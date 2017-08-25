Автобус с рабочими потерял управление и упал в Керченский пролив. Фотографии

Поднятый со дна пролива автобус. Фото: РИА Новости

18 погибших на данный момент после падения автобуса с рабочими «Таманьгаха» с пирса в Керченский пролив. Спаслись 24 человека, в том числе водитель.

Сообщается, что автобус перед аварией потерял управление: отказали тормоза.

Следственный комитет возбудил сначала одно уголовное дело — о нарушении ПДД, затем открыл второе: оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Скриншот с видео МЧС / РИА Новости