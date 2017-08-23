«Надеюсь, что хотя бы связи получу»

9.25 утра. Ломоносов, как всегда, сидит и задумчиво смотрит вдаль, а мимо него торопливо проходят люди. Официально приемная комиссия журфака МГУ начинает работать с 10, но сотрудники собираются в 9.30.

Рыжеволосый Никита старательно диктует девушке ее паспортные данные, внимательно следя за тем, чтобы страницу не пришлось переписывать. Если придется — ничего страшного. Она точно не первая и не последняя.

Сам Никита уже закончил 1-й курс. На факультете он с 9-го класса, учился в Школе юного журналиста. В будущем хочет заниматься пиаром или «коммерческой журналистикой» и к свободе слова относится, в общем-то, с прикладной точки зрения: «Все достаточно относительно. Если федеральные каналы и врут, то человек может спокойно зайти в Телеграм и посмотреть какие-то каналы с другой точкой зрения. Возможности получить информацию с разных ракурсов у человека есть, и причем их много. Вопрос только в том, что кто-то ленится и не ищет их или просто не хочет воспринимать».

Абитуриентов очень много, это самый разгар приема. Хрупкая, темненькая Аракс — одна из них. Она тоже училась в ШЮЖе. «Работать хочу в кино или в пиаре, — рассказывает она о мотивах своего поступления на журфак. — Надеюсь, что хотя бы связи какие-то получу. А в политические штуки я не лезу. Мне это неинтересно».

Подача документов — не самое волнительное, для абитуриентов уж точно. Вступительный экзамен — вот что действительно страшно. В МГУ он письменный и состоит из двух частей — сочинения и редакционного задания. Упор делается на знание истории и литературы. Например: в редакционном задании обозначено какое-то историческое событие. Поступающий должен написать план журналистского материала. После четырех часов в одной из аудиторий Шуваловского корпуса МГУ абитуриенты свободны. Дальше — ожидание результатов, и тогда будет примерно ясно, кто станет постоянным посетителем Дома на Моховой, а кто пойдет другой дорогой.

В «Вышке» все устроено иначе. Первый тур — написание журналистского материала на одну из предложенных тем. Абитуриенты выполняют работу на компьютерах и могут использовать любую информациюиз интернета. Те, кто набирает больше 20 баллов из 50, допускаются до собеседования. Абитуриентов оценивают не только преподаватели, но и практикующие журналисты. Поступающие волнуются. Некоторые выходят на улицу и долго-долго сидят у подножия здания, переговариваясь с конкурентами.

Подхожу к другой группе, знакомимся: Василиса в черно-белом платье, Иван, интеллигентный юноша в очках, и Елизавета в экстравагантной соломенной шляпе. Иван хотел сначала стать химиком, но потом написал статью для «Мела» (онлайн-ресурс для школьников), которую сильно критиковали, потому что в ней говорилось, что школа устарела. И Иван решил идти в журналисты. Он осторожно говорит мне, что со свободой слова, по его мнению, у нас в стране все не очень хорошо, Елизавета присоединяется: «Анну Политковскую можно вспомнить». Василиса добавляет, что бороться все же можно — «долго и упорно», чем вызывает смешок Ивана.

Абитуриент Артем еще ждет собеседования, и он, кажется, очень мотивирован на поступление: «Пока все парни во дворе хотели стать футболистами, я хотел стать спортивным комментатором».

Хрупкая Александра с пепельными, почти белыми волосами неторопливо убирает документы в небольшой рюкзак. Оказалось, она в будущем хочет влиять на общество: «Есть некоторые сферы: экономическая, политическая, международная, где нужно воспитывать человека и двигать страну в перспективное будущее, ускорять нашу жизнь». Сейчас ей интересна экономика: «Развивается альтернативный рынок криптовалют. Надо людям это объяснять».

Уже после пяти вечера выходит на улицу Ольга. У нее на платье вышита большая красная роза. Документы она бережно носит в руках. Ольга идет на журфак, потому что «привыкла говорить честно». При этом грустно добавляет: «Возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что сейчас очень мало действительно независимых СМИ, которые готовы идти наперекор власти, и я бы хотела работать именно в таком». Среди всех абитуриентов, с которыми я разговаривала, Оля единственная хочет писать на политические и социальные темы.

Мария Ефимова,

журфак МГУ, 2-й курс