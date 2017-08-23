Эффект бабочки

Самшит колхидский пережил ледниковый период, но оказался на грани вымирания после Олимпиады в Сочи. Виной гибели реликтового растения, занесенного в Красную книгу, стала бабочка — самшитовая огневка, которую по роковой ошибке завезли из Италии для городского озеленения.

В комментарии «Новой газете» координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха сообщил: нашествие вредителя было зафиксировано экологами еще пять лет назад. Но тогда местные власти не предприняли шагов, чтобы остановить распространение вредителя.

Самшит колхидский — уникальный вид, включенный в Красную книгу. Вырубка деревьев, относящихся к этому виду, строго запрещена. Первый «олимпийский» удар по реликтовым насаждениям был нанесен при строительстве дороги Адлер—Красная Поляна: в долине реки Мзымта было вырублено 6 га уникального самшитового леса.

Вслед за топором по самшиту прошлась огневка. В 2012 году личинки этой бабочки-огневки были завезены на территорию Краснодарского края вместе с саженцами одноименного вечнозеленого самшита. Растения доставили издалека (из Италии) для декоративного озеленения олимпийских объектов в Сочи. Условия оказались для вредителя благоприятными: на Черноморском побережье у огневки попросту не оказалось естественных врагов. За год от завезенного растения — самшита вечнозеленого — не осталось и следа.

САМШИТ Happens

Потом бабочка переключилась на местный реликт — самшит колхидский. Первую «атаку» сотрудники Сочинского национального парка зафиксировали в сентябре 2013 года. И сообщили о находке в Минприроды края с просьбой разрешить провести защитные обработки насаждений самшита химпрепаратами. Разрешения не получили.

А в 2014 году бабочка «продолжила полет»: категория угрозы сохранения популяции самшита колхидского была оценена как критическая, к тому моменту пострадало более 14% всех насаждений самшита. В октябре 2013 года в Сочи прошло заседание межведомственной комиссии по вопросу массового вредителя. Участники решили, что ситуация требует «принятия незамедлительных мер», но их так и не последовало, констатирует Рудомаха.

— Подарок Олимпиады обернулся катастрофой для самшитовых лесов, — комментирует Рудомаха, добавляя, что очаги поражения огневкой были выявлены в Геленджике, Новороссийске, Краснодаре. За пределами края бабочка перекинулась на территорию Адыгеи и Абхазии.

Экологи прямо говорят о том, что нынешнее поколение россиян станет последним, кто увидит самшитовые леса. Власти Краснодарского края выступили с инициативой создать питомник для спасения самшита, но экологи предупреждают: чтобы восстановить популяцию, может потребоваться сотни лет.

10 августа жители Краснодарского края разместили на Change.org петицию, где требуют «не допустить трагической развязки с полной гибелью самшитовых лесов». Послание адресовано главе Министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергею Еремину, а также Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому.

В свое оправдание Минприроды сообщает, что неоднократно информировало в федеральные структуры о невозможности ликвидации очагов самшитовой огневки и просило изменить закон, чтобы найти способ спасти самшит от вредителя. В любом случае ведомство констатирует, что борьба может затянуться на несколько лет, «пока не образуется комплекс естественных врагов вредителя, который снизит его численность и позволит сохранить насаждения самшита».

Как только не травили огневку, отчитывается ведомство: применяли пестициды, использовали световые феромоновые ловушки, а в 2016 году выпустили в самшитовые насаждения 1,3 млн заклятых врагов самшитовой огневки — китайскую муху. Не помогло, констатирует ведомство.

Минприроды края признается, что не в силах противостоять вредителю. «Условия произрастания самшита, а также все установленные действующим законодательством ограничения, отсутствие методики и действенных препаратов для борьбы с вредными организмами не позволяют провести эффективные меры борьбы с вредителем».

И предлагает решение: «На сегодняшний день существует единственный способ борьбы с вредителем — механическая сборка гусеницы, обрезка ветвей с яйцекладками».

Правда, здесь же министерство указывает, что считает механический метод борьбы с вредителем затратным и неэффективным. «По причине существования вредителя на недосягаемой высоте: средняя высота растения составляет до 10 метров».

Несмотря на это, в конце обращения чиновники замечают: готовы «рассмотреть любую конструктивную поддержку, включая организацию волонтерского движения по сбору гусениц и личинок самшитовой огневки механическим способом» со стороны общественных экологических организаций, с которыми ведет полемику, а также «всех желающих спасти самшитовые леса Краснодарского края».

Присоединяйтесь!

«Новая газета» в ближайшее время направит корреспондента на сбор вредителей вручную, однако оставляет за собой право по-своему распорядиться собранным.