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Автобус с рабочими потерял управление и упал в Керченский пролив. Фотографии

Спасатели подняли его со дна. Погибли 18 человек

Общество

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Поднятый со дна пролива автобус. Фото: РИА Новости

18 погибших на данный момент после падения автобуса с рабочими «Таманьгаха» с пирса в Керченский пролив. Спаслись 24 человека, в том числе водитель.

Сообщается, что автобус перед аварией потерял управление: отказали тормоза.

Следственный комитет возбудил сначала одно уголовное дело — о нарушении ПДД, затем открыл второе: оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Скриншот с видео МЧС / РИА Новости
Спасательная операция у свай строящегося Керченского моста. Фото: РИА Новости
Теги:
авария, керченский пролив, керченский мост, краснодарский край

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