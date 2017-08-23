«Общественный договор разорван». Видео

У Басманного суда прошла акция поддержки режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа».

По решению суда до 19 октября режиссер будет находиться под домашним арестом без связи. Заседание длилось больше трех часов. В это время улица Каланчевская была заполнена людьми с обеих сторон.

Серебренникова пришли поддержать его коллеги и друзья: Леонид Парфенов, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Александр Архангельский, Ирина Прохорова и другие.

Надежда Мироненко, Глеб Лиманский / «Новая газета»