Киселев нашел грязь

Популярнейшее в Крыму место для дикого отдыха — Тихая бухта близ поселка Коктебель — вскоре может превратиться в элитную гольф-площадку. С таким почином выступил руководитель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Что происходит в Тихой бухте? Это дикий туризм, который не отличается экологической чистотой. Мне кажется, что все это нужно осваивать. Мне кажется, что в Тихой бухте прекрасный ландшафт для гольф-поля. Гольф-поле — это 60 гектаров, это сохранение зеленого ландшафта. Это спорт и здоровый образ жизни. Мне кажется, что это ответственное отношение к природе», — сказал Киселев на открытии организованного им фестиваля Koktebel Jazz Party. Вскользь телеведущий прошелся и по другой примечательной крымской бухте — Лисьей. Она тоже известна как место для дикого отдыха. «Вы сами знаете, какая грязь в Лисьей бухте. Там наркотики, венерические заболевания. Там нечего сохранять».

Идея Киселева построить гольф-клуб в Тихой бухте у жителей Коктебеля и его окрестностей вызвала неприятие. «Будет хоть где в гольф пошпилить да яхты свои парковать, а то извелись прям без этого», «То, что богатые строят, ну никак не будет движением в сторону улучшения жизни граждан…», — пишут люди на местных форумах.

— Тихая бухта — одно из немногих мест Крыма, где человек может встать с палаткой у моря, — говорит главный редактор феодосийской газеты «Кафа» Ирина Прокопюк. — Я знаю людей, которые приезжают сюда на отдых десятилетиями. И если там построить гольф-клуб, то не только дикому туризму будет нанесен серьезный удар, но и мы, местные жители, не сможем попасть туда.

Примечательный факт: в мае 2017 года Киселев сам защищал Тихую бухту от прихода цивилизации. Здесь планировали возвести три девятиэтажных дома. «Это настоящее архитектурное преступление. Если его не остановить, то уникальный природный ландшафт — один из красивейших на планете, воспетый всей мощью когорты наших поэтов, писателей и художников Серебряного века, — будет безвозвратно утрачен. Если три многоэтажных дома все же построят, то ничего не помешает вслед возвести и еще тридцать», — написал Киселев в колонке в РИА Новости.

Глава поселковой администрации Коктебеля Олег Содель для комментариев оказался недоступен. Собеседник «Новой газеты» в администрации Феодосии (в городской округ которой входит Коктебель) сообщил, что пока конкретных предложений от Киселева не поступало.

— Будем рассматривать этот вопрос серьезно, исходя из конкретики, — сказал он. — Нужно понимать, что у нас полгорода ездят отдыхать в Тихую и Лисью бухты. Кроме того, территория Тихой бухты является ландшафтно-рекреационным парком.

Отметим, что интерес Дмитрия Киселева к Коктебелю и его окрестностям не случаен. У телеведущего еще с украинских времен здесь находится дача с собственными виноградниками и посадками маслин.