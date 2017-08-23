Страна, глядящая назад

«Расшифровать» сегодня может каждый человек: в Москве услуги по анализу человеческого генома (ДНК-тест) предлагают сразу несколько компаний. Современные генетики могут лучше бабушек и дедушек рассказать нам о том, кто наши предки, увереннее доктора предположить, будут ли здоровыми наши дети, открыть, наконец, какие таланты в нас скрыты.

Валерий Ильинский, генетик и сооснователь одной из таких компаний, согласился провести экскурсию по лаборатории и рассказать мне о ДНК-тестах.

Мы встречаемся в небольшом кабинете в офисе на Курской. В этом же здании располагается и лаборатория, всего несколько комнат. Процесс расшифровки биоматериала (как правило, полученного из слюны) проходит в несколько этапов. Сначала он поставляется в лабораторию, затем происходит выделение ДНК, идет подготовка пробы к анализу, после этого генетики получают исходный генетический код, который и проходит интерпретацию. Результаты этой интерпретации клиенты видят в своем личном кабинете. Под каждый шаг расшифровки ДНК выделено отдельное помещение. В большинстве из них нет людей, и работа выполняется с помощью техники, однако в одном из помещений сидят шестеро генетиков в белых халатах и усиленно над чем-то трудятся. Здесь проходит интерпретация генетического кода.

ДНК-тесты можно разделить на тематики: здоровье и долголетие, планирование детей, диета и фитнес, таланты и, наконец, генеалогия.

«Наибольшей популярностью пользуются у нас два теста — это вопросы, касающиеся генеалогии, и тест на здоровье/долголетие. То есть чаще всего люди хотят узнать о том, откуда их предки и какие у них риски заболеваний», — рассказывает Валерий и добавляет, что при этом тест на планирование семьи можно отнести к наименее популярным в России. Такая практика широко используется в других странах, но в России на данный момент не распространена традиция планирования семьи.

Примерно то же можно сказать и о «тесте на таланты». Возможно, в будущем каждому ребенку при рождении будут делать ДНК-тест, чтобы определить наиболее перспективную для него сферу деятельности. Как бы фантастически это ни звучало, по мнению Валерия Ильинского, в будущем ДНК-тест будет включен в перечень услуг, которые покрывает медицинская страховка. Но пока это скорее экзотика. Другое дело — генеалогия. К этому вопросу у россиян, как выясняется, особый интерес.

Около 80% населения России считают себя чисто русским. Однако исследования показывают, что нет чистых популяций и рас, мы все — результат смешения огромного количества различных народов. Многие из тех, кто делал тесты на генеалогию, нашли своих родственников на другой половине планеты.

Вот, например, мой знакомый Филипп живет в Швеции с 13 лет. Туда он переехал со своей матерью, а остальные родственники остались в России. Филипп в любом разговоре подчеркивает свою принадлежность к шведскому обществу и наличие у него шведского гражданства. Поначалу мне казалось, что это синдром «сбежавшего в Европу русского», и вся его любовь к Швеции объяснима хорошим соцпакетом, перспективой приятной пенсии и высоким уровнем жизни. И все же язык он выучил быстро, а друзья часто не догадывались о том, что он не швед по рождению. И вот Филипп решил пройти тест. После того как пришли результаты ДНК-исследования, оказалось, что его предки по линии отца действительно вышли с территорий, ныне принадлежащих Швеции. Кровь не обманула!

Алена Гайденко,

филфак РУДН, 2-й курс