Кто виноват в том, что на стадионе «Зенит-арена» за 43 млрд рублей вечно протекает крыша?

Баклан. Фото: ТАСС

В интервью порталу Sports.ru вице-губернатор Петербурга Игорь Албин довольно неожиданно ответил на вопрос, почему крыши стадиона регулярно протекает во время матчей.

Такие протечки, по мнению чиновника Смольного, происходят из-за того, что «неправильно работает защита от птиц».

«Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает целостность (светоотражающей) пленки», —

заявил Албин. Протечки исчезнут, если на крыше стадиона установить полноценную защиту от птиц «по аналогии с аэропортами».

Напомним, смета строительства «Зенит-арены» постоянно росла по мере завершения проекта. Начиная со стоимости в 6,7 млрд рублей, она официально дошла до 43 млрд рублей. Чтобы построить стадион, городу пришлось урезать расходы на социальные объекты, например, на школы.

Построенный для ФК «Зенит» стадион принял несколько матчей Кубка конфедераций в июне 2017 года. Качеством поля (которое и так перекладывали после визита комиссии в октябре 2016 года), остались недовольны игроки и главный тренер «Зенита».

Стадион заканчивали в условиях дедлайна. Желая ускорить процесс строительства, Албин даже на какое-то время перенес свой рабочий кабинет на стройку.