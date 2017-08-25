Загадочный «Запад»

До учений «Запад-2017» осталось три недели. С 15 августа в Беларусь прибывают российские военнослужащие, а с 23 июля — части материально-технического снабжения. Пожалуй, это будет самый непредсказуемый «Запад» из всех «западов», потому что все участники усердно путаются в цифрах, и действительное количество российских войск, перебрасываемых в Беларусь, по-прежнему остается тайной, несмотря на официальные цифры и жизнерадостные генеральские интервью.

Итак, из официального. Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на шести белорусских полигонах. Цель — проверка возможности обеспечения безопасности союзного государства, его готовности к отражению возможной агрессии, а также повышение слаженности органов военного управления, полевой и воздушной выучки соединений и воинских частей. В учениях «Запад-2017» примут участие не более 13 тысяч военнослужащих, причем 3 тысячи — из России. Российские вооруженные силы перебросят 280 единиц боевой техники. Учения пройдут на полигонах «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо», «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский». Для перевозки войск потребуется 4162 вагона.

Собственно, с вагонов все и началось еще в прошлом году. Заказ на их приобретение Министерством обороны России был опубликован на сайте госзакупок и вызвал бурную дискуссию. Украинские политики говорили об открытии «второго фронта» на территории Беларуси. Вспоминали выводы главного управления разведки минобороны Украины, обнародованные в 2015 году: после анализа параметров предыдущих учений «Запад-2013» оказалось, что оперативное построение войск полностью соответствовало действиям российских подразделений в Донбассе весной 2014 года. Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий отмечал, что именно с белорусской территории войска могут наиболее оперативно соединиться с калининградской группировкой и замкнуть «прибалтийский котел». Об этом недавно заговорил и глава украинского СНБО Александр Турчинов.

Белорусский военный аналитик Александр Алесин, в свою очередь, утверждал, что российская военная группировка в любом случае не сможет удержать Беларусь и осуществить там крымский сценарий, потому что для оккупации союзного государства такого количества «зеленых человечков» (3 тысячи) будет явно недостаточно. Ему возражал один из лидеров оппозиции, подполковник запаса Николай Статкевич: вспоминал, что в Крыму не было и намека на четыре тысячи вагонов, хватило и десятка, поскольку измена была подготовлена изнутри, и предполагал, что речь может идти о скрытом размещении в Беларуси сухопутной военной базы на постоянной основе.

Кстати, сторонники совершенно противоположных версий одинаково удивлялись резко затихшим переговорам о размещении российской авиабазы на территории республики. Вроде как Александр Лукашенко единожды произнес, что он против, — и все, вопрос снят. А ведь Владимир Путин вовсе не похож на человека, который вздохнет «ну на нет и суда нет», да и забудет. И хотя теоретически авиабаза не стала бы последним гвоздем в гроб белорусской независимости (военная независимость Беларуси при наличии союзного договора и ОДКБ и без того весьма условна), но для НАТО она, несомненно, стала бы полыхающей алым мулетой. Неужто спор вот так, запросто, прекращен?

«Новая газета» уже писала о несоответствии официальных цифр, которыми оперировали военные, и госзаказа на железнодорожные вагоны для воинских перевозок в Беларусь. Мы с коллегами считали всевозможные эшелоны, вагоны, полувагоны и вагон-рейсы, сопоставляли их с ответами на редакционные запросы и пресс-релизами — и никак концы с концами не сходились. Получалось, что эшелонами, отправляющимися на «Запад-2017», можно обернуть экватор при официальных цифрах в 3 тысячи военных и 280 единиц боевой техники.

А недавно об этом заговорил и командующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес. Он назвал «Запад-2017» троянским конем: после учений войска могут и не вернуться в Россию, а будут переброшены в любом другом направлении. Именно Ходжес заявил, что, по информации НАТО, в учениях будут участвовать вовсе не 12 700 военнослужащих, а около 100 тысяч (притом что общая численность белорусской армии — 65 тысяч человек). И вот эта цифра — 100 тысяч — вполне соответствует количеству вагонов.

Вообще-то источник официальных цифр, которые называют оба военных ведомства — и российское, и белорусское, — понятен. Все эти «до 13 тысяч», «чуть меньше 13 тысяч», «12 700» военнослужащих — число, вовсе не взятое с потолка военными. Числом этим они обязаны Венскому документу 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности», подписанному всеми государствами — членами ОБСЕ. И теперь это число военные произносят без ошибок, хоть ночью разбуди.

Закавыка в том, что, согласно Венскому документу, военная деятельность, в которой участвуют более 13 тысяч человек, — это уже иной уровень доступа наблюдателей, их привилегий и взаимодействия с проводящими учения. 13 тысяч и более военнослужащих — это непременные каждодневные брифинги, обеспечение картами и средствами наблюдения, облет наблюдателями мест проведения учений, возможность прямого общения с участниками. 13 тысяч — пороговый уровень. А меньшее количество военных — это большее количество ограничений для наблюдателей. И вообще право не приглашать их. Поэтому цифра эта совершенно очевидна. Если бы пороговый уровень составлял, к примеру, 20 тысяч — говорили бы, что участвуют 19 700 военнослужащих. Так путешественник, позвякивающий бутылками из дьюти-фри, на вопрос таможенника о количестве ввозимого спиртного всегда отвечает: «Один литр, в пределах разрешенного!» 13 тысяч военных — это та же легальная бутылка водки, отвлекающая внимание от позвякивания в карманах и сумках.

Александр Лукашенко еще в феврале говорил: если натовцы хотят — пусть приезжают и наблюдают. Вопрос в другом: знает ли он сам, сколько российских военнослужащих приедет в Беларусь в сентябре? Уверен ли, что кремлевские коллеги делятся с ним всей информацией? Не думает ли, что выделение российского кредита на 700 миллионов долларов именно сейчас, 22 августа, без всякого торга, выглядит той самой бросаемой костью? Впрочем, ждать ответов осталось недолго.

8 сентября в Минске пройдет «Акция предупреждения». На этот раз — не под привычными лозунгами «Лукашенко, уходи!», а с требованиями отмены учений и под лозунгом «за мирную Беларусь». А пока в Минске на афишных тумбах начали появляться плакаты с надписями «Русский солдат, иди домой!». Их авторы неизвестны, но мысль близка всякому здешнему: уж очень не хочется, чтобы вагоны и их содержимое задержались в Беларуси после 20 сентября. Лучше бы, конечно, вообще без вагонов обойтись, но они уже в пути.