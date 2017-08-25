Гайд-парк на Дворцовой

Постановлением от 17 августа правительство Петербурга исключило Марсово поле из числа «гайд-парков» — специально отведенных мест для публичных мероприятий, где митинги и пикеты можно проводить без согласования властей. Теперь для них остались только окраины. Причина — якобы «многочисленные обращения общественных и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга». Впрочем, понятно, что это не причина, а повод. Причина же — страх властей перед увеличивающейся протестной активностью.

«Гайд-парков» в Петербурге пять — созданных, начиная с 2012 года. Сперва таковым было Марсово поле, затем добавились Удельный, Полюстровский, Южно-Приморский парки и сад имени 30-летия Октября.

Из них в центре города — только Марсово поле. Именно оно, по официальной статистике, и было востребовано: подавляющая часть заявок на использование «гайд-парков» подавалась именно на Марсово поле. Точнее, на выделенную на нем в качестве «гайд-парка» площадку. Остальные площадки на окраинах города далеко не так удобны и пригодны лишь для локальных публичных акций.

Формально в «гайд-парке» можно без согласования собирать до 200 митингующих, но по факту, когда людей приходило больше, никаких санкций не следовало.

Это помогало проводить достаточно крупные акции — когда на основной части Марсова поля не удавалось добиться согласования протестных митингов, выручал «гайд-парк».

Однако формальные предложения вычеркнуть Марсово поле из числа «гайд-парков» последовали не сразу — а лишь после 12 июня, когда тысячи людей пришли на антикоррупционную акцию на Марсовом поле, после чего последовали массовые задержания и многосуточные аресты протестующих. Вскоре после этого общественный совет при Главном управлении МВД по Петербургу и области обратился к руководству главка с предложением убрать «гайд-парк» с Марсова поля. Под тем предлогом, что рядом находятся захоронения и мемориал «Борцам революции» — и потому проведение публичных акций тут неуместно.

Оппозиционеры тут же напомнили, что это соседство до сих пор вовсе не препятствовало проведению на Марсовом поле различных развлекательных и увеселительных мероприятий, организованных самими властями — праздников, исторических реконструкций и прочих «Дней воды» (под предлогом проведения последнего мероприятия власти отказали в согласовании «Марша в защиту Петербурга», и пришлось использовать «гайд-парк»).

Казалось, что с ними согласились — в начале июля вице-губернатор Александр Говорунов заявил «можно сказать, что гайд-парк на Марсовом поле, скорее всего, сохранится, не зря мы в свое время принимали решение о том, что должно быть место в центре, где можно проводить митинги без согласования в уведомительном порядке».

Тем не менее, прошло полтора месяца — и правительство приняло противоположное решение. На сей раз, ссылаясь на неизвестных «общественников» и послушных муниципалов. Как представляется — в страхе перед увеличивающейся протестной активностью горожан, и желая подавить ее простейшим путем — требовать согласовывать любой митинг или пикет в центре города. Что, как показывает практика, и не только петербургская, позволяет фактически запретить любое оппозиционное мероприятие. Под любым абсурдным предлогом. Заметим: первыми на Марсовом поле были похоронены — в 1917 году, — участники … уличных боев с полицией. О чем, видимо, не помнит петербургский губернатор, подписавший постановление правительства.

Также он, видимо, не помнит о постановлении Конституционного суда, который еще в 2013 году предписал (постановление от 14 февраля 2013 года №4-П) при определении специально отведенных для проведения публичных мероприятий мест «исходить из необходимости наличия таких мест как минимум в каждом городском округе и муниципальном районе». В Петербурге городских округов нет, как и муниципальных районов — но есть административные районы и муниципальные образования, и по смыслу постановления КС, для обеспечения конституционного права граждан на мирные собрания, как минимум в каждом районе Петербурга «гайд-парки» должны быть. В том числе, в Центральном.

Понятно, что решение о Марсовом поле — прямое издевательство над гражданами и их правом на мирные собрания. Поэтому я предложил губернатору или вернуть «гайд-парк» на Марсово поле, или сделать «гайд-парками» Дворцовую и Конюшенную площадь (на последней регулярно проходят организованные властями концерты, форумы, работа фан-зоны чемпионата мира по хоккею и Кубка конфедераций ФИФА по футболу и так далее). Что касается Дворцовой площади, то она сейчас (наряду с Исаакиевской площадью и Невским проспектом) входит в перечень мест, где вообще запрещены публичные акции, и для этого надо изменить городской закон.

Кстати, в эти дни мы вспоминали годовщину путча ГКЧП. И нельзя не сказать, что если бы тогда в Петербурге действовали сегодняшние законы, то события в нашем городе развивались бы иначе, поскольку митингов ни на Дворцовой, ни на Исаакиевской провести бы не удалось.

Но может быть — и наоборот: путчисты все равно бы проиграли, потому что когда на улицы выходят многотысячные массы людей, они не обращают внимания на запреты. А полиция старается им не препятствовать.