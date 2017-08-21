В Ростове-на-Дону горят 25 домов на разных улицах. Фотографии

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В центре Ростова-на-Дону загорелись частные жилые дома, уже несколько часов спасатели пытаются потушить пожар. По данным МЧС, его площадь составляет около 10 тысяч кв метров (почти 25 домов). За помощью к врачам обратились девять человек, двое из них госпитализированы.

Фото: сообщество Ростов главный / Вконтакте

В районе пожара шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения. В городе ввели режим ЧС. Из-за пожара в Ростове парализовано движение, полицейские оцепили восемь кварталов и перекрыли несколько улиц в центре города.

Фото: сообщество Ростов главный / Вконтакте

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Знакомый с ситуаций источник ТАСС сообщает, что причиной пожара могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов. При этом ранее местные жители жаловались, что им угрожали поджогами люди из строительных фирм (район расположен рядом со стройкой ЖК «Тихий Дон» — ред.). По словам жителей, в последние месяцы им предлагали покинуть дома с выплатой компенсации вдвое ниже рыночной стоимости, чтобы освободить место под строительство.

Планируется, что недалеко от горящего района, на Театральной площади, в 2018 году будет работать фан-зона к чемпионату мира по футболу.

Фото: сообщество Ростов главный / Вконтакте

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Фото: сообщество Ростов главный / Вконтакте

Фото: сообщество Ростов главный / Вконтакте