«А если не иду на выборы, я тебе не интересен?»

«Вместе на выборы» — приложение для ITunes и Android, встроенное в сайт знакомств Mamba, позволяет искать себе пару, с которой пойдешь на избирательный участок. Mamba считается самым популярным сайтом знакомств в России и СНГ — по словам представителей проекта, его дневная аудитория доходит до 2 млн человек в день. «Вместе на выборы» было создано по запросу Кремля, чтобы повысить явку на губернаторских выборах в сентябре, об этом сообщил телеканал «Дождь», со ссылкой на свои источники. Гендиректор Mamba Андрей Бронецкий заявил «Дождю», что выпустить новое приложение им «посоветовали». Если эксперимент окажется удачным, его будут использовать и в рамках подготовки к президентским выборам. Корреспондент «Новой» зарегистрировалась в Mamba и узнала, как ищут спутника на выборы через сайт знакомств. Оказалось, что шансов «пойти вместе на выборы» у нас мало.

Петр Саруханов / «Новая»

На «иконке» приложения — сердечко-бюллетень, которое опускается в урну для голосования. В описании при скачивании сказано: «Скачав это приложение, у тебя будет готовый ответ, куда идти на первое свидание!» Сначала нужно зарегистрироваться, вставить свою фотографию, указать имя и домашний адрес или номер избирательного участка (так приложение будет фильтровать пользователей, выбирая тех, кто живет с вами близко). Дальше меня информируют, на какие ближайшие выборы я могу пойти. У меня это муниципальные выборы 10-го сентября.

Заходим в раздел «Голосование». Высвечивается фото «кандидата» для свидания, на котором есть галочка и крестик (все как в обычной Mamba), только сверху такой вопрос — «Пойдешь с ним на выборы?». Если вы отвечаете «да», и он ответил взаимностью, на экране появляется «Вы понравились этому парню (девушке). Похоже, он с радостью пойдет с вами на выборы 10 сентября». Затем ему или вам (смотря кто первый поставил галочку) приходит автоматическое сообщение с приглашением вместе пойти голосовать.

Напомним, что приложение существует не самостоятельно, оно интегрировано со всей базой анкет классического сайта знакомств Mamba, куда люди заходят, явно не думая о выборах. Поэтому некоторые пользователи сильно удивляются первому сообщению, которое в обычной версии сайта — «Давай пообщаемся!», а здесь — «Пойдем на выборы!» На те сообщения, которые автоматически были отправлены от моего имени при выборе кандидата, ответы были следующими: «Что еще за выборы?», «Идем. Правда, не думал, на какие», «Сайт знакомств-то причем?» Самый честный ответ был такой: «Я осознанно от этого отказываюсь, доверяя свой голос большинству, каким бы оно ни было». Дальше следовал уточняющий вопрос: «А если я не иду на выборы, я тебе не интересен?»

Понятно, что для обычного пользователя заводить знакомство, придумав место первого свидания — избирательный учас­ток, может, и оригинально, но не каждому понятно. Поэтому скорее всего первое сообщение будет поступать от специальных ботов или же тех, кому специально поручили повысить явку на выборах. Но шансы самому попасть на такое сообщение крайне малы, потому что, во-первых, вы должны друг другу понравиться на фото в Сети, во-вторых, нужно ждать, что боты начнут рассылку именно по вашему дому или району. В остальных случаях смысла приглашать голосовать вместе нет, так как вы не живете рядом.

Призывать идти голосовать нужно человеческим языком через сервисы, на которых люди сидят постоянно. Видимо, такой логикой воспользовались власти, когда решили продвигать популярность выборов через сайт знакомств. Другое дело, что на этот сайт люди заходят не за поиском гражданской активности. И если и искать потенциальных избирателей, то стоит это делать на тех сайтах, где интересно мнение человека, а не его фотография.

При этом пока в крупных социальных сетях вроде «ВК» массовой предвыборной агитации нет. За исключением разве что публикаций местных групп, посвященных разговорам в городах и районах — у таких групп единое название — «Подслушано». В таких группах посты о политике написаны живыми людьми и, скорее, связаны с желанием гражданских активистов привлечь больше людей на выборы. Например, в «Подслушано» поселка в Астраханской области администрация группы пишет: «Я понимаю, лето, арбузы, пляж… Но оторвитесь от стула, поинтересуйтесь, кто в нашем регионе идет на выборы, поддержите нормальных кандидатов. А то потом опять будете удивляться, как же это так получилось, что под окном опять бардак». В «Подслушано Пермь» сразу несколько публикаций с призывом идти голосовать, например: «Весь процесс выбора у вас займет всего пять минут. Ну, может, чуточку больше. Пять минут, которые определят судьбу Пермского края на несколько лет вперед».

Боты пока ждут команды сверху: их появления стоит ожидать ближе к выборам.

Комментарий

Ростислав Туровский, вице-президент Центра политических технологий:

— На мой взгляд, здесь проблема не в низкой явке, поскольку явка неизбежно будет низкой на предстоящих региональных выборах. Вопрос в том, как избежать катастрофически низкой явки? Такой явки, которая будет восприниматься как отказ подавляющего большинства избирателей от участия в сентябрьской кампании. И для того чтобы не слишком сильно уронить ее, идет поиск различных технологий, которые позволяют улучшить информирование избирателей о предстоящих выборах, и привлечь их внимание к основным кандидатам, которые поддерживаются властями. Но, с моей точки зрения, подобного рода ухищрения, как использование сайта знакомств, на явку практически никак не повлияют. О предстоящих выборах люди так или иначе осведомлены. Им для этого не нужны дополнительные приложения. А вот сделать эти выборы интересными, чтобы люди туда пришли — это совершенно другая тема. И, очевидно, что одного лишь информирования о выборах недостаточно.