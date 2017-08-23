Вражья природа

Совсем недавно невыполненный государственный контракт могли свалить на козлов отпущения — каких-нибудь субподрядчиков или поставщиков. Их могли привлечь к уголовной ответственности или показать по телевидению, чтобы все поняли, кто виноват и кто злодей. Но у них хотя бы были человеческие лица. А теперь чиновники как никогда приблизились к дикой природе.

На строительство стадиона «Зенит-Арена» в Петербурге потратили уже 43 млрд рублей, и теперь выяснилось, что у него протекает крыша.

«Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки», — объяснил явление петербургский вице-губернатор Игорь Албин газете «Спорт день за днем». Впрочем, орнитологи поправляют чиновника, называя изобличенного вредителя чайкой-бургомистром.

Что удивительно, подрывной деятельностью в России занимаются не только птицы.

В прошлом году в Нижегородской области размыло больше 20 участков автомобильных дорог. Кто и как их строил — дело десятое, виновными оказались бобры.

«Жизнедеятельность грызунов привела к подтоплению автодорог «Волот—Жизлино», «Волот—Верехново». Оно стало причиной разрушения дорожного полотна и возникновения угрозы ДТП», — сообщили в Департаменте природных ресурсов местному порталу «Ваши новости».

Животные у нас вмешиваются не только в инфраструктурные проекты, но и в политику.

Так несколько лет назад в Петербургском муниципальном округе «Красненькая речка» крысы съели избирательные бюллетени. Это утверждал Избирком, когда наблюдатели от партии «Яблоко» пытались получить доступ к официальным документам и оспорить результаты муниципальных выборов 2004 года.

Все-таки бакланы и грызуны — это страшная сила. А если к ним еще присоединятся и тараканы, то не хватит никакого бюджета, и в стране можно будет вводить чрезвычайное положение.