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«Общественный договор разорван». Видео

Друзья Серебренникова рассказали об аресте режиссера

Культура

Глеб ЛиманскийВидеокорреспондент

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У Басманного суда прошла акция поддержки режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа».

По решению суда до 19 октября режиссер будет находиться под домашним арестом без связи. Заседание длилось больше трех часов. В это время улица Каланчевская была заполнена людьми с обеих сторон.

Серебренникова пришли поддержать его коллеги и друзья: Леонид Парфенов, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Александр Архангельский, Ирина Прохорова и другие.

Надежда Мироненко, Глеб Лиманский / «Новая газета»

Теги:
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