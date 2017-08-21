Открытое письмо

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам подобным образом меня вынудила безвыходность моей ситуации. К сожалению, иных способов быть услышанным нет. У меня сложилось устойчивое понимание того, что информация доносится до Вас в искаженном свете либо не доносится вовсе, а все мои неоднократные обращения в различные инстанции ни к чему не привели.

Следственным комитетом РФ завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении меня, моего родного брата Андрея и Лушникова А.В. по обвинению в коммерческом подкупе, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Из материалов дела следует, что в период 2014—2015 годов Следственным управлением Следственного комитета по Приморскому краю по тем же фактам проводились неоднократные проверки, по результатам которых трижды отказывалось в возбуждении уголовного дела за отсутствием в моих действиях состава преступления. При принятии процессуальных решений учитывались результаты оперативно-розыскных мероприятий (прослушивания телефонных переговоров и наружного наблюдения), в течение более чем пяти лет непрерывно проводившихся в отношении меня сотрудниками УФСБ по Приморскому краю, в ходе которых также изымались документы различных предприятий для изучения.

Копии вышеуказанных постановлений направлялись прокурору края, который каждый раз признавал их законными.

31 мая 2016 года неожиданно, без каких-либо дополнительных проверок, по этим же материалам было возбуждено уголовное дело, после чего я был задержан, проэтапирован в Москву, арестован и направлен в СИЗО «Матросская тишина», где и пребываю до настоящего времени.

Мое этапирование было тщательно срежиссировано — меня вели на борт самолета с завернутыми за спину руками, как опасного преступника, под объективами заранее приглашенных на это шоу центральных СМИ.

Владимир Владимирович, я полностью посвятил себя работе на благо нашей Родины, на протяжении многих лет, не считаясь со своими интересами и интересами моей семьи. В сентябре 2008 года Вы лично поручили мне навести порядок в г. Владивостоке и подготовить его к саммиту АТЭС 2012 г. Будучи воодушевленным Вашим доверием и моим личным уважением к Вам, я сделал все, что Вы поручили, причем даже в ущерб интересам своей семьи, которая по моей просьбе пожертвовала городу строительных материалов почти на один миллиард рублей. Я считаю, что справился с Вашим поручением и Вы неоднократно сами отмечали, что город буквально преобразился. И я был горд тем, что оправдал Ваше доверие, и тем, что сделал г. Владивосток лучше, чище и комфортнее для горожан и гостей города.

Сегодня я обвиняюсь в завышении цен на строительные материалы, которые моя семья БЕЗВОЗМЕЗДНО передала городу. Любой здравомыслящий человек скажет, что это абсурд. И я так думал. Я полагал, что ошибки случаются, и правоохранительные органы разберутся и освободят меня. Однако несмотря на то, что все обстоятельства лежат на поверхности, следствие они абсолютно не интересуют. Более того, я понял, что представители следствия и так знают, что я невиновен. Кульминацией всех событий стало открытое заявление одного из следователей о том, что вся моя проблема далеко не юридическая — она заключается в том, что я «не с теми курю трубку мира» (это цитата). То есть, все то театральное действо, которое разворачивалось вокруг моего ареста, имело одну единственную движущую силу — обслуживание чьих-то личных интересов. И главная цель следствия, по моему мнению, заключается не в установлении объективной истины по делу (она и так всем известна), а в том, чтобы физически изолировать меня от общества и дискредитировать как политика в Приморском крае.

Предъявленное мне обвинение основано на вырванных из контекста обстоятельствах, которым следствие дало субъективную обвинительную оценку.

Второе обвинение является еще более абсурдным, чем первое, хотя и тесно связано с ним — меня обвиняют в том, что я подкупал своего подчиненного, чтобы он безвозмездно получал эти самые строительные материалы от компании, возглавляемой моим братом Андреем.

А третье обвинение заключается в том, что при всем при этом, мой брат Андрей еще и давал мне за это взятки, причем не простые, а беря для этого деньги у моей жены и матери (которые, к слову, были всеми нами задекларированы).

Поверьте, я мог бы найти гораздо более простой способ брать деньги у своей жены.

Уважаемый Владимир Владимирович, цель данного обращения одна — привлечь Ваше внимание к моей проблеме. Я не только не совершил ничего противоправного — я всегда действовал руководствуясь интересами нашей страны и стремясь оправдать Ваше личное доверие, оказанное мне в далеком 2008 году.

Я работал на благо жителей г. Владивостока и государства, но отдельные должностные лица правоохранительных и судебных органов необоснованно сочли меня виновным в том, чего я не совершал и более того — в том, чего не было вообще! Данный вывод следует из уголовного дела, с которым я ознакомился. В период предварительного следствия никаких противоправных фактов в отношении меня не установлено, вместе с тем, уже больше года я нахожусь под стражей по явно надуманному обвинению и сфабрикованному делу.

Вы являетесь Гарантом Конституции России, поэтому я обращаюсь к Вам не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости.

#свободупушкареву