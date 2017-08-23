«Общественный договор разорван» — друзья Серебренникова о процессе над режиссером

У Басманного суда прошла акция поддержки режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа».

По решению суда до 19 октября режиссер будет находиться под домашним арестом без связи. Заседание длилось больше 3 часов. В это время две стороны улицы Каланчевская были заполнены людьми.

Серебренникова пришли поддержать коллеги и друзья. Что думают о процессе «Новой газете» рассказали Леонид Парфенов, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Александр Архангельский и Ирина Прохорова.

Надежда Мироненко, Глеб Лиманский /«Новая газета»