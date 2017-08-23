Между строк — триллионы

Корпорация «Открытие» этим летом стала главным поставщиком новостей финансового рынка. Информационный фон настолько плотный, что в самом «Открытии» его квалифицируют как «войну» и намерены защищаться, в том числе в судебном порядке. Чтобы разобраться в этом, нужно разделить новости на скандальные и деловые и понять, в какой взаимосвязи они находятся друг с другом и как влияют на других участников рынка, а также на его регулятор — ЦБ.

Главный скандал, конечно, — это письмо аналитика «Альфа-капитал» о проблемах «четырех частных банков», которое формально было адресовано только клиентам «Альфы», но моментально попало на страницы деловой прессы, начиная с «Ведомостей». Руководство «Альфы» оперативно заявило, что это частное мнение аналитика, а позже официально отозвало письмо. В ЦБ отреагировали жестко и вызвали автора на профилактическую беседу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пошла дальше, увидев в этой истории признаки нарушения добросовестной конкуренции и потребовав не просто отозвать, но и опровергнуть письмо.

Скандал поменьше был связан со сбоем в работе карт и банкоматов входящего в группу «Открытие» «Рокетбанка». На него, возможно, и не обратили бы внимание, если бы не постоянные информационные вбросы о проблемах головной структуры. Проблему удалось решить силами пиар-службы самого «Рокетбанка», которая оперативно выложила фотографии перебитого в ходе работ по благоустройству Москвы оптоволоконного кабеля, что и послужило причиной сбоя, длившегося несколько часов.

Наконец, самый свежий скандал связан с утечкой информации о предоставлении «Открытию» беззалогового кредита со стороны ЦБ. Это нерядовое событие, такие кредиты регулятор активно предлагал участникам рынка в период острого финансового кризиса. Разумеется, многие эксперты (не столько финансовые, сколько медийные) увидели тут подтверждение доводов, изложенных в легендарном уже письме аналитика «Альфы» и обвинили ЦБ в двойных стандартах. Мол, одни частные банки мы спасаем, а у других пачками отзываем лицензии (под другими понималась в первую очередь «Югра», еще один возмутитель летнего спокойствия).

Теперь посмотрим на блок сугубо деловых новостей.

В конце марта «Открытие» заявило, что увеличило с 4,4% до 19,8% долю в капитале «Росгосстраха». Сделка по слиянию активов двух крупных игроков банковского, страхового и пенсионного рынка, о которой рынок говорил с декабря прошлого года, начала приобретать реальные очертания.

В первой половине июня холдинг «Открытие» заявил о намерении потратить около 700 миллионов долларов на приобретение контрольного пакета платежной системы QIWI. Это более 17 миллионов интернет-кошельков и свыше 160 тысяч платежных терминалов. При объединении с собственными мощностями структур «Открытия» налицо появление крупнейшего игрока на рынке финтеха.

В начале июня АКРА, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (структура, созданная в рамках импортозамещения на финансовом рынке как отечественный аналог международных рейтинговых агентств) понизило рейтинг банка «Открытие» до уровня, который повлек за собой практически автоматическое выведение из него денег страховых компаний и пенсионных фондов. Следом за ними потянулись госкомпании и частники. За один месяц «Открытие» потеряло почти треть клиентских средств — в общей сложности 360 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы была, во избежание нарушения нормативов, компенсирована за счет привлечения денег у ЦБ. Отметим также, что причиной понижения рейтинга АКРА назвала в том числе необходимость банка кредитовать бизнес материнской компании, в частности, сделку по поглощению «Росгосстраха».

В прошлую пятницу ФАС удовлетворила ходатайство компании «Открытие-Информ» о покупке сразу трех структур, входящих в группу «Росгосстраха». Если сделка будет завершена, то, с учетом предыдущих приобретений «Открытия», получится крупнейшая в стране финансовая группа с активами более 4 триллионов руб­лей и 50 миллионами клиентов.

Вот это, на мой взгляд, и есть главная новость, а остальные, включая скандальные, — ее следствие.

Масштаб сделки и ее результат настолько внушительны, что заставляют напрячься не только крупнейших частных конкурентов, но даже супер-лидеров рынка из числа госбанков, которые привыкли к тому, что частная мелочь суетится у них под ногами, не мешая делать серьезный государственный бизнес. А тут еще ЦБ и примкнувшая к нему ФАС не только не блокируют сделку, но и, прямо скажем, помогают ей осуществиться, предоставляя и финансовый, и административный ресурс.

Так что не сомневайтесь: нас ждет горячая осень.