Счастье вслух

Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который около 20 лет помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

Удивительно, но яркая и полная событий жизнь на самом деле существует, просто все мечты в ней превращаются в то, что трудно вообразить. Допустим, мы видим женщину в момент наилучшего воплощения сути ее природы. У нее уже четверо детей, даже одна внучка — и все под присмотром, каждый со своим занятием. Денег немного, но за них не приходится унижаться. И этого хватает на то, чтобы немного помечтать. Однако трудно даже вообразить, что за всем этим стоит. Первого мужа убили, второй сбежал, когда младшая дочь Таня родилась недоношенной и глухой. Все пришлось взвалить на себя, включая своих пожилых родителей и родителей первого мужа. О чем еще не сказано для создания волшебной полноты картины скромного человеческого бытия? Конечно, о счастье. О нем мы и говорим с Еленой Сипягиной, матерью Тани Сурковой:

«Я родилась в Подмосковье в интеллигентной семье. Мама и папа — художники. Семья у меня религиозная, ну и, соответственно, с детства я в православном храме. В храме я встретила своего мужа, замуж вышла очень рано — в семнадцать лет. Муж мой рукоположился, стал батюшкой. Я, соответственно, начала рожать детишек и стала настоящей матушкой. Но, к сожалению, жизнь мужа оборвалась — он погиб. Его убили на Рождество. Убийцу не нашли, нашли только одежду и останки мужа через два года.

Я осталась одна с тремя детьми — тогда у меня была девочка и два мальчика. Вернулась с ними к маме, потому что все были маленькие. Пошла учиться в социальный университет. У меня к тому времени было только среднее музыкальное образование — факультет домбры. Я решила, что сложно мне будет с домброй трудоустроиться, так что пошла получать высшее. А параллельно стала работать в храме в селе Воскресенское Ногинского района, где батюшкой служит крестный отец моих детей. Ну и как волонтер работаю в Москве, в благотворительном фонде «Жизнь как чудо». Здесь я не получаю зарплату, мне дают жалованье в качестве помощи моей семье, и, соответственно, небольшое жалованье я получаю в храме. Плюс пенсия за потерю кормильца, плюс пособие матери ребенка-инвалида. Средств хватает на то, чтобы заботиться о детях, своих родителях и родителях покойного мужа.

Надо сказать, у меня была попытка создать вторую семью. К сожалению, когда родился больной ребенок, супруг мой не справился. Он человек был интеллигентный и скромный, но оказался еще и трусоват. Танечка родилась весом 700 граммов, были преждевременные роды на 26-й неделе. И когда нам сообщили, что дело дрянь и все будет очень плохо, что девочка будет лежачей и неходячей, что она глухая, тихо-тихо супруг исчез, даже из больницы нас не забрал.

Конечно, первый год у нас был очень тяжелый. Полгода мы пролежали в реанимациях. Целый месяц были на искусственной вентиляции легких. Путешествовали из больницы в больницу. То есть первое время думали только о том, чтобы сделать простые вещи — ожить, задышать, сесть, встать, начать ходить. Только года через три стало понятно, что мы многого добились и можно взяться за слух.

Тут, как и всегда с Таней, получилась во многом удивительная история. Дело в том, что я с самого детства имела дело с глухими людьми. Мама моя всю жизнь работала в интернате для глухих детей, а я была там волонтером, быстро выучила язык жестов. Так что это не было для меня ни шоком, ни ужасом. Я прекрасно знала, что надо делать. Я понимала, что даже если Таня никогда не научится говорить, это не будет проблемой для нашего общения.

Я сначала обращалась за помощью к прихожанам, к батюшке или в епархию. Но когда суммы стоимости слуховых аппаратов стали неподъемными, когда не стало хватать на реабилитацию, противосудорожные препараты, массажи и так далее, я поняла, что самой мне не справиться. Я обратилась за помощью в Русфонд. Сверхмощные аппараты, на которые собрали деньги, конечно, действуют. Таня стала очень хорошо говорить, начала даже музицировать, мы собираемся пойти заниматься танцами в группу для слышащих детей.

Кстати, о Русфонде. Я очень люблю книжку «Люди с безграничными возможностями» Владислава Дорофеева, который работает в фонде. Там сказаны важные вещи о том, что человек, столкнувшийся с инвалидностью, не должен ощущать себя человеком с ограниченными возможностями. У таких людей, как и у всех, кто рядом с ними, огромный ресурс, колоссальный потенциал достижений. Я, например, очень горжусь тем, что я мать четверых детей, что я молодая бабушка, что я многого добилась. Дети мои устроены, учатся, сыты, одеты. Из-за всех моих работ мы редко видимся, в основном в храме по выходным, но у меня нет пока другого решения — я единственный кормилец в семье.

Мне кажется, каждый, кто не хочет пропасть в этой жизни, должен четко понимать, что очень многое зависит от него самого. Никто лично нам ничего не должен. Наоборот, мы должны. Этому миру. Близким. Обществу. Если в жизни становится совсем трудно и одиноко, есть очень хорошее правило, которое мне помогает: живите вслух. Вокруг много мудрых, сильных, замечательных людей. Не бойтесь, скажите им о том, что вас волнует, и они искренне помогут вам. Не обязательно материально. Помогут хорошим советом, делом. Вообще всегда надо искать удочку, а не рыбу. Ну и, конечно, верить. Надеяться. Искать. Есть прекрасная христианская фраза: «Спасись сам — и около тебя тысячи спасутся». Следует помнить ее. Говоря современным языком, это работающая технология».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,176 млрд руб. В 2017 году (на 22.08.2017) собрано 1 105 940 392 руб., помощь получили 1740 детей, протипировано 6190 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5333 читателя «Новой газеты» помогли (на 22.08.2017) 66 детям на 367 977 руб.

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Сережа Шведоненко, 12 лет, врожденный порок сосудов печени, спасет эндоваскулярная операция, требуется окклюдер

Стоимость 97 136 руб.

Сережа родился раньше срока, два месяца его выхаживали в больницах. Сначала — в отделении патологии новорожденных в областной больнице, потом сына две недели обследовали в Москве, в больнице №67. Тогда у Сережи обнаружили врожденный порок сердца, назначили лечение. А в два года сын начал жаловаться на боли в животе. В Туле врачи не могли определиться с диагнозом и направили нас в РДКБ. Оказалось, что у сына неправильно сформирован желудочно-кишечный тракт и нарушена система кровоснабжения брюшных органов. В РДКБ Сережа лежал восемь раз с 2007 по 2017 год, но кардинальных улучшений не было. И только недавно на консультации в московской Детской больнице №13 им. Н.Ф. Филатова нашли причину болезни сына — у Сережи с рождения остался открытым сосудистый проток, кровь не очищается должным образом. Нужна срочная операция, иначе Сереже грозят тяжелые осложнения. Ее проведут эндоваскулярно — через сосуды закроют проток специальной «заплаткой»-окклюдером. Но окклюдер мы должны оплатить сами, у нас такой возможности нет. Пожалуйста, помогите!

Татьяна ШВЕДОНЕНКО, мама Сережи, Тульская область

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Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд Русфонд

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К/с 30101810200000000700

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Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63

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