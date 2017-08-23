Москва — на высоте!

В Москве, только по официальным данным, у каждого из нас около 15 миллионов соседей. По подсчетам специалистов, к 2050 году эта цифра увеличится вдвое. На Московском урбанистическом форуме, который проводится вот уже в седьмой раз, архитекторы, инженеры и бизнесмены пытались найти оптимальный вариант для комфортного размещения 30 миллионов горожан на площадке, известной всему миру как Москва.

«Новая» собрала самые популярные тезисы форума.

Сегодня насыщенность центра Москвы рабочими местами исчерпала транспортные возможности города. Москва и Подмосковье большой толпой едут в центр к девяти утра. Закономерно происходят транспортные коллапсы. «Кроме Москвы-Сити, в Москве нет больше ни одного спроектированного делового района», — говорит профессор Международной академии архитектуры и член правления Союза архитекторов России Максим Перов.

Москва вытесняет за пределы МКАД горожан и надеется на то, что станет меньше машин и меньше пробок. Ночью люди находятся там, а утром возвращаются в Москву на работу. При такой геометрии скоро негде будет строить новые магистрали.

Единственный выход — это «выдавливание» из ЦАО офисов повышением налоговой ставки на аренду. Москва должна сформировать новые деловые центры. Расположение этих центров целесообразно в точках пересечения МКЖД с радиальными железными дорогами, по которым ежедневно в столицу на работу отправляется около полутора миллионов человек.

Однако и тем, кто живет в исторически обжитых районах, предстоит встряхнуться. Очень популярен был на форуме тезис о том, чтобы заполнить Москву плотной многоуровневой застройкой. Для реализации этого проекта может быть использован метод, известный во всем мире уже пару веков, — перемещение зданий.

Оказывается, опыт вертикального перемещения даже не зданий, а целых городских кварталов был опробован американцами еще в середине девятнадцатого столетия. Город Чикаго находится на берегу озера Мичиган, поэтому там наблюдается очень высокий уровень грунтовых вод. При растущем населении города в середине девятнадцатого века строителям нужно было решать проблему с прокладкой системы канализации. Было найдено оптимальное решение: в 1850–1860-е гг. вся инфраструктура Чикаго была поднята на высоту четырех метров, и проблема с установкой канализации была благополучно решена.

Увидим ли мы московские улицы на высоте десятого этажа? Вертикальный транспорт не за горами!

Николь Диас Рей,

журфак МГУ, 2-й курс