Восточной конференции магнитогорский «Металлург», дважды выигрывавший Кубок Гагарина, — настоящее чудо. Нынче по большому счету конкурировать с газпромовским подопечным способен лишь ЦСКА, на что и брошен ресурс «Роснефти».

СКА потерял самую креативную свою связку Щипачев—Дадонов, отправившуюся искать счастья за океан. Зато клуб сохранил звездных ветеранов Илью Ковальчука и Павла Дацюка, уговорил остаться Никиту Гусева, не забыв разжиться и перспективными Владиславом Гавриковым и Максимом Карповым. Накануне старта чемпионата руководимый Олегом Знарком клуб обыграл в финале домашнего турнира имени Николая Пучкова сборную Канады. Как главному тренеру сборной России Знарку престижно было впервые обыграть канадцев, пусть «кленовых» и представляли играющие в Европе хоккеисты.

ЦСКА ожидаемо выиграл Кубок мэра, и сложно было не победить с составом, по глубине которого не сравнится и СКА? Самому громкому бренду в истории отечественного хоккея надоело довольствоваться утешительным Кубком континента за победы в гладкой части чемпионата КХЛ, поэтому в конце прошлого сезона главный тренерский мостик покинул Дмитрий Квартальнов. Его бывшему ассистенту Игорю Никитину обеспечили состав, в котором кроме восходящей звезды Кирилла Капризова есть еще с десяток кандидатов на поездку в Пхенчхан. Так что те, кому интересно лишь противостояние двух монстров, могут быть довольны.

…Остальным остается кусать локти, надеяться на сюрпризы и искать позитив там, где, кажется, его уже и не может быть. «Магнитка», трижды за последние четыре года выходившая в финал Кубка Гагарина и дважды его бравшая, после «серебряного» сезона лишилась четырех ключевых игроков. Виктор Антипин и Алексей Береглазов перебрались за океан, Крис Ли завершил славную российскую эпопею, Данис Зарипов попал под дисквалификацию уже игроком «Ак Барса». Без этих хоккеистов невозможно представить «Металлург» третьей золотой поры, так что команде придется поумерить амбиции. Даже с учетом того, что в строю остались бесподобный бомбардир Сергей Мозякин и надежнейший голкипер Василий Кошечкин.

В Казани неожиданно для многих оказался культовый защитник Андрей Марков, чуть ли не два десятка лет радовавший своей игрой болельщиков знаменитого «Монреаля». Для того чтобы замахнуться на Кубок Гагарина, ветеранского приобретения клубу Зинэтулы Билялетдинова явно маловато, но, по крайней мере на финал конференции «Ак Барс» претендовать может. Как, впрочем, и омский «Авангард», который возглавил экс-наставник новосибирской «Сибири» Андрей Скабелка. На «Востоке» все не в пример ровнее, чем на «Западе», но эта ровность — не для настоящей конкуренции с двумя западными монстрами.

В межсезонье лига лишилась двух клубов. Уход с арены хорватского «Медвешчака» КХЛ и не заметит, а вот снятие с пробега по желанию руководства новокузнецкого «Металлурга» как едва ли не главного поставщика талантливых кадров для российского и мирового хоккея лиге еще аукнется, и не раз.

Два предсезонных турнира выиграл скромный «Нефтехимик» Андрея Назарова, а главную сенсацию предстартового периода преподнес китайский «Куньлунь», который возглавил не кто иной, как Майк Кинэн. Нестареющий «железный Майк» со своим новым клубом выиграл авторитетнейший предсезонный турнир памяти И.Х. Ромазана в Магнитогорске — там, где канадский специалист три с небольшим года назад завоевал с «Металлургом» Кубок Гагарина. Реванш оказался впечатляющим с учетом того, что хозяева оказались на последнем месте.

Сюрпризы возможны, но они, скорее всего, будут носить локальный характер. Как бы ни тщились оптимисты представить юбилейный сезон невероятно интересным с точки зрения интриги, нынешний, вероятно, окажется самым предсказуемым из всех предыдущих. У «авторов» такой не слишком красящей лигу ситуации есть одно, но убийственное оправдание: все делается во имя олимпийской победы. Прикрывшись необходимостью вожделенного олимпийского успеха, можно делать все что угодно — не забывая, впрочем, и о своих интересах.

Это, на первый взгляд, возвращает нас в советские времена, когда против лозунга «Все для сборной» возражения если и были, то очень робкие — страна за победы национальной команды прощала тогдашним монстрам, и блистательному ЦСКА прежде всего, многое, если не все. Но нынче даже олимпийский успех вряд ли оправдает потери, уже понесенные российским хоккеем из-за стремления поставить современный состав на старые рельсы.

Тем более что победа России далеко не гарантирована.

…Нет ничего опаснее уже угнездившейся в сознании хоккейного сообщества мысли о том, что олимпийское золото само плывет в руки российской сборной. Похоже, Олег Знарок это чувствует, понимая, что олимпийской неудачи ему точно не простят. Конечно, отказ руководства НХЛ отпускать своих хоккеистов в Пхенчхан создал ситуацию, мягко говоря, нестандартную, и у России лучшая стартовая позиция: все потенциальные сборники под рукой у штаба сборной, да и соперники, не исключая играющих в КХЛ канадцев, под приглядом.

Но нынче не 60-70-80-е годы прошлого столетия, когда сборная СССР проиграла лишь одну Олимпиаду в приснопамятном Лейк-Плэсиде-1980. Тогда, в отличие от тех же канадцев, в нашей сборной действительно были все лучшие, что изначально ставило ее — при серьезной конкуренции со шведами и чехословаками — в положение главного претендента на победу. В российские же времена, когда профессионалы получили «добро» на участие в Играх, россияне пока остаются без олимпийского титула.

И что будет сейчас, когда главные силы всех хоккейных держав лишены возможности участвовать в олимпийском турнире, а представлять страну у главных конкурентов будут вторые-третьи составы — никому неизвестно. В этой ситуации выстрелить может и «третья сторона». При этом олимпийское золото из-за неучастия хоккеистов НХЛ в весе и цене не потеряет.

Обострит ли это борьбу за место в олимпийской сборной, а значит и конкуренцию в чемпионате КХЛ, сказать не берусь. Но то, что эмоциональный и какой угодно пик сезона придется на февраль, а не на апрель с решающими матчами за Кубок Гагарина, и на май, когда будет проходить чемпионат мира, прогнозировать можно с легкостью.

И оттого, каким будет ответ на главный «олимпийский» вопрос, и зависит вектор дальнейшего развития КХЛ. Кто победит в юбилейном сезоне — уже детали.