Интернет и дыни

«Сама, сама, сама!» — ​говорил персонаж Никиты Михалкова из фильма Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», проводник поезда Андрей и по совместительству продавец дынь буфетчице Вере, героине Людмилы Гурченко. Она надеялась на любовь с прелюдией, а он, подлец, даже раздевать ее не хотел. Ну, расписание. И дыни опять же.

Почему-то именно эта сцена вспомнилась мне, когда я прочитал заявление Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС) о том, что они готовы принимать и переправлять компетентным органам доносы пользователей на встреченных ими в Сети экстремистов. Власть и трахнуть всегда готова, и будет очень рада, когда мы сами все подготовим для нее. Сами найдем врага, сами напишем донос, сами принесем, сами нарисуем плакаты «Долой!», «Доколе?!» и «Под суд!». Сами одобрим зверский приговор, сами и расстреляем. А потом сами и покаемся. Ну не власть же во всем виновата. Власть тем временем может спокойно заниматься дынями.

В этой логике — ​власть дурна, но народ еще дурнее — ​было бы прекрасно все (и историй для нее найдется немало), но главное — ​перед нами удобная индульгенция. Если народ еще дурнее, можно со спокойной совестью умыть руки, учить санскрит или выжигать по дереву.

Однако, дочитав до конца письмо интернет-провайдеров султану, с некоторым даже огорчением обнаружил, что эта замечательная инициатива по борьбе со всем плохим не столько про все плохое вообще, а конкретно про городскую думу, которую возглавляет не слишком любимый властью мэр Екатеринбурга. Повод и в самом деле был: мэрия объявила странный тендер на анализ экстремизма в Сети, который потом и отменила. Осадок, впрочем, остался. Который, при должном умении, всегда можно перегнать в политические дыни, то есть дивиденды.

Случай с УралАОС, думаю, вовсе не свидетельство какой-то особой готовности «ширнармасс» в лице своих лучших представителей побыстрее раздеться, а про дыни. На дыни эти представители рассчитывают в текущей повестке дня, где «Сеть полна диверсантов», «диверсантов надо ловить», «Ройзман — ​участник троцкистско-навальновского заговора». Местная политическая повестка интересна, но не слишком, поскольку все уже стало историей. И если над Екатеринбургом не пронесется челябинский метеорит, то 10 сентября 2017 года губернатором Свердловской области останется губернатор нынешний.

Примечательнее всего во всей этой истории всячески поддерживаемое властью представление об интернете как о постоянном источнике угрозы, не хуже какой-нибудь Америки. Он, впрочем, и сам родом из Америки: как и было сказано, «придуман в ЦРУ, так и развивается». Интернет полон хакеров, экстремистов, наркоторговцев, педофилов и прочей жуткой нечисти. И ведь положа руку на сердце нельзя не признать, что всего этого и правда хватает. Однако и то, что интернет — ​только средство коммуникации, сами же хакеры и педофилы живут не в какой-то абстрактной Сети, а в реальном мире.

Экстремизм — ​удивительно удобное слово для описания определенного врага: всего, что может изменить существующее положение вещей, которое вот уже столько лет власть пытается всячески сохранить. Или, как выразился когда-то Ельцин, «сберечь Россию». Вот власть Россию и бережет в меру своего скромного разумения, то есть именно в том виде, в каком она ее понимает. Очевидно, что интернет, точнее, те возможности, которые он предоставляет для горизонтальной и независимой от власти коммуникации и координации, — ​реальная угроза для любого status quo. Наши власти, наверное, до сих пор кусают себе локти, что не поступили когда-то так же, как власти в Китае, и не построили такую инфраструктуру для интернета, которая позволяет, если не полностью, то с достаточной — ​для эффективного сохранения стабильности — ​надежностью управлять Сетью.

Рост интернета, в сущности, власть проморгала и пропустила (а уж как она по этой части внимательна!) даже то, что интернет способен приносить дыни, и немало. Спохватились поздно, поэтому и выглядят теперь все и всяческие инициативы властей по регулированию интернета, как говорили советские вожди, «кампанейщиной и штурмовщиной». То здесь ограничить, то там заблокировать, то тут обязать операторов связи подключаться только к российским точкам обмена трафиком. К тому же еще ведь и о дынях нельзя забывать, чтобы оборудование закупалось у правильных компаний, а расходы на эти мероприятия попадали в нужные руки. Моральная паника по поводу «экстремизма» тоже весьма полезна: и для воспитания подопечного населения, и для оправдания расходов. И конечно, желательно, чтобы все сами, сами, сами.

Но есть проблема. Россия не Китай. И воспитать население так, чтобы оно было довольно своим послушанием, несмотря на семидесятилетний опыт советской власти, никак не получается, народ вечно чем-то недоволен и хочет не того, что есть.

Вот и буфетчица Вера не хотела так: в холодном и грязном купе стоящего на запасных путях вагона. Она хотела, чтобы с душой, по-человечески. Она хотела любви. Шел 1982 год.

Владимир Харитонов,

исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей