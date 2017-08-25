«Обещают убить или подкинуть наркотики»

Включение режима лояльности крупным компаниям удивительным образом совпало с назначениями в эти компании детей губернатора Марины Ковтун — историю об этом опубликовал мурманский блогер Александр Серебряников. Согласно обнаруженным документам (имеются в распоряжении «Новой»), спустя всего две недели после подписания Мариной Ковтун соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Газпром-геологоразведка» 24-летний сын Марины Ковтун Александр получил должность в этой компании. Соглашение подразумевает деятельное участие областных властей в привлечении средств для софинансирования инвестпроектов и фактически означает, что компания подпадает под действие закона о господдержке инвестиционной деятельности на территории области. А это, в свою очередь, означает возможность сокращения финансовой нагрузки: уменьшение ставки налогов на имущество и прибыль, бюджетные кредиты для уплаты налогов, льготные условия аренды имущества и земли, поручительство правительства региона при получении коммерческих кредитов и частичная компенсация областным бюджетом кредитной ставки.

Примечательно, что предыдущим местом работы Александра Ковтуна была Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — там он трудился до конца прошлого года, как раз тогда, когда губернатор продвигала идею перевода области на угольные котельные. К слову, СУЭК также является собственником 50% Мурманского морского торгового порта, через который открытым (то есть весьма травматичным для экологии города) способом переваливает собственный уголь. С тех пор как порт полностью превратился в перевалочную базу угля, в Мурманске нередко выпадает черный снег, однако многочисленные проверки не находят в этом вины компании.

Дочь и тезка губернатора Марина Ковтун трудоустроена в «Роснефти», ставшей при действующей главе области поставщиком основных объемов мазута в регион. Туда девушка перешла из Кольской ГМК — «дочки» «Норникеля», где до своего губернаторства трудилась Ковтун-старшая.

Также блогер рассказал о дорогостоящем отдыхе губернатора, который не вяжется с заявленными ею в декларации скромными доходами.

Публикация этих данных вызвала незамедлительную реакцию областного правительства. Оно распространило заявление, согласно которому соглашение с «Газпром-геологоразведкой» не предоставляет компании каких-либо льгот, а, наоборот, выгодно области — якобы предприятие приходит в регион, чтобы развивать прославленный звягинцевским «Левиафаном» поселок Териберка.

Тем временем Александру Серебряникову столь же быстро стали поступать угрозы.

— Обещают либо убить, либо подкинуть наркотики, — пояснил он «Новой» их характер.

Предупреждение пришло Серебряникову из надежного источника, информация о котором также есть в распоряжении редакции.

Александр, который много лет занимается журналистскими расследованиями, не впервые раздражает власть. В 2013 году после серии громких публикаций в отношении него возбуждалось уголовное дело по статье «Экстремизм». Впоследствии оно было закрыто в связи с истечением срока давности.