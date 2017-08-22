«Cвою задачу выполнил»

В понедельник президент России Владимир Путин «освободил от должности» первого замминистра юстиции Сергея Герасимова. Причина увольнения не называется, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что Герасимова ждет новое назначение — на другую значимую должность.

Сергей Герасимов получил пост замминистра юстиции в октябре 2014 года. До этого он на протяжении 10 лет занимал различные должности в Администрации президента, а в 2011 году неожиданно был назначен заместителем министра Внутренних дел России, став единственным чиновником МВД такого уровня без погон. При этом Герасимов курировал сверхважные направления деятельности ведомства — был одним из идеологов реформы полиции и отвечал за переаттестацию всех сотрудников органов внутренних дел.

«Полицейскую реформу с точки зрения ожиданий общества Герасимов провалил, но зато выполнил поручение властей. Сложная задача была: под вывеской гуманизации, либерализации и профессионализации деятельности полиции переподчинить ее федеральному центру, устранив двойное подчинение губернаторам, и усиленно милитаризовать...

...Это такой «генерал» по особым поручениям президента», — пояснил адвокат Павел Чиков.

Позднее на должности первого замминистра юстиции Сергей Герасимов резко сменил сферу деятельности и занялся вопросом некоммерческих организаций. Его назначение совпало с уходом из министерства людей, которые блокировали применение закона об «иностранных агентах» (первого замминистра Александра Смирнова и заместителя Департамента ведомства по делам НКО Татьяны Вагиной). Именно Герасимов подписывал документы о включении тех или иных организаций в реестр иноагентов.

Кроме того,

Сергей Герасимов призывал граждан страны поучаствовать в выявлении «нежелательных» некоммерческих организаций.

А еще Герасимов спорил с Генпрокуратурой по поводу конституционности статьи 212.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Напомним, первым в России осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. И хотя Генпрокуратура согласилась с доводами Дадина о праве не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, Герасимов никаких противоречий в законе не видел.

«Очевидно, что неоднократное совершение административных правонарушений лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, свидетельствует о недостижении целей административного наказания, в связи с чем может возникнуть необходимость применения мер уголовной ответственности», — заявлял он тогда СМИ.

Итогом трех лет работы Герасимова в ведомстве стала самоликвидация большинства НКО, включенных Минюстом в реестр «иностранных агентов».

«Новая газета» поговорила с представителями некоммерческих организаций об увольнении чиновника.

Павел Чиков глава Международной правозащитной группы «Агора»

— Министру юстиции Александру Коновалову идея о том, что закон «об иностранных агентах» — плохой, была понятна. Ведомство на момент назначения Герасимова планомерно выстраивало отношения с НКО, но было поставлено перед фактом необходимости применения репрессивного законодательства. С тех пор 95% организаций, включенных в список Минюста, прекратили свое существование. Герасимов свою задачу в министерстве выполнил. У меня нет никаких сомнений, что он получит новую должность и новое задание.

Элла Полякова председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга»

— Я не могу сказать, что именно с приходом Герасимова начал жестко применяться закон об НКО, в этом также участвовал директор Департамента по делам НКО Владимир Титов. Герасимов — исполнитель, а сколько таких исполнителей в Минюсте, я не знаю. Но для меня его увольнение — это знак, что сейчас давление на некоммерческие организации немного ослабили.