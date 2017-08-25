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Автобус с рабочими потерял управление и упал в Керченский пролив. Фотографии
Спасатели подняли его со дна. Погибли 18 человек
«Новая газета»редакция
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18 погибших на данный момент после падения автобуса с рабочими «Таманьгаха» с пирса в Керченский пролив. Спаслись 24 человека, в том числе водитель.
Сообщается, что автобус перед аварией потерял управление: отказали тормоза.
Следственный комитет возбудил сначала одно уголовное дело — о нарушении ПДД, затем открыл второе: оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.