США изменяют порядок выдачи виз россиянам: как будет?

Что такое «неиммиграционные визы»?

Это визы для поездок, не связанных с переездом на постоянное место жительства в США. То есть изменения, объявленные США, касаются подавляющего большинства всех обращений россиян в консульства США во всех регионах. Самые популярные цели поездок россиян, для которых требуются такие неиммиграционные визы, — бизнес, туризм и обучение.

Что изменится?

До 1 сентября 2017 года США отменят все собеседования на получение визы в России, и с этого момента они будут проходить только в посольстве США в Москве.

Консульства США в регионах России остаются, но получать помощь там смогут лишь американские граждане.

Почему это произошло?

Решение изменить процедуру выдачи виз, сконцентрировав ее в Москве, США приняли после требования Кремля резко сократить число работающих к России американских дипломатов: с 1210 человек до 455.

Напомним, требование Кремль выдвинул США после принятия очередного пакета санкций против российских компаний и граждан. Кроме того, Россия запретила американским дипломатам пользоваться подмосковными дачами.

Глава МИД России уже прокомментировал ситуацию, назвав перенос собеседований на получение виз попыткой США вызвать у россиян чувство недовольства властью.

Я уже записался на собеседование. Что теперь делать?

Вы попадаете под новые правила.

Посольство США собирается рассылать имейлы всем, кто подал документы на получение визы, а также номер телефона, по которому вас перезапишут на собеседование в посольстве США в Москве на более позднюю дату.

Оплаченный консульский сбор действует в течение года, после чего сгорает. Его не вернут вам в любом случае. И не будут считать действительным при подаче заявки на визу за пределами России.

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

А кому не надо проходить собеседование?

Собеседования в посольствах и консульствах США перед получением визы проходят граждане всех стран мира. Однако есть особые правила для следующих категорий заявителей.

дипломаты и чиновники , направляющиеся в служебную командировку или следующие транзитом через США, освобождены от необходимости собеседований

, направляющиеся в служебную командировку или следующие транзитом через США, освобождены от необходимости собеседований (не все) граждане России, уже получавшие визу , срок которой истек не более, чем 3 года назад, освобождены от необходимости собеседований

, срок которой истек не более, чем 3 года назад, освобождены от необходимости собеседований представители международных организаций , чьи офисы находятся в США, направляющиеся на двустороннюю встречу, получат приоритет при рассмотрении документов на визу.

, чьи офисы находятся в США, направляющиеся на двустороннюю встречу, получат приоритет при рассмотрении документов на визу. граждане, отправляющиеся в США для медицинского обследования , на похороны или для участия в судебных процессах , получат приоритет при рассмотрении документов на визу.

, на , получат приоритет при рассмотрении документов на визу. особые условия студентам. Посольство США объявило, что специально зарезервировало время на проведение студенческих собеседований в первой половине сентября

Жителям Дальнего Востока, где есть прямое авиасообщение с США, тоже придется ехать на собеседование в Москву?!

Да. Турпоток из Приморского края и Дальнего Востока практически иссякнет, так как граждане не захотят сначала лететь в Москву, чтобы потом полететь в США, уточняет пресс-секретарь (РСТ) Ирина Тюрина.

Насколько увеличится очередь за американской визой?

Представители визовых агентств в СМИ уже сейчас рассказывают, что запись россиян на прохождение собеседования «идет на ноябрь», а срок ожидания в целом «увеличится до двух месяцев». Это неофициальная и неподтвежденная цифра, но еще и не самая пессимистичная.

Например, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила Интерфаксу, что срок оформления американских виз для россиян, проживающих в регионах, вырастет до полугода. Напомним данные Росстата: в 2016 г. в туры в США съездили около 110 тысяч россиян.