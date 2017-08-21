Эрдоган нанес удар по Берлину

Между Турцией и Германией случился новый виток ухудшения отношений, которые и без того за последние два года опустились на самый низкий уровень. Инициатором обострения в очередной раз выступила турецкая сторона.

Президент Эрдоган, вернувшись из отпуска, на митинге своих сторонников призвал проживающих в Германии турок не голосовать за партию Меркель, социал-демократов и «зеленых» на предстоящих в сентябре выборах в бундестаг. Они, мол, все являются врагами Турции.

В Берлине рекомендация турецкого президента вызвала бурную гневную реакцию. Канцлер Меркель, отметив, что немецкие граждане турецкого происхождения полностью свободны в своем избирательном праве, назвала недопустимыми любые попытки вмешиваться во внутренние дела Германии.

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Мартин Шульц высказал мнение, что Эрдоган явно «утратил чувство меры».

Лидер «зеленых» Джем Оздемир заявил, что его партия «приложит все усилия к тому, чтобы положить конец влиянию Эрдогана на немецких турок».

Не поскупился на резкую оценку эрдогановского совета и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Назвав его беспрецедентной атакой на суверенитет страны, он подчеркнул, что грубое вмешательство в избирательную кампанию свидетельствует о стремление Эрдогана посеять раздор в немецком обществе.

Дальнейшая словесная перепалка показала, что в Анкаре только и ждали подобной реакции немецких политиков. Демонстративно рассерженный Эрдоган обрушился на Габриэля: «Кто вы такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Как долго вы вообще в политике? Сколько вам лет? Соблюдайте границы!»

Для полноты унижения турецкий президент иронично заметил, что, конечно же, берлинским деятелям не понравилось его прямое обращение к соотечественникам, вот они и запрыгали туда-сюда. Относительно угроз сократить объемы сотрудничество, то туркам не стоит опасаться того, что Германия прикроет для них свои двери, заключил Эрдоган, у Турции полно других дверей.

Как всегда это было сказано в прямом эфире, поскольку все публичные мероприятия с участием Эрдогана транслируют государственные телеканалы.

Формальным поводом вновь актуализировать в лице Германии образ внешнего врага Турции явилось то, что немецкие власти игнорируют требование Анкары выдать ей подозреваемых в участии в антиэрдогановском путче. Список на примерно 4 тысячи человек турки предоставили еще вначале года. Среди них военные, журналисты, юристы, духовные лица, обвиняемые в связях с движением проповедника Гюлена.

Буквально накануне призыва Эрдогана турецкие власти ультимативно потребовали от Берлина установить якобы скрывающегося в Германии имама, который, по их данным, в день попытки переворота непосредственно находился в штабе мятежников. Ультиматум остался без ответа.

Но Турция, не ограничиваясь только требованиями выдачи Германией противников Эрдогана, активно использует в пропаганде тезис о поддержке террористов со стороны немецких политиков. Для его подкрепления практикуются регулярные задержания немецких журналистов, правозащитников и просто граждан, прибывающих в страну навестить родственников или с туристическими целями. Счет таких арестов идет уже на сотни.

Новшеством в преследовании инакомыслящих стало использование турецкими правоохранителями механизма международного розыска через Интерпол. Так, в Испании в минувшие выходные по запросу из Турции был задержан немецкий писатель Доган Акханли, этнический турок.

Акханли уже более 25 лет живет в Германии и имеет немецкое гражданство. Он приехал отдыхать на испанский курорт. Суд через сутки освободил его из под ареста и маловероятно, что Мадрид выдаст Турции человека с немецким паспортом. Тем не менее, получился громкий прецедент.

Новый поход Анкары против Берлина, как полагают международные обозреватели, имеет, прежде всего, пропагандистские цели. Широко отмеченная в июле годовщина подавления путча показала, что тема разгрома внутренних врагов, ранее сыгравшая свою роль в консолидации определенной части населения вокруг Эрдогана, окончательно себя исчерпала.

Первым тому свидетельством стали итоги референдума по изменению конституции. Вместо 60-65%, прогнозируемых правящей Партией справедливости и развития, на выходе получилось всего 51,4 %. Преимущество в два с небольшим процента можно считать статистической погрешностью.

Серьезным ударом по авторитарным амбициям Эрдогана стал успех «марша справедливости», организованный оппозиционной Народно-республиканской партией против ареста некоторые своих депутатов меджлиса. В пешем шествии от Анкары до Стамбула приняли участия десятки тысяч человек. Финальный митинг собрал более 1 миллиона участников, не уступив по численности официозным проэрдогановским мероприятиям.

Также начатые в годовщину провала путча массовые судебные процессы над мятежниками произвели обратный от ожидаемого эффект. Несмотря на все усилия официальной прессы, бывшие генералы, офицеры, юристы скорее вызвали сочувствие, чем однозначное осуждение. Недаром

ярость властей вызвала тенниска одного из обвиняемых со словом «hero» на груди. Тут же по всей стране в публичных местах появились молодые люди в майках с аналогичной надписью.

Тогда президент лично распорядился переодеть всех обвиняемых в коричневые робы.А полиция начала охоту на всех любителей украсить свою одежду «hero».

Кроме этого, убеждены эксперты, негативное воздействие на электоральный базис Эрдогана и его партии продолжают оказывать экономические трудности Турции. Хотя официальная статистика утверждает, что экономика страны сохранит в этом году рост в 5 процентов, западные специалисты оценивают его реально в 3-3,5%.

Уже сейчас можно говорить о провале туристического сезона. Возвращение российских туристов на курорты Турции ситуацию не спасали. Поток отдыхающих из Западной Европы сократился еще на 30-35% по сравнению с провальным для турецкого туристического бизнеса прошлым годом. Многие отельеры вынуждены сокращать персонал, а то и вовсе закрывать гостиницы.

Короче, самое время — ударить по внешним врагам, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.