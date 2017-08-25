Несогласные листовки

В минувшую среду при выходе из своего дома в Казани была задержана и доставлена в отдел полиции Эльвира Дмитриева — координатор предвыборного штаба Алексея Навального. Был составлен протокол о размещении ею в социальной сети «ВКонтакте» призыва к волонтерам прийти в штаб и забрать листовки в поддержку выдвижения Навального кандидатом в президенты России. В тот же день Вахитовский районный суд города осудил Дмитриеву за «призыв к участию в несогласованном мероприятии» к административному аресту на 10 суток, и ее в наручниках увезли в спецприемник МВД. По иронии судьбы это учреждение находится напротив ее дома.

Листовки, о которых идет речь, ранее изымались полицией из казанского штаба, но экстремизма эксперты в них не нашли. И впрямь, какой уж тут экстремизм, если в них говорится, что «чиновники покупают себе на непонятные деньги дворцы и яхты, в то время как почти 5 миллионов человек получают зарплату на уровне 7500 рублей»! Даже никакого противопоставления: и те и другие живут на непонятный доход. Или кто-то скажет, что 7500 рублей — это понятные деньги?

Раздача листовок без согласования с властями в демократическом Татарстане не впервые признается правонарушением. Ранее один из волонтеров штаба Навального, Анатолий Малов, был за это оштрафован, а другой, Андрей Бояршинов, арестовывался на 15 суток. Интересно, вызвало ли это испуг у тех, кто пачками раздает на улице листовки с приглашениями в торговые центры, в салоны красоты или — со скидками — в коммунальную баню? Можно возразить, что в этих бумажках, валяющихся возле всех урн, нет политики, а тут: «Поддержите Навального!» Тогда вопрос: сколько суток получила бы Эльвира Дмитриева, если бы содействовала распространению листовок с поддержкой Путина?

Активист штаба Азат Габдульвалеев, оказывающий волонтерам юридическую поддержку (сам, кстати, по суду отработавший 30 принудительных часов после мартовского антикоррупционного митинга), сообщил «Новой газете», что постановление суда об аресте Дмитриевой будет оспорено. Хотя бы по тому признаку, что судья Шамиль Гумеров не принял во внимание ее статус. Эльвира Дмитриева является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, и ее нельзя привлечь к административной ответственности без согласия прокурора республики. В суде адвокат Ирина Гонцова об этом заявила, но ничего не добилась, так как у Дмитриевой не было при себе соответствующего документа.

Так приобретается опыт политической борьбы. В другой раз Эльвира Рашитовна будет выходить из дома с пакетом документов, а также в сопровождении адвоката, нотариуса и председателя участковой комиссии.